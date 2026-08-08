Ngược dòng gỡ hòa phút 90 rồi thắng luân lưu, Preston loại Huddersfield khỏi League Cup
Để Balker mở tỷ số ở phút 38, Preston kiên trì gỡ hòa 1-1 nhờ công Erabi ở phút 90 trên sân Goodison Park, trước khi vượt qua Huddersfield 4-3 ở loạt luân lưu tại Round of 128 League Cup để giành vé đi tiếp, đồng thời chính thức loại đối thủ khỏi giải đấu.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Preston tiếp đón Huddersfield.
- 4'L. Gooch nhận thẻ vàng sớm ở phút thứ 4
Ngay ở phút 4, L. Gooch bên phía Huddersfield đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trận đấu knockout tại League Cup nóng lên ngay từ những phút đầu tiên.
- 14'Preston áp đảo thế trận nhưng chưa thể mở tỷ số
Bước vào phút 14, Preston đang áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 85% - 15% trước Huddersfield. Dù liên tục giữ bóng, đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành khi số lần dứt điểm dừng ở mức 1 - 0 (trúng đích 0 - 0) và tỷ số trận đấu vẫn chưa được mở 0 - 0.
- 21'Preston mất người sớm sau thẻ đỏ của L. Gibson
Phút 21, Preston rơi vào thế bất lợi lớn khi L. Gibson phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bất lợi quân số từ rất sớm sẽ khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong phần còn lại của trận đấu, dù tỷ số hiện tại vẫn đang là 0-0.
- 27'Preston áp đảo kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén
Trải qua 27 phút thi đấu, Preston đang chủ động cầm bóng với tỷ lệ 65% - 35% trước Huddersfield. Tuy nhiên, nhịp độ trận đấu diễn ra khá bế tắc khi tổng số pha dứt điểm của hai đội chỉ là 1 - 1 (trúng đích 0 - 0). Sự giằng co còn thể hiện qua 6 - 6 lần phạm lỗi, khiến cơ hội nguy hiểm chưa xuất hiện trên sân.
- 37'Thẻ vàng cho A. Vukcevic, Preston chồng chất khó khăn
Phút 37, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Vukcevic bên phía Preston. Việc phải nhận thêm thẻ phạt trong bối cảnh L. Gibson đã bị truất quyền thi đấu từ phút 21 khiến Preston càng gặp nhiều bất lợi trên sân Goodison Park.
- 38'R. Balker mở tỷ số 0-1 cho Huddersfield trước Preston
Phút 38, xuất phát từ đường kiến tạo của L. Sorensen, R. Balker lập công mở tỷ số 0-1 cho Huddersfield. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau tấm thẻ đỏ ở phút 21 của L. Gibson bên phía Preston, đội khách đã nhanh chóng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng vươn lên dẫn trước.
- 40'Huddersfield duy trì lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ
Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Preston dù cầm bóng 54% - 46% nhưng chưa thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ đối phương. Huddersfield vẫn bảo vệ tốt lợi thế dẫn 0 - 1 và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 4, dù hiệu suất của cả hai đội vẫn là 0 - 0 sút trúng đích.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Preston điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Preston quyết định tung L. Lindsay vào sân thay cho A. Vukcevic. Động thái rút tiền vệ đã dính thẻ vàng ra nghỉ là sự thay đổi cần thiết của đội nhà trong thế bị Huddersfield dẫn 0-1 và đang phải thi đấu thiếu người.
- 46'Huddersfield rút L. Gooch rời sân, tung B. Mumba vào trận
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Huddersfield quyết định có sự thay đổi người khi B. Mumba được tung vào sân thay cho L. Gooch. Đây là bước điều chỉnh nhân sự an toàn của đội khách khi L. Gooch đã nhận một thẻ vàng từ sớm, trong bối cảnh Huddersfield đang có lợi thế dẫn 0-1 trước Preston.
- 54'Huddersfield lấn lướt dù kiểm soát bóng cân bằng
Bước sang phút 54, dù tỷ lệ cầm bóng đang cân bằng 50% - 50%, Huddersfield mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 2) cùng 0 - 3 phạt góc, qua đó tiếp tục nắm lợi thế dẫn 0 - 1 trước Preston.
- 67'Huddersfield làm chủ thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn
Bước sang phút 67, Huddersfield vẫn nắm thế chủ động và duy trì lợi thế dẫn 0 - 1 trên sân của Preston. Đội khách chiếm ưu thế ở các chỉ số tấn công với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng số lần dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 2). Bên cạnh đó, chỉ số phạt góc 1 - 4 cũng phản ánh sức ép nhỉnh hơn từ phía Huddersfield.
- 69'Thẻ vàng cho A. McCann bên phía Preston
Phút 69, trọng tài rút thẻ vàng dành cho A. McCann bên phía Preston. Trong thế đang bị Huddersfield dẫn 0-1, Preston tiếp tục phải nhận thêm thẻ phạt sau những án phạt dành cho L. Gibson và A. Vukcevic trước đó.
- 71'Huddersfield tung J. Taylor vào sân thay A. Fletcher
Phút 71, Huddersfield thực hiện điều chỉnh nhân sự khi J. Taylor được tung vào sân thế chỗ A. Fletcher. Việc bổ sung sức trẻ vào thời điểm này nhằm giúp đội khách duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế 0-1.
- 71'Huddersfield làm mới lực lượng ở phút 71
Phút 71, Huddersfield có sự thay đổi nhân sự khi J. Smith-Sway vào sân thay cho D. Sanches Fernandes. Đội khách tranh thủ đưa nhân tố mới vào sân nhằm duy trì lợi thế 0-1 trước Preston.
- 71'Preston tung D. Burgzorg vào sân thay C. Lang
Phút 71, Preston thực hiện sự thay đổi nhân sự khi D. Burgzorg được tung vào sân thay thế cho C. Lang. Trong thế bị dẫn 0-1 và phải thi đấu thiếu người, đại diện Preston kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công.
- 72'Preston làm mới hàng công, J. Erabi vào sân ở phút 72
Phút 72, Preston thực hiện sự thay đổi người khi J. Erabi được tung vào sân thay thế cho M. Osmajic. Trong thế bị dẫn 0-1 và phải chơi thiếu người, đội chủ nhà rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn gỡ ở những phút còn lại.
- 81'Huddersfield duy trì thế dẫn bàn ở những phút cuối
Trận đấu trôi về phút 81, Huddersfield vẫn nắm đôi chút ưu thế với tỷ lệ cầm bóng 46% - 54% và duy trì tỷ số 0 - 1. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình, Preston vẫn chưa thể gỡ hòa khi tổng số cú dứt điểm giữa hai đội đang là 6 - 7 (trúng đích 1 - 2).
- 83'Preston thay người: J. Storey vào sân thay P. Valentin
Phút 83, Preston thực hiện sự thay đổi người khi J. Storey vào sân thế chỗ P. Valentin. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 và thi đấu thiếu người, ban huấn luyện Preston nỗ lực làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm cơ hội ở những phút cuối.
- 84'Huddersfield gia cố đội hình ở những phút cuối
Phút 84, Huddersfield thực hiện sự thay đổi người khi I. Bowat vào sân thay cho S. Roughan. Đang nắm lợi thế với tỷ số 0-1 cùng ưu thế chơi hơn người, đội khách muốn củng cố lực lượng nhằm bảo toàn thành quả trong những phút còn lại.
- 90'Thẻ vàng muộn cho J. Erabi bên phía Preston
Phút 90, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Erabi của Preston. Trong thế đang bị dẫn 0-1 và phải đá thiếu người, việc phải nhận thêm thẻ phạt ở thời điểm nhạy cảm này càng khiến nỗ lực gỡ hòa của đội nhà thêm phần bế tắc.
- 90+1'L. Sorensen nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ
Phút 90+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo L. Sorensen bên phía Huddersfield. Sức nóng của trận đấu gia tăng đáng kể ở thời gian bù giờ với liên tiếp các án phạt được đưa ra cho cầu thủ hai đội.
- 90+2'Preston tung A. Moran vào sân trong những phút bù giờ
Phút 90+2', Preston thực hiện sự thay đổi người khi A. Moran được tung vào sân thế chỗ J. Thompson. Đang trong thế bị dẫn 0-1 lại phải chơi thiếu người, đây được xem là nỗ lực cuối cùng của đội bóng nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
- 90+3'J. Erabi tỏa sáng phút bù giờ, Preston gỡ hòa 1-1 nghẹt thở
Phút 90+3', J. Erabi tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng quý như vàng, giúp Preston quân bình tỷ số 1-1 trước Huddersfield. Dù phải thi đấu thiếu người từ phút 21 sau tấm thẻ đỏ của L. Gibson, Preston vẫn chiến đấu kiên cường để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở những giây cuối cùng.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 120+1'Luân lưu: Huddersfield sút hỏng
R. Ledson (Huddersfield) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Preston 1 - 0
A. Devine (Preston) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+2'Luân lưu: Huddersfield sút hỏng
M. Harness (Huddersfield) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+2'Luân lưu: Preston 2 - 0
J. Erabi (Preston) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 0.
- 120+3'Luân lưu: Huddersfield 2 - 1
B. Mumba (Huddersfield) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+3'Luân lưu: Preston 3 - 1
A. McCann (Preston) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 1.
- 120+4'Luân lưu: Huddersfield 3 - 2
J. Smith-Sway (Huddersfield) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+4'Luân lưu: Preston sút hỏng
A. Moran (Preston) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+5'Luân lưu: Huddersfield 3 - 3
J. Taylor (Huddersfield) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+5'Luân lưu: Preston 4 - 3
D. Burgzorg (Preston) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Preston 1-1 Huddersfield
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 23:10 08/08/2026
Thông tin trận đấu và bối cảnh cuộc so tài
Trận đối đầu giữa Preston và Huddersfield trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Goodison Park. Cuộc chạm trán này mang tính chất đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ bởi giải đấu được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đội giành chiến thắng sẽ sở hữu tấm vé bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu mà không có cơ hội sửa sai.
Phân tích lịch sử đối đầu và tinh thần thi đấu
Dựa trên thống kê thành tích đối đầu gần nhất, Preston đang là đội chiếm ưu thế vượt trội trước đối thủ. Trong 5 lần đụng độ gần đây giữa hai đội, Preston đã giành chiến thắng tới 4 trận, trong khi Huddersfield chỉ thắng 1 trận và không có kết quả hòa nào xảy ra. Thành tích ấn tượng này mang lại lợi thế tâm lý lớn cho Preston trước khi bước vào cuộc đại chiến.
Tuy nhiên, tính chất sinh tử của một trận đấu knock-out sẽ khiến cục diện trở nên khó lường hơn. Huddersfield chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất nhằm phục thù và lội ngược dòng trước đối thủ duyên nợ.
Nhận định cục diện chiến thuật
Bên cạnh yếu tố lịch sử đối đầu, việc thi đấu một trận duy nhất để phân định thắng thua đòi hỏi sự cẩn trọng tối đa trong đấu pháp từ cả hai huấn luyện viên. Sự tập trung ở hàng phòng ngự và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé đi tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh năm nay.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)