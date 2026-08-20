Ngược dòng đánh bại FC Sion, Ajax giành vé đi tiếp, loại chủ nhà khỏi Conference League Lội ngược dòng đánh bại FC Sion với tỷ số 2-4 ngay trên sân Tourbillon tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League, Ajax chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội chủ nhà đành ngậm ngùi bị loại.

FC Sion 2 - 4 Ajax Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Sion tiếp đón Ajax.

30' Baltazar nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, Baltazar bên phía FC Sion đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Cuộc đối đầu tại vòng play-off UEFA Europa Conference League trên sân Tourbillon vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0.

34' F. Surdez mở tỷ số cho FC Sion Phút 34', F. Surdez dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của A. Kabacalman, đưa FC Sion vượt lên 1-0 trước Ajax. Bàn mở tỷ số tạo cú hích đáng kể cho đội chủ nhà tại Tourbillon.

36' Y. Regeer nhận thẻ vàng Phút 36, Y. Regeer của Ajax bị phạt thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Ajax đang cần sớm lấy lại sự bình tĩnh sau khi FC Sion mở tỷ số.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Ajax dồn ép, FC Sion kiên cường giữ lợi thế Khép lại phút 45, Ajax áp đảo về thế trận với 59% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 0 - 3). Dù vậy, FC Sion vẫn bảo toàn được tỷ số 1 - 0 nhờ sự tập trung của hàng phòng ngự cùng 3 lần cứu thua từ thủ môn.

46' Ajax điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Ajax quyết định đưa J. Mokio vào sân thay thế cho Y. Regeer . Trong thế trận đang bị FC Sion dẫn 1-0 và Y. Regeer đã phải nhận thẻ vàng trước đó, đây là sự thay đổi nhân sự nhằm giúp đại diện Hà Lan gia tăng áp lực tìm kiếm bàn gỡ.

53' J. Brandt lập công gỡ hòa 1-1 cho Ajax Phút 53, J. Brandt tung cú dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Ajax. Pha lập công ngay đầu hiệp hai là thành quả đền đáp cho nỗ lực gia tăng áp lực của đội khách sau khi nhận bàn thua ở phút 34.

57' Ajax gia tăng sức ép nhưng chưa vượt lên Bước sang phút 57, Ajax tiếp tục gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% cùng chỉ số dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 0 - 3). Dù áp đảo cả ở phạt góc 1 - 4, đội khách vẫn chưa thể tìm lại lợi thế dẫn bàn trước hàng thủ FC Sion đang tập trung bảo vệ tỷ số 1 - 1.

60' Marcos Leonardo lập công, Ajax vượt lên dẫn 1-2 Phút 60, từ đường kiến tạo của A. Gaaei , Marcos Leonardo ghi bàn nâng tỷ số lên 1-2 cho Ajax. Bàn thắng này giúp đội khách chính thức vượt lên dẫn trước FC Sion ngay trên sân Tourbillon.

69' J. Mokio nhận thẻ vàng ở phút 69 Phút 69 , trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Mokio bên phía Ajax. Trận đấu tại sân Tourbillon đang trở nên căng thẳng hơn khi đội khách thi đấu quyết liệt nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-2 trước sức ép từ FC Sion.

70' Ajax kiểm soát thế trận, giữ vững lợi thế Bước sang phút 70, Ajax vẫn duy trì thế chủ động và bảo vệ lợi thế dẫn 1-2 trước FC Sion. Đội khách nắm 59% thời lượng kiểm soát bóng, vượt trội ở chỉ số dứt điểm 5 - 13 (trúng đích 0 - 3) cùng số phạt góc 1 - 4, buộc đội chủ nhà phải liên tục lùi sâu phòng ngự.

72' I. Chouaref gỡ hòa 2-2 cho FC Sion trên chấm 11m Phút 72, I. Chouaref dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 2-2 cho FC Sion. Bàn thắng giúp đội chủ nhà san bằng tỷ số sau khi để Ajax vươn lên dẫn trước trong hiệp hai, đưa cuộc đối đầu tại sân Tourbillon trở lại vạch xuất phát.

73' Ajax đưa A. Ouazane vào sân thay O. Gloukh Phút 73, Ajax đưa ra sự thay đổi người trên hàng công khi A. Ouazane vào sân thế chỗ O. Gloukh . Ngay sau khi bị FC Sion gỡ hòa 2-2, ban huấn luyện đội khách lập tức có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tái lập thế dẫn bàn.

73' Ajax tung T. Arokodare vào sân củng cố hàng công Ngay sau khi để FC Sion gỡ hòa 2-2, Ajax quyết định có sự thay đổi nhân sự trên hàng công ở phút 73. Cầu thủ T. Arokodare được tung vào sân để thế chỗ cho Marcos Leonardo nhằm gia tăng sức ép trong thời gian còn lại của trận đấu.

73' Ajax thay người ngay sau khi bị gỡ hòa 2-2 Phút 73, Ajax đưa ra sự thay đổi nhân sự khi O. Wijndal được tung vào sân để thế chỗ Caio Henrique . Ban huấn luyện đại diện Hà Lan lập tức có phản ứng về mặt lực lượng ngay sau khi để FC Sion san bằng tỷ số 2-2, nhằm củng cố lại tuyến dưới cho những phút thi đấu tiếp theo.

74' T. Arokodare nổ súng, Ajax nâng tỷ số lên 2-3 Phút 74, T. Arokodare tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-3 cho Ajax . Màn rượt đuổi kịch tính trên sân Tourbillon tiếp tục đẩy lên cao trào khi đội khách nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn chỉ ít phút sau khi bị gỡ hòa.

75' FC Sion tung D. Rrudhani vào sân tìm bàn gỡ Phút 75, ngay sau khi để Ajax vượt lên dẫn 2-3, FC Sion lập tức thực hiện sự thay đổi người khi D. Rrudhani được tung vào sân thế chỗ F. Surdez . Đội chủ nhà quyết định tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

75' FC Sion tung F. Sylla vào sân tìm bàn gỡ Phút 75, ngay sau khi bị Ajax vượt lên dẫn 2-3, FC Sion quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung F. Sylla vào sân thay thế R. Nivokazi . Đội chủ nhà đang rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn gỡ trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

77' A. Gaaei dính thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi Phút 77, cầu thủ A. Gaaei của Ajax phải nhận thẻ vàng sau pha ngáng chân đối phương. Ngay sau khi vươn lên dẫn 2-3 ở phút 74, đội khách cần thi đấu cẩn trọng hơn để bảo toàn lợi thế mong manh trên sân Tourbillon.

78' Ajax tung L. Rosa vào sân thay A. Gaaei Phút 78, Ajax thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Rosa vào sân thay cho A. Gaaei . Quyết định được đưa ra ngay sau khi Gaaei nhận thẻ vàng ở phút 77, giúp đội khách củng cố hàng thủ nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 2-3 trước FC Sion.

82' FC Sion tung T. Berdayes vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 82, FC Sion thực hiện sự thay đổi người khi T. Berdayes vào sân thay cho W. Boteli . Đang trong thế bị Ajax dẫn trước 2-3 trên sân Tourbillon, đại diện Thụy Sĩ buộc phải tăng cường nhân sự nhằm hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong những phút thi đấu cuối cùng.

82' FC Sion tung J. Lukembila vào sân nhằm tìm bàn gỡ Phút 82, FC Sion thực hiện sự thay đổi người khi J. Lukembila vào sân thay thế cho Baltazar . Đang bị Ajax dẫn trước 2-3, đội chủ nhà cần thêm luồng sinh khí mới trên hàng công để hy vọng gỡ hòa trong những phút còn lại của trận đấu.

83' Ajax duy trì sức ép ở những phút cuối Trận đấu trôi về phút 83, Ajax vẫn đang hoàn toàn chủ động trên sân với 58% thời lượng kiểm soát bóng. Đội khách áp đảo ở chỉ số dứt điểm 9-19 (trúng đích 3-5 ) cùng số quả phạt góc 2-5 , khiến FC Sion phải vất vả chống đỡ trong nỗ lực bám đuổi tỷ số 2-3.

85' FC Sion tung B. Kololli vào sân ở phút 85 Phút 85, FC Sion có sự điều chỉnh nhân sự khi I. Chouaref rời sân nhường chỗ cho B. Kololli . Trong thế bị Ajax dẫn 2-4 ngay tại sân Tourbillon, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để tìm kiếm hy vọng trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

87' D. Klaassen lập công, Ajax nới rộng cách biệt lên 2-4 Phút 87, D. Klaassen dứt điểm tung lưới FC Sion sau đường kiến tạo của T. Arokodare , nâng tỷ số lên 2-4 cho Ajax. Pha lập công muộn màng giúp đội khách củng cố vững chắc thế dẫn điểm ngay trên sân Tourbillon trong những phút cuối trận.

90+5' L. Rosa nhận thẻ vàng vì lỗi trì hoãn trận đấu Phút 90+5', L. Rosa của Ajax phải nhận thẻ vàng từ trọng tài vì hành vi cố tình trì hoãn trận đấu. Trong những phút bù giờ cuối cùng trên sân Tourbillon, khi Ajax đang nắm lợi thế dẫn 2-4, đội khách chủ động làm giảm nhịp độ để bảo toàn kết quả trước FC Sion.

KT Kết thúc: FC Sion 2-4 Ajax Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:09 21/08/2026

FC Sion Thống kê Ajax 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 19 3 Trúng đích 5 2 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 7 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Franck Surdez FC Sion 1 bàn Julian Brandt Ajax 1 bàn Marcos Leonardo Ajax 1 bàn Ali Kabacalman FC Sion 1 kiến tạo · điểm 7.2 Anthony Racioppi FC Sion Điểm 7.6 Anton Gaaei Ajax Điểm 7.5

FC Sion sẽ bước vào cuộc đối đầu nảy lửa với Ajax trên sân vận động Stade de Tourbillon vào lúc 01h15 ngày 21/8/2026 trong khuôn khổ giải đấu UEFA Europa Conference League. Tính chất khốc liệt của cuộc đọ sức này nằm ở thể thức loại trực tiếp, nơi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong, còn đội thất bại sẽ phải dừng cuộc chơi ngay lập tức.

Phong độ thi đấu gần đây của hai đội

Đội chủ nhà FC Sion đang sở hữu chuỗi trận thi đấu khá ổn định trước khi bước vào cuộc tiếp đón này. Trong 4 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, FC Sion đã có cho mình 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Điểm tựa sân nhà Stade de Tourbillon cùng tâm lý bất bại trong những trận vừa qua sẽ là cơ sở để đại diện Thụy Sĩ hướng tới một thế trận chủ động.

Ở bên kia chiến tuyến, Ajax thể hiện phong độ thi đấu hết sức ấn tượng. Đại diện bóng đá Hà Lan sở hữu thành tích 3 trận thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Việc duy trì được nhịp độ chiến thắng cao giúp Ajax tự tin trong chuyến làm khách lần này, dù họ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trên sân của đối phương.

Căng thẳng thể thức loại trực tiếp

Do đây là cuộc đối đầu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, cả FC Sion lẫn Ajax chắc chắn phải duy trì sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Không có cơ hội sửa sai như ở giai đoạn vòng bảng, mọi sai lầm dù là nhỏ nhất trên sân Stade de Tourbillon đều sẽ phải trả giá bằng tấm vé đi tiếp.

Bên cạnh yếu tố tinh thần, khả năng tổ chức chiến thuật và tận dụng cơ hội sẽ quyết định cục diện của trận đấu. Ajax nhỉnh hơn về hiệu suất giành chiến thắng ở các trận gần đây, nhưng FC Sion với lợi thế sân nhà hoàn toàn có thể tạo nên trận đấu giằng co đầy kịch tính.

FC Sion 5 trận gần nhất T T T H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất H H T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới