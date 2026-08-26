Ngược dòng hạ West Brom kịch tính, Newcastle giành vé đi tiếp ở League Cup Ngược dòng đánh bại West Brom 3-2 đầy kịch tính trên sân St James' Park nhờ cú đúp của Barnes, Newcastle giành vé vào vòng trong League Cup trong khi đối thủ chính thức bị loại.

Newcastle 3 - 2 West Brom Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Newcastle tiếp đón West Brom.

13' Newcastle áp đảo West Brom trong những phút đầu Sau gần 15 phút thi đấu, Newcastle đang hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng kiểm soát bóng 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép khi áp đảo về số lần dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0) cùng 2 - 0 quả phạt góc, trong khi West Brom vẫn chủ yếu lùi sâu phòng ngự và chưa có pha lên bóng đáng chú ý nào.

18' S. Steur nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu Phút 18, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Steur bên phía Newcastle sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân vẫn đang diễn ra khá cân bằng khi tỷ số duy trì ở mức 0-0.

19' I. Price lập công mở tỷ số cho West Brom Phút 19, I. Price dứt điểm chính xác đưa West Brom vượt lên dẫn trước 0-1. Bàn mở tỷ số từ sớm giúp đội khách chiếm ưu thế quan trọng trong màn so tài loại trực tiếp tại League Cup.

25' Newcastle nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ hòa Bước sang phút 25, Newcastle chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ đội khách. Thế trận diễn ra tương đối giằng co khi hai bên cân bằng về số pha dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 1 ) cùng tỷ lệ kiểm soát bóng suýt soát 52% - 48% .

37' Newcastle nỗ lực ép sân tìm bàn gỡ Bước sang phút 37, Newcastle nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% cùng lợi thế phạt góc 4 - 1. Dù vậy, West Brom vẫn chơi tập trung để bảo toàn tỷ số 0-1, đồng thời luôn sẵn sàng đáp trả khiến tổng số pha dứt điểm giữa hai đội bám đuổi sít sao ở mức 6 - 7.

38' B. Toure gỡ hòa 1-1 cho Newcastle Phút 38, từ đường kiến tạo của A. Dedic, B. Toure dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Newcastle. Pha lập công quý giá giúp đội bóng áo sọc trắng đen tái lập thế cân bằng sau khi bị dẫn trước từ sớm.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Newcastle điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Newcastle thực hiện sự thay đổi người khi H. Barnes được tung vào sân thay thế cho B. Toure . Đội chủ sân St James' Park đang tìm kiếm thêm phương án tấn công sau khi khép lại 45 phút đầu với tỷ số 1-1.

48' H. Barnes giúp Newcastle vươn lên dẫn trước Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, H. Barnes đã tỏa sáng đúng lúc để nâng tỷ số lên 2-1 cho Newcastle. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ sân St James' Park hoàn tất cú lội ngược dòng sau khi bị West Brom dẫn trước từ sớm.

50' Newcastle nắm thế chủ động đầu hiệp hai Bước sang những phút đầu hiệp hai, Newcastle tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt khi kiểm soát bóng 57% - 43% trước West Brom. Đội chủ nhà thể hiện sự vượt trội về độ sắc bén trên hàng công với số pha dứt điểm trúng đích 5 - 1 cùng ưu thế phạt góc 6 - 1, qua đó giữ vững thế dẫn bàn 2 - 1.

52' R. Nzingoula nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 52, R. Nzingoula của West Brom phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa khi Newcastle đang dẫn trước 2-1.

55' O. Diakite nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 55, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo O. Diakite bên phía West Brom sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang phải chịu áp lực rất lớn và liên tục phạm quy khi bị Newcastle dẫn ngược 2-1 trên sân St James' Park.

62' B. Stewart nhận thẻ vàng, West Brom liên tục bị phạt thẻ Phút 62, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Stewart bên phía West Brom sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong hiệp hai khi gặp nhiều khó khăn trước Newcastle và đang bị dẫn trước với tỷ số 2-1.

62' Newcastle duy trì thế trận áp đảo Bước qua phút 62, Newcastle vẫn nắm quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41% . Đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo vượt trội khi vượt lên ở thống kê dứt điểm 12 - 8 (trúng đích 5 - 1 ) và phạt góc 6 - 1 , liên tục đẩy West Brom vào thế phải căng mình phòng ngự.

64' Newcastle tung Y. Wissa vào sân thay J. Willock Phút 64, Newcastle có sự điều chỉnh nhân sự khi Y. Wissa được tung vào sân thế chỗ J. Willock nhằm tiếp thêm năng lượng cho mặt trận tấn công khi đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1.

64' Newcastle đưa A. Elanga vào sân làm mới hàng công Phút 64, Newcastle quyết định làm mới hàng công khi tung A. Elanga vào sân thay thế vị trí của J. Murphy . Đội chủ sân St James' Park đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1 và hướng tới việc duy trì sức ép để bảo toàn thế trận.

65' Newcastle tung L. Miley vào sân Phút 65, Newcastle thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi L. Miley vào sân thay thế cho S. Steur . Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và muốn duy trì sự chủ động trên sân St James' Park.

70' West Brom tăng cường nhân sự, C. Styles vào sân Phút 70, West Brom quyết định làm mới đội hình khi tung C. Styles vào sân thay cho R. Nzingoula . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm những điều chỉnh cần thiết nhằm xoay chuyển cục diện khi bị dẫn 2-1.

70' West Brom điều chỉnh nhân sự ở phút 70 Phút 70, West Brom đưa ra sự thay đổi nhân sự khi F. Myhre được tung vào sân thay thế cho J. Morgan . Đội khách đang nỗ lực làm mới các phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị dẫn 2-1.

71' West Brom tung J. Molumby vào sân Phút 71, West Brom thực hiện quyền thay người khi J. Molumby được tung vào sân thế chỗ cho O. Diakite . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 2-1 và Diakite trước đó cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

74' Newcastle kiểm soát thế trận trước West Brom Bước sang phút 74, Newcastle tiếp tục duy trì ưu thế dẫn trước 2-1 và làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 60% - 40%. Đội chủ nhà áp đảo về số cơ hội khi vượt trội ở thống kê dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 1) cùng phạt góc 6 - 1, khiến West Brom gặp muôn vàn bế tắc trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

77' E. Jaouen nhận thẻ vàng sau lỗi phi thể thao Phút 77, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Jaouen của Newcastle sau hành vi phi thể thao. Trận đấu tại St James' Park đang diễn ra đầy căng thẳng khi hai đội giằng co quyết liệt với tỷ số 2-2.

77' I. Price đá phạt đền thành công, West Brom gỡ hòa 2-2 Phút 77, I. Price thực hiện thành công quả đá phạt đền để quân bình tỷ số 2-2 cho West Brom. Bàn gỡ quý giá giúp đội khách đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay trên sân St James' Park.

80' West Brom tung T. Bany vào sân làm mới đội hình Phút 80, West Brom thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi H. Whitwell rời sân nhường chỗ cho T. Bany . Sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2, đội khách chủ động bổ sung năng lượng mới nhằm duy trì sức ép và tính toán cho những phút then chốt cuối trận.

80' West Brom tung O. Bostock vào sân Phút 80, West Brom thực hiện sự thay đổi người khi O. Bostock được tung vào sân thế chỗ I. Price . Sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2, đội khách muốn làm mới tuyến giữa nhằm duy trì thế trận giằng co trên sân St James' Park trong những phút cuối.

81' H. Barnes tỏa sáng giúp Newcastle vượt lên dẫn 3-2 Phút 81, H. Barnes ghi bàn quan trọng giúp Newcastle vươn lên dẫn trước 3-2 . Chỉ ít phút sau khi để West Brom gỡ hòa 2-2, đội chủ sân St James' Park đã nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

86' Newcastle nắm thế chủ động ở những phút cuối Tiến về phút 86, Newcastle vẫn làm chủ trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 58% - 42% trước West Brom. Đội chủ nhà tiếp tục vượt trội về số cơ hội khi dứt điểm 16 - 10 (trúng đích 7 - 2) cùng 6 - 1 quả phạt góc, qua đó chủ động duy trì sức ép để bảo vệ cách biệt 3 - 2 mong manh.

89' J. Ramsey nhận thẻ vàng ở phút cuối Phút 89, J. Ramsey bên phía Newcastle phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ sân St James' Park đang nỗ lực bảo toàn lợi thế khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía họ.

KT Kết thúc: Newcastle 3-2 West Brom Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 03:39 27/08/2026

Đội hình chính thức Newcastle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Matthias Jaissle West Brom Sơ đồ 4-4-2 24 Ewen Jaouen 37 Amar Dedić 12 Malick Thiaw 4 Sven Botman 3 Lewis Hall 14 Sean Steur 41 Jacob Ramsey 23 Jacob Murphy 28 Joe Willock 17 Bazoumana Touré 27 Nick Woltemade 13 Matt Ingram 28 Alex Williams 2 Chris Mepham 6 George Campbell 22 Conor Townsend 29 Harry Whitwell 20 Rabby Nzingoula 17 Ousmane Diakité 21 Isaac Price 9 Barney Stewart 11 Jimmy Morgan Dự bị Newcastle 21 Lukáš Horníček 51 Leo Shahar 5 Fabian Schär 67 Lewis Miley 8 Aladji Bamba 19 Anthony Elanga 9 Yoane Wissa 62 Sean Neave 11 Harvey Barnes West Brom 1 Max O'Leary 4 Callum Styles 3 Nathaniel Phillips 25 Nolan Galves 7 Felix Horn Myhre 8 Jayson Molumby 37 Oliver Bostock 35 Matthew Crowther 23 Tammer Bany Cập nhật đội hình lúc 01:20 27/08/2026

Newcastle Thống kê West Brom 57% Kiểm soát bóng 43% 16 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 3 6 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Harvey Barnes Newcastle 2 bàn Isaac Price West Brom 2 bàn Bazoumana Touré Newcastle 1 bàn Amar Dedić Newcastle 2 kiến tạo · điểm 7.2 Malick Thiaw Newcastle 1 kiến tạo · điểm 7.2 Jacob Murphy Newcastle Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa Newcastle và West Brom diễn ra lúc 01h45 ngày 27/08/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi được định đoạt theo thể thức loại trực tiếp. Ở một trận cầu không có chỗ cho những toan tính đường dài hay cơ hội sửa sai, đội giành chiến thắng sẽ thẳng tiến vào vòng kế tiếp, trong khi bên thất bại sẽ chính thức dừng bước.

Tính chất căng thẳng của trận chiến một mất một còn

Khác với các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng nơi điểm số có thể tích lũy qua từng vòng, thể thức loại trực tiếp đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối trong từng thời khắc trên sân. Cả Newcastle lẫn West Brom đều hiểu rõ tính chất sinh tử của trận đấu này, nơi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc bị loại khỏi giải đấu.

Sự thận trọng chắc chắn sẽ được hai đội ưu tiên hàng đầu trong cách tiếp cận trận đấu. Những màn so tài mang tính knock-out thường chứng kiến thế trận giằng co và chặt chẽ, nơi bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ sẽ đóng vai trò then chốt định đoạt cục diện.

Tương quan đối đầu và phong độ thi đấu

Xét về thành tích chạm trán trong quá khứ gần đây, lịch sử đang ghi nhận sự cân bằng tương đối giữa hai bên nhưng Newcastle vẫn nắm giữ đôi chút ưu thế. Cụ thể, trong 5 lần đối đầu gần nhất, Newcastle đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và West Brom có được 1 trận thắng. Khoảng cách mong manh này phản ánh sự quyết liệt mỗi khi hai câu lạc bộ giáp mặt.

Ở phía bên kia chiến tuyến, West Brom bước vào màn so tài này với sự tự tin nhất định khi đã giành chiến thắng ở trận đấu gần nhất của mình. Kết quả thuận lợi vừa qua là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp đội bóng củng cố quyết tâm trước chuyến làm khách đầy thử thách.

Kịch bản định đoạt tấm vé đi tiếp

Với lợi thế nhỉnh hơn về kết quả đối đầu trong 5 lần chạm trán gần đây, Newcastle có lý do để đặt mục tiêu làm chủ thế trận. Tuy nhiên, đà hưng phấn từ chiến thắng gần nhất của West Brom sẽ là trở ngại không nhỏ mà đội chủ nhà cần phải vượt qua nếu muốn nối dài hành trình tại giải đấu.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với nhịp độ căng thẳng, nơi sự kiên định trong phòng ngự cùng những đòn phản công chớp nhoáng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa đi tiếp cho đội bóng bản lĩnh hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 2 thắng 2 hòa West Brom · 1 thắng West Brom 0 - 0 Newcastle Hòa Newcastle 2 - 1 West Brom NEW West Brom 2 - 3 Newcastle NEW Newcastle 0 - 1 West Brom WB West Brom 2 - 2 Newcastle Hòa

Newcastle 5 trận gần nhất H H B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới West Brom 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới