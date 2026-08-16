Ngược dòng hạ New York Red Bulls 2-1, Atlanta United FC nỗ lực bứt khỏi bét bảng Lội ngược dòng đánh bại New York Red Bulls 2-1 trên sân Mercedes-Benz Stadium ở giải MLS, Atlanta United FC có 3 điểm quý giá dù vẫn đứng thứ 15, trong khi đội khách dậm chân ở vị trí thứ 8 khi suất đi tiếp của cả hai vẫn chưa chốt.

Atlanta United FC 2 - 1 New York Red Bulls Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlanta United FC tiếp đón New York Red Bulls.

6' E. Forsberg ghi bàn mở tỷ số sớm cho New York Red Bulls Ngay phút 6, E. Forsberg đã lập công mở tỷ số cho New York Red Bulls trong chuyến làm khách trước Atlanta United FC. Bàn thắng sớm giúp đội khách vươn lên dẫn 0-1 và tạo lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' T. Jacob nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai Phút 48, T. Jacob bên phía Atlanta United FC đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đang trong thế bị dẫn 0-1, việc cầu thủ này bị cảnh cáo càng khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực gia tăng áp lực tìm bàn gỡ.

68' Atlanta United FC tung S. Gregersen vào sân ở phút 68 Phút 68, Atlanta United FC có sự thay đổi nhân sự khi S. Gregersen được tung vào sân thay thế cho M. Edwards . Trong bối cảnh đang bị New York Red Bulls dẫn 0-1 ngay tại sân Mercedes-Benz Stadium, đội chủ nhà nỗ lực đưa ra những điều chỉnh để tìm kiếm bàn gỡ.

69' T. Muyumba gỡ hòa 1-1 cho Atlanta United FC Phút 69, T. Muyumba ghi bàn thắng quan trọng giúp Atlanta United FC san bằng tỷ số 1-1. Nỗ lực của đội chủ nhà tại sân Mercedes-Benz Stadium đã được đền đáp sau khi bị New York Red Bulls dẫn trước từ sớm.

71' New York Red Bulls thay người ngay sau khi bị gỡ hòa Ngay sau khi để Atlanta United FC gỡ hòa 1-1, New York Red Bulls lập tức đưa ra sự thay đổi nhân sự ở phút 71. J. Ruvalcaba được tung vào sân thế chỗ cho M. Jimenez nhằm tìm kiếm sự khác biệt trong những phút còn lại của trận đấu.

79' New York Red Bulls tung C. Harper vào sân ở phút 79 Phút 79, đội khách New York Red Bulls thực hiện sự thay đổi nhân sự khi C. Harper được tung vào sân thay thế cho C. Cowell . Trong thế trận đang có tỷ số hòa 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ giúp đại diện New York tạo nên khác biệt ở những phút cuối trận.

79' New York Red Bulls điều chỉnh nhân sự ở phút 79 Phút 79, New York Red Bulls thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Sofo được tung vào sân thay thế E. Forsberg . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1, ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp tăng cường sức ép ở những phút cuối trận.

79' New York Red Bulls làm mới đội hình ở phút 79 Phút 79, New York Red Bulls quyết định có sự thay đổi nhân sự khi J. Marshall-Rutty được tung vào sân thế chỗ M. Dos Santos . Khi tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung lực lượng này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo nên khác biệt trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80' Atlanta United FC điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80, Atlanta United FC thực hiện sự thay đổi người khi R. Hernandez được tung vào sân thế chỗ cho E. Baez . Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số 1-1, đội chủ nhà quyết định bổ sung nhân sự tươi mới nhằm tìm kiếm sự khác biệt ở những phút cuối.

80' Phút 80: Atlanta United FC đưa S. Alzate vào sân Phút 80, Atlanta United FC thực hiện sự thay đổi người khi S. Alzate được tung vào sân để thế chỗ cho C. Sanchez . Ban huấn luyện đội chủ nhà kỳ vọng sự bổ sung này sẽ tạo nên khác biệt trong thời gian còn lại khi tỷ số đang là 1-1.

82' F. Picault lập công giúp Atlanta United FC vượt lên dẫn 2-1 Phút 82, F. Picault tỏa sáng mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Atlanta United FC. Sau bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 69, đội chủ nhà tại sân Mercedes-Benz Stadium đã hoàn tất màn lội ngược dòng để vươn lên dẫn trước New York Red Bulls.

82' F. Picault nhận thẻ vàng ở phút 82 Phút 82, cầu thủ F. Picault bên phía Atlanta United FC đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh Atlanta United FC vừa vượt lên dẫn 2-1, chiếc thẻ phạt này là lời cảnh báo cho sự thiếu kiềm chế khi trận đấu đang đi về những phút cuối vô cùng căng thẳng.

86' Atlanta United FC thay người ở phút 86 Phút 86, Atlanta United FC có sự thay đổi người khi Sergio Santos được tung vào sân thế chỗ F. Picault . Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 2-1 trước New York Red Bulls trong những phút thi đấu cuối cùng.

86' Atlanta United thay người củng cố lực lượng ở phút 86 Phút 86, Atlanta United FC có sự thay đổi nhân sự khi L. Brennan được tung vào sân thay cho M. Almiron . Đội chủ nhà đang nỗ lực giữ vững lợi thế dẫn 2-1 sau khi lội ngược dòng thành công trước New York Red Bulls ở những phút trước đó.

86' Choupo-Moting vào sân nhằm tìm bàn gỡ cho New York Red Bulls Phút 86, New York Red Bulls thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng công khi tung E. M. Choupo-Moting vào sân thế chỗ A. Mehmeti . Trong thế bị Atlanta United FC dẫn ngược 2-1 ở những phút cuối, đây là phương án được kỳ vọng gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

90+5' Thẻ vàng cho M. Sofo ở phút bù giờ 90+5 Phút 90+5, M. Sofo bên phía New York Red Bulls phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc bị Atlanta United FC lội ngược dòng dẫn 2-1 khiến các cầu thủ đội khách nôn nóng và áp lực trong những nỗ lực tìm bàn gỡ muộn màng.

KT Kết thúc: Atlanta United FC 2-1 New York Red Bulls Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 16/08/2026

Trận đấu giữa Atlanta United FC và New York Red Bulls sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 16/08/2026 tại sân vận động Mercedes-Benz Stadium, thuộc khuôn khổ giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Cuộc đối đầu này chứng kiến hai đội bóng bước vào cuộc so tài với vị thế và phong độ hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng.

Vị thế và khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng giải MLS thời điểm hiện tại, New York Red Bulls đang giữ vị trí thứ 8 khi đã tích lũy được 25 điểm. Sự ổn định giúp đại diện đến từ New York duy trì vị trí trong nhóm trên và tạo dựng khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp sau.

Ở chiều ngược lại, Atlanta United FC gặp nhiều khó khăn khi đang xếp ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 12 điểm. Khoảng cách 13 điểm so với đối thủ phản ánh đúng sự chênh lệch về hiệu quả thi đấu của hai đội trong suốt chặng đường đã qua.

Phong độ thi đấu gần đây

Xét về phong độ trong 5 trận đấu gần nhất, New York Red Bulls thể hiện bộ mặt tương đối khả quan. Đội bóng này giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 2 trận thua. Chi tiết diễn biến các trận gần nhất của họ từ mới nhất đến cũ hơn lần lượt là hòa, thắng, thua, thua và thắng.

Trong khi đó, Atlanta United FC lại trải qua chuỗi ngày thi đấu bế tắc. Đội chủ nhà không thắng trong 5 trận gần đây nhất, trong đó chỉ giành được 1 trận hòa và chịu tới 4 thất bại. Thứ tự các kết quả gần đây của Atlanta United FC từ mới nhất đến cũ hơn lần lượt là thua, thua, hòa, thua và thua.

Cục diện trận đấu tại sân Mercedes-Benz Stadium

Thi đấu tại Mercedes-Benz Stadium là điểm tựa duy nhất dành cho Atlanta United FC trong nỗ lực cắt đứt chuỗi phong độ kém cỏi vừa qua. Việc thiếu vắng những kết quả thuận lợi liên tiếp khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ chủ nhà.

Về phía New York Red Bulls, tư thế của đội bóng cửa trên cùng phong độ nhỉnh hơn sẽ giúp họ tự tin triển khai lối chơi. Sự vững vàng về tâm lý lẫn điểm số hứa hẹn giúp New York Red Bulls tạo ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà trong chuyến làm khách này.

Atlanta United FC 5 trận gần nhất B B H B B 18 Trận 3-3-12 T-H-B 19 Ghi (TB 1.1) 33 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất T B B T H 18 Trận 7-4-7 T-H-B 29 Ghi (TB 1.6) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 18 12 4 2 +21 40 H B T T T 2 Inter Miami 18 11 5 2 +13 38 H T T T T 3 New England Revolution 18 9 3 6 +5 30 B H T H B … 7 Charlotte 18 7 4 7 +2 25 B T H T T 8 New York Red Bulls 18 7 4 7 -10 25 T B B T H 9 DC United 18 5 8 5 -3 23 H T H H H … 14 CF Montreal 18 4 4 10 -11 16 H B B H H 15 Atlanta United FC 18 3 3 12 -14 12 B B H B B

Tình hình lực lượng Atlanta United FC ✚ A. Fortune (Injury) ✚ E. Mihaj (Red Card) ✚ Sergio Santos (Calf Injury) ✚ S. Alzate (Groin Injury) ✚ A. Fortune (Injury) ✚ E. Mihaj (Red Card) ✚ Sergio Santos (Calf Injury) ✚ S. Alzate (Groin Injury) New York Red Bulls ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ E. Lomdono (Injury) ✚ R. Mosquera (Thigh Injury) ✚ A. Marcucci (Knee Injury) ✚ E. Lomdono (Injury) ✚ R. Mosquera (Thigh Injury)