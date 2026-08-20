Ngược dòng hạ Motherwell 1-3, SC Freiburg đi tiếp, tiễn đối thủ rời giải
Lội ngược dòng đánh bại Motherwell 1-3 ngay trên sân Fir Park ở vòng playoff UEFA Europa Conference League, SC Freiburg chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi Motherwell phải ngậm ngùi bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Motherwell tiếp đón SC Freiburg.
- 2'R. Charles-Cook mở tỷ số sớm cho Motherwell
Ngay ở phút thứ 2, R. Charles-Cook dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của E. Longelo để mở tỷ số cho Motherwell. Khởi đầu bùng nổ trên sân Fir Park giúp đội chủ nhà sớm vươn lên dẫn SC Freiburg 1-0 tại vòng Playoff UEFA Europa Conference League.
- 21'J. Hodge nhận thẻ vàng
Phút 21, J. Hodge của Motherwell nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi kéo ngã đối thủ. Motherwell cần thận trọng hơn khi đang dẫn trước SC Freiburg.
- 28'M. Ginter đưa SC Freiburg trở lại
Phút 28, M. Ginter đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho SC Freiburg sau đường kiến tạo của D. Scherhant. Bàn thắng giúp đội khách nhanh chóng đáp trả sau khởi đầu bất lợi.
- 30'Freiburg kiểm soát bóng, Motherwell chống đỡ
Qua 30 phút, SC Freiburg kiểm soát thế trận rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 38% - 62% và dứt điểm 1 - 7. Motherwell phải chống đỡ nhiều hơn, thể hiện qua 3 - 0 cứu thua, nhưng vẫn giữ được thế cân bằng.
- 39'L. Fadinger nhận thẻ vàng phút 39
Phút 39, L. Fadinger của Motherwell bị phạt thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của đội chủ nhà khi thế trận đang cân bằng 1-1.
- 43'Freiburg kiểm soát thế trận trước giờ nghỉ
Phút 43, SC Freiburg kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 38% - 62% và tạo ra sức ép rõ rệt qua số cú dứt điểm 1 - 7. Motherwell phải chống đỡ vất vả khi thủ môn đã có 3 lần cứu thua, nhưng tỷ số vẫn là 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Motherwell thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Motherwell thực hiện sự thay đổi người khi S. Palmer-Houlden được tung vào sân thay cho R. Charles-Cook. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1 và SC Freiburg kiểm soát thế trận nhỉnh hơn, đội chủ sân Fir Park cần làn gió mới để gia tăng sức ép trên hàng công.
- 56'SC Freiburg gia tăng sức ép sau giờ nghỉ
Bước sang phút 56, SC Freiburg tiếp tục duy trì sức ép lớn với tỷ lệ kiểm soát bóng 38% - 62% cùng số lần dứt điểm 1 - 7 so với Motherwell. Dù tỷ số đang là 1 - 1, đội khách vẫn là những người chủ động hơn trên sân khi vượt trội ở chỉ số phạt góc 0 - 2.
- 59'J. Beste nhận thẻ vàng ở phút 59
Phút 59, cầu thủ J. Beste của SC Freiburg phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi ngáng chân đối phương. Dù đang kiểm soát tốt thế trận trên sân Fir Park khi tỷ số là 1-1, đội khách vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh những tổn thất lực lượng không đáng có trong khoảng thời gian còn lại.
- 65'Motherwell chơi thiếu người sau thẻ đỏ của M. Moormann
Phút 65, Motherwell chịu tổn thất lớn về lực lượng khi M. Moormann bị truất quyền thi đấu sau tình huống phạm lỗi kéo người (Holding). Việc chỉ còn 10 người trên sân khi tỷ số đang là 1-1 đẩy đội chủ sân Fir Park vào thế vô cùng khó khăn trước SC Freiburg.
- 65'M. Ginter đá phạt đền thành công, SC Freiburg vượt lên
Phút 65, M. Ginter dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 1-2 cho SC Freiburg. Tận dụng triệt để lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ của M. Moormann ở phút 62, đội khách đã vươn lên dẫn trước ngay tại sân Fir Park.
- 67'A. Lowry nhận thẻ vàng, Motherwell chịu thêm sức ép
Phút 67, A. Lowry bên phía Motherwell phải nhận thẻ vàng sau tình huống ngáng chân đối phương. Việc vừa bị SC Freiburg vượt lên dẫn 1-2 lại phải thi đấu thiếu người đang khiến tâm lý các cầu thủ chủ nhà trở nên vô cùng căng thẳng.
- 69'SC Freiburg áp đảo hoàn toàn Motherwell
Bước sang phút 69, SC Freiburg tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58%. Đội khách tạo ra sức ép vượt trội khi sở hữu số lần dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 1 - 6), buộc thủ thành Motherwell phải có 5 lần cứu thua để giữ lại hy vọng bám đuổi cho đội nhà.
- 71'Motherwell tung W. Vogt vào sân trong thế thiếu người
Phút 71, Motherwell đưa ra sự thay đổi nhân sự khi W. Vogt vào sân thay cho T. Maswanhise. Trong thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ và đang bị dẫn 1-2, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để củng cố lại đội hình.
- 71'Motherwell thay người trong thế bị dẫn 1-2
Phút 71, Motherwell quyết định đưa E. Wilson vào sân thay cho A. Lowry. Trong thế thi đấu thiếu người và đang bị SC Freiburg dẫn 1-2, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.
- 74'SC Freiburg điều chỉnh nhân sự, V. Grifo vào sân
Phút 74, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi V. Grifo được tung vào sân thay thế cho Y. Suzuki. Đang dẫn 1-2 và chơi hơn người trên sân Fir Park, đội khách tiếp tục duy trì sức ép nhằm củng cố lợi thế trong những phút còn lại.
- 74'SC Freiburg rút J. Beste ra nghỉ, C. Irie vào sân
Phút 74, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi C. Irie được tung vào sân thế chỗ J. Beste. Đội khách đang dẫn 1-2 và thi đấu hơn người, sự hiện diện của nhân tố mới sẽ giúp họ tiếp tục kiểm soát thế trận trong những phút còn lại.
- 78'Motherwell bổ sung nhân sự với S. O'Donnell
Phút 78, Motherwell có sự thay đổi người khi S. O'Donnell được tung vào sân thay cho J. Girdwood-Reich. Trong thế bị dẫn 1-2 và chỉ còn 10 người trên sân, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm những phương án mới để nuôi hy vọng gỡ hòa.
- 78'Motherwell tung O. Whyte vào sân ở phút 78
Phút 78, Motherwell thực hiện sự thay đổi nhân sự khi O. Whyte vào sân để thay thế J. Hodge. Trong thế bị dẫn 1-2 và thi đấu thiếu người trên sân nhà Fir Park, đội bóng Scotland buộc phải làm mới lực lượng nhằm tìm kiếm hy vọng cho những phút còn lại.
- 80'SC Freiburg tung P. Lienhart vào sân gia cố hàng thủ
Phút 80, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi P. Lienhart vào sân thế chỗ M. Rosenfelder. Nắm lợi thế tỷ số 1-2 cùng ưu thế chơi hơn người, đội khách hướng tới việc củng cố sự chắc chắn cho hàng phòng ngự trong những phút cuối trận.
- 80'SC Freiburg làm mới hàng công với K. Goto ở phút 80
Phút 80, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi K. Goto được tung vào sân thay cho I. Matanovic. Trong thế dẫn 1-2 và chơi hơn người, đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới cho hàng công nhằm duy trì sức ép ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 82'SC Freiburg dồn ép Motherwell ở những phút cuối
Bước sang phút 82, SC Freiburg tiếp tục làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 42% - 58% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội khách áp đảo hoàn toàn về chỉ số dứt điểm 2 - 14 (trúng đích 1 - 6), buộc thủ môn Motherwell phải có tới 5 - 0 lần cứu thua để giữ cho hy vọng chưa bị dập tắt.
- 90'SC Freiburg rút D. Scherhant rời sân ở phút 90
Phút 90, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi nhân sự khi B. Yilmaz được tung vào sân thay cho D. Scherhant. Đội khách đang dẫn Motherwell 1-2 trên sân Fir Park và quyết định bổ sung năng lượng tươi mới để bảo toàn lợi thế trong những phút bù giờ.
- 90+6'K. Goto ghi bàn nới rộng cách biệt lên 1-3 cho SC Freiburg
Phút 90+6', nhận đường kiến tạo từ V. Grifo, K. Goto lập công nâng tỷ số lên 1-3 cho SC Freiburg. Pha ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng đã dập tắt hy vọng gỡ hòa của đội chủ nhà trên sân Fir Park.
- KTKết thúc: Motherwell 1-3 SC Freiburg
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 03:27 21/08/2026
Cuộc đối đầu giữa Motherwell và SC Freiburg trong khuôn khổ vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League sẽ diễn ra vào lúc 01:30 ngày 21/08/2026 trên sân vận động Fir Park. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ngã, hai đội bóng bước vào trận đấu này với mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng để lấy vé đi tiếp, bởi thất bại đồng nghĩa với việc chính thức bị loại khỏi giải đấu.
Phong độ ấn tượng của Motherwell trước màn tiếp đón SC Freiburg
Bước vào cuộc chạm trán quan trọng này, Motherwell sở hữu hành trang tương đối ấn tượng về mặt phong độ. Đội chủ nhà đang duy trì sự ổn định cao với chuỗi 4 trận gần nhất đạt thành tích thắng 3 trận và hòa 1 trận. Sự tự tin cùng lợi thế thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fir Park sẽ là điểm tựa lớn cho Motherwell trong nỗ lực tìm kiếm lợi thế trước đối thủ.
Tính chất quyết định của cuộc đối đầu loại trực tiếp
Do đây là vòng đấu loại trực tiếp chứ không phải thi đấu vòng bảng, cả Motherwell lẫn SC Freiburg đều không có cơ hội sửa sai hay tính toán đến việc cải thiện thứ hạng. Thể thức một mất một còn buộc hai HLV phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, cân bằng giữa khả năng tấn công và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể trả giá bằng cả chiến dịch châu Âu, hứa hẹn tạo nên màn đọ sức vô cùng căng thẳng tại Fir Park.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)