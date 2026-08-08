27' Burnley làm chủ cuộc chơi nhưng bế tắc

Tính đến phút 27, Burnley đang áp đảo về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 76% - 24% so với Notts County. Dù làm chủ thế trận, đội chủ nhà vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).