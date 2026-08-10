Ngược dòng đánh bại Santos Laguna 3-1, Chicago Fire bùng nổ tại Leagues Cup
Dù để Santos Laguna mở tỷ số từ sớm, Chicago Fire đã thi đấu quật khởi trong hiệp hai để thực hiện màn ngược dòng thắng 3-1 trên sân SeatGeek Stadium tại vòng bảng Leagues Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Chicago Fire tiếp đón Santos Laguna.
- 12'Nhập cuộc thận trọng, chưa có cú dứt điểm
Sau 12 phút đầu tiên, trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna diễn ra với thế trận giằng co và tương đối thận trọng. Santos Laguna nhỉnh hơn đôi chút về tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng 0 - 1 về phạt góc, tuy nhiên cả hai bên vẫn chưa tung ra cú dứt điểm nào (0 - 0, trúng đích 0 - 0).
- 20'E. Bullaude dứt điểm mở tỷ số cho Santos Laguna
Phút 20, E. Bullaude lập công đưa Santos Laguna vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của Chicago Fire. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng cục diện khi đại diện Mexico nhập cuộc chủ động và tạo ra sức ép tốt hơn kể từ đầu trận.
- 24'Santos Laguna kiểm soát thế trận, liên tục hãm thành
Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, Santos Laguna mới là đội tạo ra hiệu quả vượt trội sau 24 phút thi đấu. Đội khách liên tục gây sức ép với số lần dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), qua đó tạm nắm lợi thế với tỷ số 0 - 1 trước Chicago Fire.
- 28'S. Mariscal Murra nhận thẻ vàng ở phút 28
Phút 28, S. Mariscal Murra bên phía Santos Laguna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đại diện Mexico vẫn cần thi đấu cẩn trọng hơn để tránh rơi vào thế bất lợi trên sân SeatGeek Stadium.
- 36'Santos Laguna hiệu quả dù kiểm soát bóng ít hơn
Dù Chicago Fire làm chủ cuộc chơi với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng, Santos Laguna mới là đội chắt chiu cơ hội tốt hơn để dẫn 0 - 1 ở phút 36. Đội khách tạo ra sự khác biệt nhờ chỉ số dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 2), buộc đối thủ phải nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay bước vào hiệp hai ở phút 46', Chicago Fire đã có sự thay đổi nhân sự khi S. Oregel được tung vào sân thay cho R. Turdean. Ban huấn luyện đội chủ nhà muốn gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị Santos Laguna dẫn trước 0-1 ở hiệp một.
- 46'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Chicago Fire thực hiện sự thay đổi người khi tung P. Zinckernagel vào sân thế chỗ J. Bamba. Trong thế bị Santos Laguna dẫn trước 0-1, đội chủ nhà bắt buộc phải có những làn gió mới trên hàng công để hy vọng lật ngược thế cờ.
- 46'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Chicago Fire quyết định làm mới đội hình khi tung A. Gutman vào sân thay cho V. Radojevic. Việc đưa ra sự thay đổi sớm cho thấy quyết tâm của đội chủ nhà nhằm cải thiện thế trận và tìm kiếm bàn gỡ sau khi để Santos Laguna dẫn trước 0-1 trong hiệp một.
- 49'Chicago Fire nỗ lực gia tăng sức ép
Bước sang phút 49, Chicago Fire chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi đang bị Santos Laguna dẫn 0-1. Đội hình Chicago Fire nắm 60% - 40% thời lượng kiểm soát bóng, đồng thời nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm (7 - 5) và phạt góc (4 - 1) nhưng chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.
- 54'E. Bullaude nhận thẻ vàng ở phút 54
Phút 54, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Bullaude bên phía Santos Laguna. Dù đang dẫn 0-1, Santos Laguna cần duy trì sự tập trung khi đây đã là chiếc thẻ vàng thứ hai của họ từ đầu trận.
- 62'Santos Laguna điều chỉnh hàng công ở phút 62
Phút 62, Santos Laguna quyết định đưa L. Di Yorio vào sân thay cho E. Aguirre. Đội khách đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1 trên sân SeatGeek Stadium, và việc bổ sung nhân sự mới được kỳ vọng sẽ giúp họ gia tăng sức ép trước Chicago Fire.
- 62'Santos Laguna làm mới đội hình ở phút 62
Phút 62, Santos Laguna quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Abella được tung vào sân thay thế M. Cuevas. Trong bối cảnh đang chịu áp lực lớn từ Chicago Fire - đội bóng sở hữu 62% thời lượng kiểm soát bóng và 11 cú dứt điểm, điều chỉnh này có thể giúp đại diện Mexico củng cố sự chắc chắn để bảo vệ tỷ số 0-1.
- 63'Chicago Fire nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ
Dù đang bị Santos Laguna dẫn 0 - 1, Chicago Fire vẫn chủ động nắm thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40%. Đội bóng nước Mỹ vượt trội về số lần dứt điểm (11 - 5) cùng phạt góc (5 - 1), tuy nhiên hiệu quả chưa cao khi hai bên đều chỉ có 2 - 2 cú sút trúng đích tính đến phút 63.
- 68'Santos Laguna điều chỉnh nhân sự, D. Medina thế chỗ F. Villalba
Phút 68, Santos Laguna thực hiện sự thay đổi người khi D. Medina được tung vào sân để thay thế F. Villalba. Đang nắm lợi thế dẫn 0-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của D. Medina sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công trong thời gian còn lại của trận đấu.
- 69'Chicago Fire tung P. Dithejane vào sân tìm bàn gỡ
Phút 69, Chicago Fire có sự thay đổi nhân sự khi P. Dithejane được tung vào sân để thế chỗ cho L. Barroso. Trong thế bị Santos Laguna dẫn trước 0-1, đội chủ nhà rất cần luồng sinh khí mới trên hàng công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỷ số.
- 69'Chicago Fire tung R. Lod vào sân thay M. Pineda
Phút 69, Chicago Fire thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Lod được tung vào sân thế chỗ cho M. Pineda. Trong thế bị Santos Laguna dẫn 0-1, đội chủ nhà rất cần những điều chỉnh nhân sự để gia tăng sức ép và tìm kiếm bàn gỡ.
- 72'P. Zinckernagel gỡ hòa 1-1 cho Chicago Fire
Phút 72, P. Zinckernagel dứt điểm tung lưới đối phương, gỡ hòa 1-1 cho Chicago Fire. Bàn thắng xuất hiện sau khoảng thời gian gia tăng áp lực liên tục của đội bóng nước Mỹ lên phần sân của Santos Laguna.
- 75'Chicago Fire dồn ép tìm bàn thắng vươn lên
Bước sang phút 75, Chicago Fire hoàn toàn nắm giữ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 64% - 36%. Đội chủ nhà liên tục hãm thành khi áp đảo với 15 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2) cùng 6 - 2 quả phạt góc, nhưng Santos Laguna vẫn đang nỗ lực gồng mình bảo vệ tỷ số hòa 1 - 1.
- 78'Sức nóng tăng cao, J. Abella nhận thẻ vàng ở phút 78
Phút 78, J. Abella bên phía Santos Laguna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trở nên vô cùng căng thẳng ngay sau khi Chicago Fire gỡ hòa 1-1, khiến đội khách liên tục gặp áp lực trước sức ép từ đối thủ.
- 78'J. Elliott dính thẻ vàng ở phút 78
Phút 78, cầu thủ J. Elliott bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sức nóng trên sân đang liên tục gia tăng ngay sau khi đội chủ nhà đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 ở phút 72.
- 84'Santos Laguna thay người gia cố tuyến giữa ở phút 84
Phút 84, Santos Laguna quyết định điều chỉnh nhân sự khi J. Guemez được tung vào sân thay thế cho S. Mariscal Murra. Trong thế trận đang hòa 1-1 và phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà Chicago Fire, sự góp mặt của Guemez hứa hẹn sẽ mang lại sự tươi mới và an toàn hơn cho hàng thủ đội khách trong những phút cuối.
- 84'M. F. Lopez vào sân củng cố đội hình Santos Laguna
Phút 84, Santos Laguna quyết định đưa M. F. Lopez vào sân thay thế cho D. Gonzalez. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 và chịu nhiều sức ép ở những phút cuối, sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia cố đội hình và giữ vững thế trận.
- 87'Chicago Fire gia tăng sức ép ở những phút cuối
Tiến về những phút cuối trận, Chicago Fire vẫn đang làm chủ cuộc chơi với 64% - 36% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo về số lần dứt điểm (18 - 8). Dù vượt trội ở chỉ số phạt góc (6 - 2), khâu dứt điểm trúng đích của cả hai đội đều ngang bằng ở mức 3 - 3, khiến tỷ số vẫn duy trì 1-1 ở phút 87.
- 90'R. Lod tỏa sáng phút 90 giúp Chicago Fire dẫn 2-1
Phút 90, nhận đường kiến tạo từ A. Saletros, R. Lod tung cú dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Chicago Fire. Pha lập công quý giá ở phút cuối cùng giúp Chicago Fire hoàn tất màn lội ngược dòng để vượt lên dẫn trước.
- 90+3'Lewandowski ấn định chiến thắng 3-1 cho Chicago Fire
Phút 90+3', R. Lewandowski ghi bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Chicago Fire. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng đã hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc của đội chủ nhà tại sân SeatGeek Stadium.
- 90+5'Thẻ vàng cho J. Waterman ở những phút bù giờ
Phút 90+5', J. Waterman bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng sau một tình huống can thiệp ở những giây cuối. Dù vậy, tấm thẻ phạt này không ảnh hưởng tới niềm vui của Chicago Fire khi họ đã cầm chắc chiến thắng 3-1 trước Santos Laguna.
- KTKết thúc: Chicago Fire 3-1 Santos Laguna
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 09:10 10/08/2026
Trận đấu giữa Chicago Fire và Santos Laguna trong khuôn khổ giải Leagues Cup sẽ diễn ra vào lúc 07:00 ngày 10/08/2026 trên sân vận động SeatGeek Stadium. Đây là cuộc đọ sức đáng chú ý giữa các đại diện đến từ hai nền bóng đá hàng đầu khu vực là MLS và Liga MX.
Phong độ gần đây của hai đội
Bên cạnh lợi thế thi đấu trên sân nhà SeatGeek Stadium, Chicago Fire bước vào cuộc so tài này với tinh thần tương đối thoải mái. Trong lần ra sân gần nhất, đội bóng đại diện cho MLS đã có được một chiến thắng, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc tiếp đón đối thủ.
Trong khi đó, Santos Laguna lại gặp đôi chút bất lợi về mặt phong độ. Đội bóng đến từ Liga MX đã nhận thất bại ở trận đấu gần nhất. Việc phải làm khách trên sân của Chicago Fire ngay sau một kết quả không như ý sẽ là thử thách đòi hỏi Santos Laguna phải nỗ lực rất lớn để vượt qua.
Nhận định cục diện trận đấu
Lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực ở trận gần nhất giúp Chicago Fire nắm giữ sự chủ động nhất định về mặt tinh thần. Thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc SeatGeek Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng để đại diện nước Mỹ triển khai lối chơi.
Ở chiều ngược lại, Santos Laguna buộc phải có những điều chỉnh cần thiết nhằm xốc lại tinh thần sau trận thua gần đây. Với tính chất cạnh tranh giữa các đội bóng MLS và Liga MX tại Leagues Cup, cuộc chạm trán này hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co khi cả hai bên đều quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)