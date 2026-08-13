Ngược dòng hạ Club Queretaro trên chấm luân lưu, Los Angeles FC thắng kịch tính
Bị Club Queretaro dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Avila, Los Angeles FC lội ngược dòng gỡ hòa 1-1 nhờ công của Bouanga trước khi thắng 5-3 trên chấm luân lưu tại sân BMO Stadium trong khuôn khổ vòng bảng Leagues Cup.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Los Angeles FC tiếp đón Club Queretaro.
- 12'Club Queretaro vươn lên dẫn trước nhờ công của A. Avila
Phút 12, A. Avila tỏa sáng mở tỷ số 0-1 cho Club Queretaro ngay trên sân BMO Stadium. Dù kiểm soát bóng ít hơn Los Angeles FC, đội khách đã tận dụng tốt sự hiệu quả trong các pha dứt điểm để sớm vượt lên dẫn trước.
- 14'Club Queretaro dẫn bàn dù kiểm soát bóng ít hơn
Trải qua 14 phút thi đấu, Los Angeles FC kiểm soát bóng vượt trội với 67% - 33% nhưng Club Queretaro mới là đội nắm lợi thế khi đang dẫn 0 - 1. Đội khách chơi phòng ngự phản công đầy sắc nét với số lần dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 3), buộc thủ môn đối phương phải có 2 - 0 lần cứu thua.
- 26'Club Queretaro dẫn 0-1 dù lép vế thế trận
Tính đến phút 26, Los Angeles FC kiểm soát bóng tới 73% - 27% và nhỉnh hơn về số cú dứt điểm (5-4), nhưng lại chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Trái lại, Club Queretaro chơi phòng ngự phản công đầy sắc bén với 0-3 cú sút trúng đích để tiếp tục nắm giữ lợi thế dẫn 0-1.
- 38'Club Queretaro hiệu quả dù lép vế thời lượng kiểm soát bóng
Tiến gần đến những phút cuối hiệp 1, Los Angeles FC dù áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 71% - 29% nhưng vẫn đang bị Club Queretaro dẫn 0-1. Đội khách thi đấu vô cùng sắc bén khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 0 - 4 (dứt điểm 5 - 5), buộc thủ môn đối phương phải có 3 - 0 lần cứu thua.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Los Angeles FC tung T. Tillman vào sân ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Los Angeles FC quyết định điều chỉnh nhân sự khi T. Tillman được tung vào sân thay cho J. Terry. Đội chủ nhà đang trong thế bị Club Queretaro dẫn trước 0-1 và cần tăng cường sức tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.
- 46'Los Angeles FC điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi D. Martinez được tung vào sân thế chỗ cho J. Shaffelburg. Đội chủ nhà đang bị Club Queretaro dẫn trước 0-1 và rất cần làn gió mới để cải thiện tính hiệu quả trong các đợt hãm thành.
- 50'Los Angeles FC ép sân nhưng Club Queretaro dẫn bàn
Bước sang phút 50, Los Angeles FC dẫu kiểm soát bóng tới 70% và áp đảo ở chỉ số phạt góc 6 - 0 nhưng vẫn đang bị Club Queretaro dẫn 0 - 1. Đội khách thể hiện sự sắc bén vượt trội khi sở hữu 1 - 6 cú dứt điểm trúng đích (trong tổng số 7 - 8 lần dứt điểm), liên tục đặt khung thành đối phương vào thế bị uy hiếp.
- 57'D. Bouanga tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Los Angeles FC
Phút 57, D. Bouanga dứt điểm chính xác san bằng tỷ số 1-1 cho Los Angeles FC. Tận dụng thế trận kiểm soát bóng áp đảo 69% - 31% tại BMO Stadium, đội chủ nhà cuối cùng cũng cụ thể hóa được sức ép thành bàn thắng gỡ hòa quý giá.
- 62'Club Queretaro điều chỉnh nhân sự sau bàn thua
Phút 62, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi B. Parra vào sân thế chỗ A. Alcala. Quyết định điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đại diện Mexico bị Los Angeles FC gỡ hòa 1-1, nhằm tìm kiếm sự tươi mới trong lối chơi.
- 62'Club Queretaro tung E. Duenas vào sân ở phút 62
Phút 62, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi E. Duenas được tung vào sân để thay thế cho B. Duarte. Đội khách cần thêm sự tươi mới trong đội hình ngay sau khi để Los Angeles FC quân bình tỷ số 1-1, nhất là khi họ đang chịu áp lực kiểm soát bóng chỉ với 30%.
- 62'Los Angeles FC ép sân nhưng chưa thể vượt lên
Bước sang phút 62, Los Angeles FC hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 71% - 29% cùng 8 - 0 phạt góc. Dù vậy, Club Queretaro lại sắc bén hơn ở các cơ hội ăn bàn khi vượt trội về số lần dứt điểm trúng đích 2 - 6, khiến trận đấu vẫn giữ thế quân bình 1-1.
- 72'Los Angeles FC điều chỉnh hàng thủ ở phút 72
Phút 72, Los Angeles FC có sự thay đổi nhân sự khi Y. Cheberko được tung vào sân thay thế E. Segura. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà muốn củng cố sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước những tình huống đáp trả từ Club Queretaro.
- 72'Los Angeles FC làm mới hàng công ở phút 72
Phút 72, Los Angeles FC thực hiện sự thay đổi người khi J. Ebobisse được tung vào sân thay thế cho M. Choiniere. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tăng cường sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.
- 74'Los Angeles FC ép sân, Club Queretaro rình rập
Bước sang phút 74, Los Angeles FC áp đảo về mặt thế trận khi kiểm soát bóng 69% - 31% và vượt trội 9 - 0 về phạt góc. Tuy nhiên, Club Queretaro lại tỏ ra sắc bén hơn ở các pha phản công khi sở hữu chỉ số dứt điểm trúng đích 3 - 6. Tỷ số 1 - 1 vẫn giữ nguyên trong bối cảnh đội khách chấp nhận phạm lỗi 3 - 11 để ngăn chặn sức ép.
- 76'S. Homenchenko nhận thẻ vàng ở phút 76
Phút 76, S. Homenchenko bên phía Club Queretaro phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trận đấu trên sân BMO Stadium tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số 1-1, trong thời điểm Los Angeles FC đang nỗ lực gia tăng sức ép ép sân.
- 82'D. Parra nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, cầu thủ D. Parra bên phía Club Queretaro phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1 và trôi về những phút cuối, sự căng thẳng gia tăng khiến đại diện Mexico liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt hãm thành.
- 82'T. Tillman nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, cầu thủ T. Tillman bên phía Los Angeles FC đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Sức nóng của trận đấu đang tăng cao trong những phút cuối khi hai đội vẫn đang hòa nhau 1-1.
- 82'Club Queretaro tung W. Madrid vào sân thay E. Gimenez
Phút 82, Club Queretaro quyết định thực hiện sự thay đổi người khi đưa W. Madrid vào sân thế chỗ E. Gimenez. Trong thế trận đang hòa 1-1 căng thẳng, việc tiếp thêm năng lượng cho hàng quân được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chủ động ở những phút còn lại.
- 82'Club Queretaro điều chỉnh nhân sự ở phút 82
Phút 82, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi S. Garcia được tung vào sân thay thế cho Paulo Victor. Trong thế trận đang giữ tỷ số hòa 1-1 căng thẳng, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bền và sự tươi mới cho đội khách ở những phút cuối trận.
- 82'Club Queretaro điều chỉnh nhân sự ở phút 82
Ở phút 82, Club Queretaro thực hiện sự thay đổi người khi J. Martinez được tung vào sân để thay thế cho C. Garcia. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội khách trong những phút thi đấu cuối cùng.
- 84'D. Martinez nhận thẻ vàng ở những phút cuối
Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng phạt D. Martinez bên phía Los Angeles FC. Trận đấu tại BMO Stadium đang nóng lên ở những phút cuối khi hai đội liên tiếp phải nhận thẻ trong thế giằng co với tỷ số 1-1.
- 85'Los Angeles FC làm mới nhân sự ở những phút cuối
Phút 85, Los Angeles FC tung R. Hollingshead vào sân thế chỗ R. Raposo. Trong bối cảnh trận đấu đang hòa 1-1 và thời gian chính thức không còn nhiều, đội chủ nhà quyết định đưa ra sự điều chỉnh nhân sự nhằm gia tăng sức ép ở những phút bù giờ.
- 86'Los Angeles FC gia tăng sức ép ở phút cuối
Bước sang phút 86, Los Angeles FC gia tăng sức ép dồn dập nhằm phá vỡ thế quân bình khi kiểm soát tới 69% - 31% thời lượng bóng và áp đảo về phạt góc (11 - 1). Dù vậy, Club Queretaro vẫn chơi lăn xả với 5 - 14 lần phạm lỗi, đồng thời tạo ra hiệu quả phản công tốt hơn khi sở hữu số cú dứt điểm trúng đích nhỉnh hơn (4 - 6).
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 120+1'Luân lưu: Los Angeles FC 1 - 0
D. Bouanga (Los Angeles FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Club Queretaro 1 - 1
A. Avila (Club Queretaro) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Los Angeles FC 2 - 1
Son Heung-Min (Los Angeles FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Club Queretaro 2 - 2
S. Homenchenko (Club Queretaro) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Los Angeles FC 3 - 2
Y. Cheberko (Los Angeles FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Club Queretaro 3 - 3
D. Reyes (Club Queretaro) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Los Angeles FC 4 - 3
R. Hollingshead (Los Angeles FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Club Queretaro sút hỏng
D. Parra (Club Queretaro) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120+5'Luân lưu: Los Angeles FC 5 - 3
R. Porteous (Los Angeles FC) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 3.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Los Angeles FC 1-1 Club Queretaro
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 11:47 13/08/2026
09:30 ngày 13/08/2026 - Vòng đấu Leagues Cup
Trận chạm trán giữa Los Angeles FC và Club Queretaro trong khuôn khổ giải đấu Leagues Cup sẽ diễn ra trên sân vận động BMO Stadium. Đây là cuộc so tài chú ý giữa đại diện bóng đá Mỹ (MLS) và câu lạc bộ đến từ Mexico (Liga MX).
Phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn
Los Angeles FC bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý rất tự tin. Đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng khi giành thắng lợi ở cả 2 trận đấu gần nhất. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại BMO Stadium là lợi thế không nhỏ giúp Los Angeles FC hướng tới việc làm chủ trận đấu.
Ở chiều ngược lại, Club Queretaro đang trải qua khoảng thời gian tương đối khó khăn. Đội khách đã chịu thất bại trong 2 trận liên tiếp vừa qua. Phong độ sa sút khiến đại diện Liga MX đứng trước áp lực lớn trong chuyến làm khách lần này.
Nhận định thế trận và dự đoán xu hướng
Với ưu thế sân nhà cùng sự hưng phấn từ chuỗi kết quả thuận lợi, Los Angeles FC nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình để kiếm tìm lợi thế từ sớm. Sức ép liên tục từ hàng công của đại diện MLS hứa hẹn mang đến nhiều thử thách cho tuyến phòng ngự đối phương.
Trong khi đó, Club Queretaro có thể lựa chọn lối chơi thận trọng, tập trung gia cố hàng thủ nhằm hạn chế khoảng trống trước khi nghĩ đến các phương án đáp trả. Sự chủ động về mặt tâm lý và phong độ nhỉnh hơn đang biến Los Angeles FC thành bên có nhiều lợi thế kiểm soát cục diện.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)