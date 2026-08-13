82' Club Queretaro điều chỉnh nhân sự ở phút 82

Ở phút 82, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi J. Martinez được tung vào sân để thay thế cho C. Garcia. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội khách trong những phút thi đấu cuối cùng.