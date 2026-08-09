12' Thế trận giằng co trong những phút đầu

Những phút đầu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi tỷ lệ cầm bóng được chia đều cho hai bên (49% - 51%). Orlando City SC nhỉnh hơn đôi chút về khả năng tiếp cận khung thành với số lần dứt điểm 1 - 0, trong khi Leon vẫn thi đấu thận trọng và chưa tung ra cú sút nào dù đã có chỉ số phạt góc 0 - 1.