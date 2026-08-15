Ngược dòng hạ Rayo Vallecano, Sevilla vươn lên nhì bảng còn đối thủ rơi xuống áp chót Dù bị dẫn bàn trước từ sớm, Sevilla đã xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Rayo Vallecano 2-1 trên sân Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, qua đó chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng trong khi đội khách tụt xuống vị trí thứ 19.

Sevilla 2 - 1 Rayo Vallecano Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sevilla tiếp đón Rayo Vallecano.

4' Álvaro García mở tỷ số sớm cho Rayo Vallecano Ngay ở phút 4, Álvaro García đã ghi bàn đưa Rayo Vallecano vươn lên dẫn 0-1 trước Sevilla. Bàn thắng mở tỷ số đến ngay từ cú dứt điểm trúng đích duy nhất của đội khách, bất chấp Sevilla là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 78 - 22.

13' Sevilla bế tắc dù kiểm soát bóng nhiều hơn Nhận bàn thua sớm, Sevilla nỗ lực đẩy cao đội hình và đạt tỷ lệ cầm bóng 55 - 45 . Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa có cú dứt điểm nào, trong khi Rayo Vallecano thi đấu hiệu quả hơn với 0 - 2 lần hãm thành (trúng đích 0 - 1 ) để bảo vệ lợi thế đến phút 13.

25' Sevilla bế tắc dù kiểm soát bóng 58 - 42 Đến phút 25, Sevilla sở hữu tỷ lệ cầm bóng 58 - 42 nhưng chưa thể tận dụng lợi thế để gỡ hòa. Rayo Vallecano tỏ ra hiệu quả hơn trong các đợt phản công khi nhỉnh hơn về chỉ số dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1) và tạm thời dẫn trước với tỷ số 0-1.

37' Sevilla bế tắc dù kiểm soát bóng vượt trội Tính đến phút 37, Sevilla kiểm soát bóng hoàn toàn áp đảo với tỷ lệ 87 - 13 nhưng lại tỏ ra bế tắc trước lối chơi hiệu quả của Rayo Vallecano. Dù vượt trội ở chỉ số dứt điểm với 3 - 2 , đội chủ nhà chưa một lần đưa bóng đi trúng khung thành (chỉ số dứt điểm trúng đích là 0 - 1 ) và chấp nhận bị đối phương dẫn trước với tỷ số 0 - 1 .

38' VAR can thiệp trong tình huống của Isaac Romero Phút 38, công nghệ VAR đã phải vào cuộc để kiểm tra tình huống liên quan đến Isaac Romero bên phía Sevilla. Đội chủ nhà hiện đang bị Rayo Vallecano dẫn trước 0-1 và rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

45+3' Isaac Romero nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một Phút 45+3', Isaac Romero phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ cuối hiệp một. Tiền đạo của Sevilla trải qua hiệp đấu khó khăn khi đội nhà đang bị Rayo Vallecano dẫn 0-1, còn bản thân anh trước đó cũng đã bị VAR can thiệp ở phút 38.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Sevilla điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Sevilla quyết định thay người khi Peque Fernández vào sân thế chỗ Nico Guillén. Đang bị Rayo Vallecano dẫn 0-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công.

46' Sevilla điều chỉnh nhân sự: Robbie Ure vào thay Isaac Romero Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Sevilla thực hiện sự thay đổi người khi Robbie Ure được tung vào sân thế chỗ Isaac Romero . Isaac Romero trước đó đã phải nhận thẻ vàng ở phút 45+3, và sự xuất hiện của Robbie Ure được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà tìm kiếm bàn gỡ trong thế đang bị Rayo Vallecano dẫn 0-1.

49' Sevilla nỗ lực kiểm soát bóng đầu hiệp hai Bước sang phút 49, Sevilla cố gắng gia tăng áp lực nhằm tìm bàn gỡ dù đang bị Rayo Vallecano dẫn trước với tỷ số 0 - 1. Nắm 54 - 46 tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc khi chỉ có 3 - 2 lần dứt điểm và chưa một lần đưa bóng đi trúng đích (0 - 1).

52' Jon Guridi gỡ hòa 1-1 cho Sevilla trên chấm phạt đền Phút 52, Jon Guridi thực hiện thành công quả phạt đền để quân bình tỷ số 1-1 cho Sevilla. Pha lập công quý giá giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau khi bị Rayo Vallecano dẫn trước ở phút 4.

60' Jon Guridi nhận thẻ vàng ở phút 60 Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng dành cho Jon Guridi sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng khi tỷ số là 1-1 và hai đội liên tục có những pha tranh chấp quyết liệt trên sân.

61' Sevilla gia tăng sức ép tìm bàn thắng Bước sang phút 61, Sevilla đang tạo ra thế trận nhỉnh hơn khi nắm 55 - 45 thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà nỗ lực gia tăng sức ép để phá vỡ tỷ số hòa 1 - 1 với số lần dứt điểm vượt trội 7 - 2 (trúng đích 2 - 1), khiến Rayo Vallecano chủ yếu phải lùi sâu phòng ngự.

64' Rayo Vallecano làm mới hàng công với Sergio Camello Phút 64, Rayo Vallecano thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Sergio Camello được tung vào sân để thay thế Isi Palazón . Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự xuất hiện của Camello được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức ép trên hàng công.

65' Alemão vào sân thay Randy Nteka ở phút 65 Phút 65, Alemão được tung vào sân để thế chỗ cho Randy Nteka . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công của Rayo Vallecano.

67' Álvaro García dính thẻ vàng ở phút 67 Phút 67, Álvaro García phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Thế trận giữa Sevilla và Rayo Vallecano tiếp tục diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

70' Rayo Vallecano thay người: Fran Pérez thế chỗ Álvaro García Phút 70, Rayo Vallecano quyết định rút Álvaro García – cầu thủ vừa nhận thẻ vàng ở phút 67 – ra nghỉ để nhường chỗ cho Fran Pérez . Sự thay đổi nhân sự này được kỳ vọng sẽ mang lại sự tươi mới cho đội khách khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.

70' Điều chỉnh nhân sự: Rubén Vargas được tung vào sân Phút 70, Rubén Vargas chính thức được tung vào sân thay thế cho Miguel Ángel Sierra Ortega . Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm nhấn trong khoảng 20 phút còn lại của trận đấu.

73' Sevilla dồn ép dứt điểm tìm bàn vươn lên Bước sang phút 73, Sevilla nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm vượt lên với 53-47 thời lượng kiểm soát bóng. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 12-2 (trúng đích 3-1), trong khi Rayo Vallecano căng mình chịu trận để bảo vệ tỷ số hòa 1-1.

75' Unai López nhận thẻ vàng ở phút 75 Phút 75, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Unai López sau một tình huống phạm lỗi. Sức nóng của trận đấu đang đẩy lên cao khi hai đội liên tục có các pha tranh chấp quyết liệt trên sân.

76' Fran Pérez bị phạt thẻ vàng ở phút 76 Phút 76, Fran Pérez nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái phép. Sức nóng trận đấu tăng cao khi hai đội liên tục có các pha va chạm quyết liệt trong thế giằng co 1-1.

78' Rayo Vallecano làm mới tuyến giữa ở phút 78 Phút 78, Rayo Vallecano quyết định điều chỉnh tuyến giữa khi tung Pedro Díaz vào sân thế chỗ Unai López . Quyết định rút Unai López ra nghỉ diễn ra chỉ ít phút sau khi cầu thủ này nhận thẻ vàng, nhằm đảm bảo sự an toàn cho đội khách khi tỷ số đang là 1-1.

78' Ejuke được tung vào sân thay cho Oso Phút 78, Chidera Ejuke được tung vào sân thế chỗ Oso . Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 1-1, sự xuất hiện của Ejuke được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thế trận những phút cuối.

78' Rayo Vallecano rút Óscar Valentín, đưa Pelayo Fernández vào sân Phút 78, Pelayo Fernández được tung vào sân thay thế cho Óscar Valentín . Khi tỷ số đang là 1-1, sự bổ sung nhân sự này được kỳ vọng sẽ giúp đội nhà gia cố tuyến giữa và duy trì thế trận cân bằng trong những phút còn lại của trận đấu.

81' Gabriel Suazo nhận thẻ vàng ở phút 81 Trận đấu tiếp tục căng thẳng ở những phút cuối khi Gabriel Suazo phải nhận thẻ vàng từ trọng tài ở phút 81. Cả hai đội đang thi đấu đầy quyết liệt trong nỗ lực vươn lên khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

82' Manu Bueno vào sân thay Jon Guridi ở phút 82 Phút 82, Manu Bueno được tung vào sân để thay thế Jon Guridi , cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 60. Cả hai đội đang duy trì tỷ số hòa 1-1 và nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong những phút cuối trận.

85' Sevilla dồn lực ép sân ở những phút cuối Trận đấu bước sang phút 85, Sevilla đang nỗ lực dồn ép nhằm vươn lên dẫn trước khi tỷ số vẫn đang hòa 1 - 1. Dù thời lượng cầm bóng khá cân bằng (51 - 49), đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm với 12 - 4 (trúng đích 3 - 2) nhưng vẫn chưa thể vượt qua hàng phòng ngự Rayo Vallecano.

88' Thẻ đỏ cho Kike Salas ở phút 88 Phút 88, Sevilla chịu tổn thất lớn khi Kike Salas nhận thẻ đỏ và bị truất quyền thi đấu. Khi tỷ số đang là 1-1, bất lợi về quân số ở những phút cuối trận sẽ là thử thách rất lớn đối với đội chủ nhà trước Rayo Vallecano.

90+7' Peque Fernández sút phạt đền thành công, Sevilla vượt lên 2-1 Ở phút 90+7, Peque Fernández dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1 cho Sevilla trước Rayo Vallecano. Pha lập công kịch tính ở những phút bù giờ giúp đội nhà chính thức vượt lên dẫn trước đối thủ.

90+12' Lucien Agoumé nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Ở phút 90+12', Lucien Agoumé bên phía Sevilla phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi Sevilla cố gắng bảo vệ tỷ số 2-1.

90+12' Alemão nhận thẻ vàng ở những phút bù giờ Phút 90+12', Alemão phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống va chạm nóng nảy ở những phút bù giờ cuối cùng. Sức ép tâm lý dâng cao khi Rayo Vallecano nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng Sevilla vẫn đang tạm dẫn 2-1.

97' Sevilla bảo vệ lợi thế 2-1 ở phút bù giờ Bước sang phút 97', trận đấu vẫn diễn ra vô cùng giằng co với tỷ lệ kiểm soát bóng cân bằng 50 - 50 . Sevilla tỏ ra hiệu quả hơn ở khả năng tấn công khi sở hữu 13 - 6 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 3) để duy trì lợi thế dẫn trước 2-1. Sự căng thẳng cũng được thể hiện rõ qua 17 - 17 tình huống phạm lỗi từ cả hai đội.

KT Kết thúc: Sevilla 2-1 Rayo Vallecano Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:47 16/08/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 Rayo Vallecano Sơ đồ 4-2-3-1 1 Odysseas Vlachodimos 2 Juan Iglesias 12 Arouna Sangante 4 Kike Salas 17 Gabriel Suazo 6 Lucien Agoumé 27 Nico Guillén 30 Miguel Ángel Sierra Ortega 18 Jon Guridi 19 Oso 16 Isaac Romero 13 Augusto Batalla 2 Andrei Rațiu 24 Florian Lejeune 6 Pathé Ciss 20 Iván Balliu 23 Óscar Valentín 8 Unai López 7 Isi Palazón 19 Jorge de Frutos 18 Álvaro García 11 Randy Nteka Dự bị Sevilla 3 Julio Díaz 5 Andrés Castrín 9 Robbie Ure 10 Peque Fernández 11 Rubén Vargas 13 Fran González 21 Chidera Ejuke 22 José Ángel Carmona 28 Manu Bueno Rayo Vallecano 1 Dani Cárdenas 4 Pedro Díaz 9 Alemão 10 Sergio Camello 21 Fran Pérez 22 Pelayo Fernández 26 Marco de las Sias 27 Sergio José Lozano Martínez 31 Marco Román Cập nhật đội hình lúc 01:51 16/08/2026

Sevilla Thống kê Rayo Vallecano 49% Kiểm soát bóng 51% 13 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 3 1 Phạt góc 2 18 Phạm lỗi 18 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Peque Fernández Sevilla 1 bàn Jon Guridi Sevilla 1 bàn Álvaro García Rayo Vallecano 1 bàn

Trận đấu giữa Sevilla và Rayo Vallecano sẽ diễn ra vào lúc 02h30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động Estadio Ramón Sánchez Pizjuán trong khuôn khổ giải đấu La Liga. Đây là cuộc so tài nhận được nhiều sự chú ý khi cả hai đội bóng bước vào màn tranh tài với bối cảnh thành tích đối đầu có sự chênh lệch rõ rệt.

Lợi thế lịch sử nghiêng về Sevilla

Xét về thành tích đối đầu gần đây, Sevilla đang nắm giữ ưu thế tâm lý lớn so với đối thủ. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Sevilla duy trì thành tích bất bại với 2 trận thắng và 2 trận hòa, trong khi Rayo Vallecano chưa thể có được chiến thắng nào.

Việc được thi đấu trên thánh địa Estadio Ramón Sánchez Pizjuán cùng điểm tựa từ thành tích đối đầu thuận lợi sẽ mang lại lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà trong cuộc tiếp đón đối thủ lần này.

Tình hình bảng xếp hạng hiện tại

Trên bảng xếp hạng La Liga hiện tại, Rayo Vallecano đang đứng ở vị trí thứ 6 với 0 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Sevilla tạm thời xếp ở vị trí thứ 12 và cũng đang sở hữu 0 điểm.

Bên cạnh đó, việc cả hai câu lạc bộ bước vào trận đấu với điểm số cân bằng tạo ra tính chất quan trọng cho màn đọ sức. Cả hai đều muốn tích lũy những điểm số đầu tiên để thiết lập vị trí khởi đầu tốt nhất.

Kịch tính trước giờ bóng lăn

Nhìn chung, trận chiến tại Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng hấp dẫn. Với ưu thế vượt trội về kết quả đối đầu trong 4 trận gần nhất (thắng 2 trận, hòa 2 trận), Sevilla sở hữu nền tảng vững chắc để triển khai lối chơi. Ngược lại, Rayo Vallecano sẽ phải nỗ lực rất lớn nếu muốn tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Sevilla · 2 thắng 2 hòa Rayo Vallecano · 0 thắng Sevilla 1 - 1 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 0 - 1 Sevilla SEV Rayo Vallecano 1 - 1 Sevilla Hòa Sevilla 1 - 0 Rayo Vallecano SEV

Sevilla 5 trận gần nhất B B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất B T T H H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi bàn 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Celta de Vigo 0 0 0 0 0 0 2 FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 3 Getafe 0 0 0 0 0 0 … 5 Valencia 0 0 0 0 0 0 6 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 7 Deportivo A Coruña 0 0 0 0 0 0 … 11 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 12 Sevilla 0 0 0 0 0 0 13 Elche 0 0 0 0 0 0 …

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ Adrià Pedrosa (Suspended) ✚ Alfon González (Torn Thigh Muscle) Rayo Vallecano ✚ Raúl de Tomás (Unknown Injury)