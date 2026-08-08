46' Huddersfield rút L. Gooch rời sân, tung B. Mumba vào trận

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Huddersfield quyết định có sự thay đổi người khi B. Mumba được tung vào sân thay cho L. Gooch. Đây là bước điều chỉnh nhân sự an toàn của đội khách khi L. Gooch đã nhận một thẻ vàng từ sớm, trong bối cảnh Huddersfield đang có lợi thế dẫn 0-1 trước Preston.