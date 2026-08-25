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    Ngược dòng hạ Crewe, Barnsley giành vé đi tiếp còn đối thủ chia tay League Cup

    Đại Ngàn25/08/2026 21:48

    Bị dẫn trước nhưng xuất sắc lội ngược dòng thắng Crewe 3-2 trên sân Oakwell Ground, Barnsley giành quyền đi tiếp vào vòng trong League Cup, trong khi Crewe ngậm ngùi bị loại.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Barnsley 3-2 Crewe: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Barnsley3 - 2CreweKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Barnsley tiếp đón Crewe.

    • 13'Barnsley kiểm soát bóng vượt trội

      Sau gần 15 phút đầu, Barnsley áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với 76% - 24% cùng 2 - 0 phạt góc, nhưng vẫn chưa tạo ra pha dứt điểm nào. Ngược lại, Crewe kiên nhẫn phòng ngự và mới là đội có pha dứt điểm trúng đích duy nhất (0 - 1), khiến tỷ số vẫn giậm chân tại chỗ 0 - 0.

    • 21'A. Thibaut mở tỷ số cho Crewe

      Phút 21, nhận đường kiến tạo của C. McNeill, A. Thibaut dứt điểm chính xác đưa Crewe vượt lên dẫn trước 0-1. Dù chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà Barnsley, đại diện đội khách đã tận dụng rất tốt cơ hội để tạo lợi thế sớm.

    • 23'Thẻ vàng cho J. Bland bên phía Barnsley

      Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Bland của Barnsley sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải chịu sức ép lớn và gặp nhiều khó khăn ngay sau khi bị thủng lưới dẫn đến tỷ số 0-1.

    • 25'Barnsley cầm bóng áp đảo nhưng Crewe hiệu quả hơn

      Sau 25 phút thi đấu, Barnsley kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 73% - 27% và hưởng tới 5 - 0 phạt góc để nỗ lực ép sân. Dù vậy, Crewe mới là đội chơi sắc bén hơn khi áp đảo về số pha dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 3) và tiếp tục duy trì lợi thế dẫn bàn.

    • 29'R. Cleary đưa trận đấu về vạch xuất phát

      Phút 29, R. Cleary tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Barnsley. Bàn thắng này giúp đội chủ sân Oakwell tái lập thế cân bằng sau khi bị dẫn trước từ sớm.

    • 31'T. Noslin đưa Barnsley vượt lên dẫn 2-1

      Phút 31, T. Noslin tỏa sáng đem về bàn thắng quý giá giúp Barnsley vươn lên dẫn trước Crewe với tỷ số 2-1. Chỉ trong vòng ít phút sau bàn gỡ hòa, đội chủ sân Oakwell đã lội ngược dòng thành công để chiếm trọn lợi thế.

    • 37'Barnsley áp đảo thế trận

      Bước sang phút 37, Barnsley hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo 67% - 33%. Đội chủ nhà dồn ép liên hồi và vượt trội hoàn toàn ở chỉ số phạt góc với tỷ số 7 - 0, đồng thời tạo ra 8 - 5 pha dứt điểm nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn trước Crewe.

    • 38'O'Keeffe nới rộng cách biệt cho Barnsley

      Phút 38, C. O'Keeffe lập công giúp Barnsley nới rộng cách biệt lên 3-1. Đội chủ sân Oakwell thi đấu bùng nổ khi ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong ít phút để đảo ngược hoàn toàn thế trận trước Crewe.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 49'Barnsley áp đảo toàn diện đầu hiệp hai

      Bước sang đầu hiệp hai, Barnsley tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 68% - 32% và tạo ra sức ép nghẹt thở với tỷ số phạt góc áp đảo 9 - 0. Đội chủ nhà vượt trội về số lần dứt điểm (10 - 5), đẩy Crewe vào thế chống đỡ vất vả trong nỗ lực bám đuổi khi tỷ số đang là 3 - 1.

    • 52'Crewe thực hiện sự thay đổi nhân sự

      Phút 52, Crewe có sự điều chỉnh đội hình khi L. Billington được tung vào sân thay thế cho R. Hutchinson nhằm tìm kiếm nét khởi sắc trong lối chơi.

    • 52'Crewe điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

      Phút 52, Crewe quyết định làm mới đội hình khi rút C. Agius ra nghỉ để nhường chỗ cho P. Mlynarski. Đội khách đang nỗ lực cải thiện thế trận sau khi để đối phương dẫn trước 3-1 trong hiệp một.

    • 53'Crewe rút L. Offord rời sân, trao cơ hội cho M. Demetriou

      Phút 53, Crewe có sự điều chỉnh nhân sự khi M. Demetriou được tung vào sân thay thế cho L. Offord. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị Barnsley dẫn trước 3-1.

    • 53'Crewe thay người, J. Gibson vào sân

      Phút 53, Crewe có sự thay đổi nhân sự khi J. Gibson được tung vào sân thế chỗ J. Stephenson. Đội khách đang bị dẫn 1-3 và cần những sự điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

    • 62'Barnsley áp đảo hoàn toàn thế trận

      Bước qua phút 62, Barnsley tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở khi nắm quyền kiểm soát bóng 69% - 31% và vượt trội hoàn toàn về số quả phạt góc (11 - 0). Đội chủ nhà dồn ép với 15 - 5 pha dứt điểm, khiến Crewe gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

    • 67'Barnsley làm mới đội hình khi đang dẫn cách biệt

      Phút 67, Barnsley tiến hành thay đổi nhân sự khi C. Taylor vào sân thế chỗ L. Alker. Đội chủ sân Oakwell Ground đang nắm trọn lợi thế với tỷ số dẫn trước 3-1 cùng thế trận vượt trội trước Crewe.

    • 67'Barnsley làm mới đội hình khi N. Town vào sân

      Phút 67, Barnsley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Town vào sân thay thế M. Kirk. Đang dẫn 3-1 trên sân Oakwell Ground, đội chủ nhà tiếp tục làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

    • 74'Barnsley áp đảo hoàn toàn thế trận

      Bước sang phút 74, Barnsley hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 69% - 31% trước Crewe. Đội chủ nhà liên tục dồn ép và vượt trội tuyệt đối về số pha dứt điểm (25 - 5) cùng số quả phạt góc (16 - 1) để giữ vững lợi thế dẫn 3-1.

    • 80'Barnsley tung Saunders vào sân thay O'Keeffe

      Phút 80, Barnsley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Saunders được tung vào sân để thế chỗ cho C. O'Keeffe. Đội chủ sân Oakwell Ground đang nắm giữ lợi thế dẫn 3-1 và chủ động điều chỉnh đội hình để duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

    • 80'Barnsley đưa L. Farrell vào sân gia cố đội hình

      Phút 80, Barnsley thực hiện quyền thay đổi người khi L. Farrell vào sân thế chỗ C. McGeehan. Nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-1 cùng thế trận vượt trội, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng để duy trì sự chắc chắn trong những phút cuối.

    • 85'Barnsley thay người ở những phút cuối

      Phút 85, Barnsley thực hiện sự thay đổi người khi T. Dunne được tung vào sân thay thế cho T. Noslin. Đội chủ nhà đang duy trì cách biệt an toàn 3-1 khi trận đấu dần trôi về những phút cuối.

    • 86'Crewe điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

      Phút 86, Crewe thực hiện sự thay đổi người khi J. Ewusi được tung vào sân thay thế cho L. Moore. Trong bối cảnh đang bị dẫn 3-1 và thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều, đội khách nỗ lực làm mới đội hình để tìm kiếm thêm cơ hội.

    • 86'Barnsley áp đảo toàn diện ở những phút cuối

      Bước sang phút 86, Barnsley tiếp tục kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 68% - 32%. Sức ép vượt trội của đội chủ nhà được thể hiện rõ nét qua 28 - 8 lần dứt điểm cùng 18 - 3 quả phạt góc, khiến Crewe gần như không có cơ hội phản kháng khi đang bị dẫn 3 - 1.

    • 89'J. Ewusi thắp lại hy vọng cho Crewe ở phút 89

      Phút 89, J. Ewusi tỏa sáng ghi bàn giúp Crewe rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Bàn thắng muộn màng này thắp lên hy vọng gỡ hòa cho đội khách trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

    • 89'R. Ravenhill nhận thẻ vàng ở phút 89

      Phút 89, R. Ravenhill bên phía Barnsley phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trôi về những phút cuối với bầu không khí vô cùng căng thẳng khi tỷ số lúc này đang là 3-2.

    • KTKết thúc: Barnsley 3-2 Crewe

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

    Cập nhật lúc 03:37 26/08/2026

    Đội hình chính thức
    Barnsley
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Daniel Stendel
    Crewe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Bell
    25
    Rogan Ravenhill
    11
    Tyrese Noslin
    4
    Sam Gale
    2
    Arley Kay
    7
    Corey O'Keeffe
    30
    Jonathan Bland
    8
    Cameron McGeehan
    36
    Luke Alker
    22
    Patrick Kelly
    19
    Reyes Cleary
    9
    Makenzie Kirk
    1
    Tom Booth
    30
    Stan Dancey
    6
    Luke Offord
    22
    Phil Croker
    12
    Joshua Stephenson
    32
    Luca Moore
    4
    Kyle Ure
    23
    Charlie McNeill
    20
    Calum Agius
    3
    Reece Hutchinson
    29
    Adrien Thibaut
    Dự bị
    Barnsley
    51 Kieran Flavell5 Jack Shepherd37 Callum Hudson13 Clayton Taylor38 Noah Saunders44 Tayo Dunne39 Leo Farrell17 Amani Richards34 Noah Philip Town
    Crewe
    5 Mickey Demetriou2 Lewis Billington35 Noah Bell14 Jordan Gibson36 Joel Ewusi27 Patrick Mlynarski9 Josh March7 Jack Lankester31 Luke Thomas
    Cập nhật đội hình lúc 01:20 26/08/2026
    BarnsleyThống kêCrewe
    67%
    Kiểm soát bóng
    33%
    30
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    8
    20
    Phạt góc
    5
    9
    Phạm lỗi
    4
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    5
    Cầu thủ nổi bật
    Corey O
    Corey O'Keeffe
    Barnsley
    1 bàn
    Adrien Thibaut
    Adrien Thibaut
    Crewe
    1 bàn
    Tyrese Noslin
    Tyrese Noslin
    Barnsley
    1 bàn
    Reyes Cleary
    Reyes Cleary
    Barnsley
    1 bàn
    J
    Joel Ewusi
    Crewe
    1 bàn
    Lewis Billington
    Lewis Billington
    Crewe
    1 kiến tạo · điểm 7

    Cuộc đối đầu giữa Barnsley và Crewe diễn ra vào lúc 01h45 ngày 26/08/2026 trên sân vận động Oakwell mang tính chất của một trận đấu loại trực tiếp thực thụ. Với thể thức thắng đi tiếp và thua dừng bước, cả hai câu lạc bộ đều không có cơ hội sửa sai, buộc phải dồn toàn bộ sự tập trung cho mục tiêu giành quyền đi tiếp vào vòng trong.

    Lợi thế tâm lý và thành tích đối đầu của Barnsley

    Đội chủ nhà Barnsley bước vào màn so tài này với hành trang tâm lý vô cùng vững vàng. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành trọn vẹn chiến thắng, duy trì trạng thái thi đấu hưng phấn cần thiết trước trận cầu mang ý nghĩa sống còn.

    Đáng chú ý, lịch sử chạm trán đang hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Oakwell. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Barnsley thể hiện sự áp đảo vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, không để thua bất kỳ lần nào trước Crewe. Thành tích đối đầu áp đảo này là điểm tựa tinh thần to lớn để Barnsley tự tin kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu tiên.

    Thử thách bản lĩnh cho Crewe trên sân khách

    Ở bên kia chiến tuyến, Crewe cũng có sự chuẩn bị chu đáo khi vừa giành chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dẫu vậy, việc phải thi đấu trên sân khách Oakwell và đối diện với đối thủ kỵ dơ sẽ là bài toán đầy thử thách dành cho đoàn quân của ban huấn luyện Crewe.

    Để tạo nên bất ngờ trước đối thủ từng nhiều lần khiến mình ôm hận, Crewe cần thể hiện bản lĩnh kiên cường cùng sự tập trung tối đa ở từng mắt xích trên sân. Trong một trận cầu loại trực tiếp, sự thận trọng và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại.

    Kịch bản chặt chẽ của trận cầu loại trực tiếp

    Tính chất knock-out không cho phép bất kỳ sai lầm nào xảy ra, do đó hai đội nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách chặt chẽ và tính toán kỹ lưỡng. Barnsley với lợi thế sân bãi cùng sự vượt trội ở các lần chạm trán trong quá khứ được đánh giá có nhiều cơ hội hơn để áp đặt thế trận, trong khi Crewe sẽ nỗ lực phong tỏa không gian và chờ đợi thời cơ trừng phạt sự sơ hở của đối phương.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Barnsley · 4 thắng1 hòaCrewe · 0 thắng
    29/07/2023
    Barnsley
    2 - 1
    Crewe
    BAR
    26/11/2022
    Barnsley
    3 - 0
    Crewe
    BAR
    09/07/2022
    Barnsley
    0 - 0
    Crewe
    Hòa
    22/08/2020
    Crewe
    0 - 2
    Barnsley
    BAR
    05/01/2020
    Crewe
    1 - 3
    Barnsley
    BAR
    Barnsley
    5 trận gần nhất
    HBHHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Crewe
    5 trận gần nhất
    TTTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Ngược dòng hạ Crewe, Barnsley giành vé đi tiếp còn đối thủ chia tay League Cup
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