56' SC Freiburg gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Bước sang phút 56, SC Freiburg tiếp tục duy trì sức ép lớn với tỷ lệ kiểm soát bóng 38% - 62% cùng số lần dứt điểm 1 - 7 so với Motherwell. Dù tỷ số đang là 1 - 1, đội khách vẫn là những người chủ động hơn trên sân khi vượt trội ở chỉ số phạt góc 0 - 2.