84' Santos Laguna thay người gia cố tuyến giữa ở phút 84

Phút 84, Santos Laguna quyết định điều chỉnh nhân sự khi J. Guemez được tung vào sân thay thế cho S. Mariscal Murra. Trong thế trận đang hòa 1-1 và phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà Chicago Fire, sự góp mặt của Guemez hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới và an toàn hơn cho hàng thủ đội khách trong những phút cuối.