Ngược dòng hạ Notts County trên chấm luân lưu, Burnley đi tiếp, Notts County dừng bước
Bị dẫn trước nhưng kiên cường gỡ hòa 1-1 rồi thắng 4-3 trên chấm luân lưu tại sân Turf Moor, Burnley giành vé đi tiếp vào vòng trong League Cup, trong khi Notts County chính thức bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Burnley tiếp đón Notts County.
- 14'Burnley áp đảo kiểm soát bóng trước Notts County
Sau 14 phút thi đấu, Burnley tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 86% - 14% trước Notts County. Mặc dù liên tục hãm thành, đội chủ nhà mới có 1 - 0 lần dứt điểm cùng 1 - 0 phạt góc và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).
- 24'J. Gibbons bên phía Notts County nhận thẻ vàng
Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Gibbons bên phía Notts County. Trong thế trận lép vọt khi chỉ nắm 24% thời lượng kiểm soát bóng, tấm thẻ phạt phản ánh sự vất vả của đội khách trước áp lực ép sân liên tục từ Burnley dù tỷ số vẫn đang là 0-0.
- 27'Burnley làm chủ cuộc chơi nhưng bế tắc
Tính đến phút 27, Burnley đang áp đảo về thời lượng cầm bóng với tỷ lệ 76% - 24% so với Notts County. Dù làm chủ thế trận, đội chủ nhà vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi chỉ số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).
- 40'Burnley làm chủ cuộc chơi nhưng chưa thể ghi bàn
Tiến gần về cuối hiệp một ở phút 40', Burnley áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng 76% - 24% nhưng tỷ số vẫn đang là 0 - 0. Thế trận giằng co và khá thiếu đột biến khi tổng số cú dứt điểm dừng lại ở mức 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), trong khi Notts County quyết liệt gia tăng áp lực phòng ngự với số lần phạm lỗi 3 - 7.
- 42'C. Roberts mở tỷ số cho Notts County
Phút 42, từ đường kiến tạo của N. Tsaroulla, C. Roberts dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Notts County. Bàn thắng khai thông thế bế tắc xuất hiện đầy bất ngờ ngay tại Turf Moor, giúp đội khách vươn lên dẫn trước trước khi hiệp một khép lại.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Z. Flemming san bằng tỷ số cho Burnley
Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, Z. Flemming đã dứt điểm thành công từ đường kiến tạo của M. Edwards để gỡ hòa cho Burnley. Bàn thắng đưa tỷ số về 1-1, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực ngay trên sân Turf Moor.
- 55'Burnley kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể vượt lên
Bước sang phút 55, Burnley đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ giữ bóng lên tới 70% - 30% so với Notts County. Dù tạo ra sức ép liên tục, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa thành lợi thế dẫn bàn khi tỷ số vẫn đang hòa 1 - 1 và chỉ số dứt điểm trúng đích dừng lại ở mức 3 - 1.
- 66'Notts County làm mới hàng công với E. Acquah
Phút 66, Notts County quyết định có sự thay đổi nhân sự khi E. Acquah vào sân thế chỗ cho L. Ndlovu. Trong bối cảnh trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1 tại Turf Moor, sự bổ sung này được kỳ vọng sẽ gia tăng sức bật cho hàng công của đội khách.
- 66'Notts County tung C. Grant vào sân ở phút 66
Phút 66, Notts County quyết định thay đổi nhân sự khi C. Grant được tung vào sân để thế chỗ cho O. Cooper. Trong thế trận đang hòa 1-1, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo thêm nét mới trong các đợt lên bóng trên sân Turf Moor.
- 67'Burnley điều chỉnh tuyến giữa, J. Laurent vào sân
Phút 67, Burnley tiến hành thay đổi nhân sự khi J. Laurent được tung vào sân thế chỗ cho U. Raghouber. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của J. Laurent được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà Turf Moor gia tăng sức ép nhằm cụ thể hóa thế trận kiểm soát bóng vượt trội 73%.
- 67'Burnley rút A. Ramsey, tung Z. Amdouni vào sân
Phút 67, Burnley thực hiện sự thay đổi người khi Z. Amdouni được tung vào sân thế chỗ A. Ramsey. Cầm bóng tới 73% nhưng tỷ số vẫn đang hòa 1-1, đội chủ nhà Turf Moor kỳ vọng làn gió mới Amdouni sẽ giúp khai thông thế bế tắc trước Notts County.
- 67'Burnley điều chỉnh nhân sự: C. Roberts thế chỗ O. Sonne
Phút 67, Burnley quyết định đưa C. Roberts vào sân để thay cho O. Sonne. Khi tỷ số đang là 1-1 tại Turf Moor, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại nét tươi mới cho lối chơi của đội chủ nhà nhằm hướng tới kết quả có lợi.
- 68'Burnley gia tăng áp lực nhưng chưa thể vượt lên
Bước sang phút 68, Burnley đang tạo ra thế trận một chiều với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 73% - 27%. Đội chủ nhà liên tục tổ chức hãm thành và áp đảo về chỉ số dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 1), tuy nhiên tỷ số giữa hai đội vẫn đang giữ ở mức 1 - 1.
- 73'D. Lipsiuc nhận thẻ vàng ở phút 73
Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo D. Lipsiuc bên phía Notts County. Đội khách đang phải căng mình chống đỡ trước sức ép lớn từ Burnley trong thế trận tỷ số đang hòa 1-1.
- 80'Notts County điều chỉnh nhân sự ở phút 80
Phút 80, Notts County quyết định rút C. Roberts ra nghỉ để nhường chỗ cho Q. Kouhyar. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội khách trong thời gian thi đấu còn lại của trận đấu.
- 80'Notts County điều chỉnh nhân sự ở phút 80
Phút 80, Notts County tiến hành thay người khi L. Browne được tung vào sân thay cho N. Tsaroulla. Khi tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của L. Browne được kỳ vọng sẽ giúp đội khách bổ sung thêm nguồn năng lượng tươi mới cho tuyến trên trong những phút cuối trận.
- 81'Burnley điều chỉnh nhân sự ở phút 81
Phút 81, Burnley quyết định đưa M. Tresor Ndayishimiye vào sân thay cho M. Edwards. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 trên sân Turf Moor, đội chủ nhà rất cần những nhân tố mới để gia tăng sức ép trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
- 82'Burnley gia tăng áp lực tìm bàn vượt lên
Bước sang phút 82, Burnley đang dồn toàn lực ép sân nhằm phá vỡ thế cân bằng 1 - 1. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở tỷ lệ cầm bóng 73% - 27% và số cú dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 4 - 1), buộc Notts County phải gồng mình chịu trận với số lần phạm lỗi lên tới 6 - 14.
- 90'Burnley thay người ở phút 90: L. Castell vào sân
Phút 90, Burnley quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung L. Castell vào sân thay thế J. Bruun Larsen. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự xuất hiện của nhân tố mới được kỳ vọng sẽ tạo nên đột biến cho đội chủ nhà ở những phút thi đấu cuối cùng.
- 90+2'J. Evans dính thẻ vàng ở phút bù giờ
Phút 90+2', J. Evans bên phía Notts County phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ vàng thứ ba của đội khách trong trận, khi họ nỗ lực bảo vệ tỷ số 1-1 trên sân Turf Moor trước sức ép dồn dập từ Burnley.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 120+1'Luân lưu: Notts County sút hỏng
E. Acquah (Notts County) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.
- 120+1'Luân lưu: Burnley 1 - 0
Z. Flemming (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 0.
- 120+2'Luân lưu: Notts County 1 - 1
D. Campbell (Notts County) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Burnley 2 - 1
Z. Amdouni (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.
- 120+3'Luân lưu: Notts County 2 - 2
C. Grant (Notts County) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Burnley 3 - 2
M. Tresor Ndayishimiye (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.
- 120+4'Luân lưu: Notts County 3 - 3
J. Evans (Notts County) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Burnley sút hỏng
H. Mejbri (Burnley) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+5'Luân lưu: Notts County sút hỏng
J. Bedeau (Notts County) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+5'Luân lưu: Burnley 4 - 3
K. Walker (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 3.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Burnley 1-1 Notts County
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 23:10 08/08/2026
Trận chạm trán giữa Burnley và Notts County trong khuôn khổ Carabao Cup (EFL Cup) hứa hẹn mang đến những diễn biến hấp dẫn khi hai đội bước vào cuộc đấu sinh tử trên sân vận động Turf Moor.
Thời gian và địa điểm thi đấu
Cuộc đối đầu giữa Burnley và Notts County diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026. Burnley sở hữu lợi thế lớn khi được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Turf Moor, điểm tựa quan trọng cho đội chủ nhà trong những trận đấu cup quan trọng.
Tính chất khốc liệt của thể thức loại trực tiếp
Khác biệt hoàn toàn so với các trận đấu tích lũy điểm số tại giải quốc nội, cuộc chạm trán này diễn ra theo thể thức loại trực tiếp. Đội chiến thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại phải dừng bước tại Carabao Cup mùa giải năm nay.
Thể thức không có cơ hội sửa sai này buộc cả Burnley lẫn Notts County phải thi đấu vô cùng thận trọng. Bất kỳ sai lầm nào ở hàng phòng ngự hoặc sự thiếu tập trung trong thời điểm quyết định đều phải trả giá bằng việc bị loại.
Kịch bản chiến thuật và góc nhìn chuyên môn
Nhờ lợi thế sân nhà Turf Moor, Burnley dự kiến sẽ chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng sớm. Việc kiểm soát khu vực trung tuyến sẽ là chìa khóa giúp đội chủ nhà làm chủ thế trận.
Trong khi đó, Notts County nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận an toàn, tập trung bọc lót ở khu vực phần sân nhà nhằm chia cắt các pha phối hợp của đối phương. Các tình huống cố định cũng như khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là vũ khí quan trọng để họ tạo nên sự bất ngờ.
Nhìn chung, đây là trận đấu mà yếu tố bản lĩnh và sự thực dụng sẽ lên ngôi. Đội bóng nào giữ được sự tỉnh táo và tận dụng tốt cơ hội sẽ giành tấm vé đi tiếp.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)