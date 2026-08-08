Ngược dòng hạ Wigan trên chấm luân lưu, Barnsley đi tiếp tại League Cup Hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức rồi chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu trên sân Oakwell Ground ở vòng Round of 128 League Cup, Barnsley ngược dòng giành vé đi tiếp vào vòng trong, khiến Wigan chính thức bị loại.

Barnsley 1 - 1 (pen 6-5) Wigan Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Barnsley tiếp đón Wigan.

13' Wigan áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Bước sang phút 13, Wigan tỏ ra vượt trội về khả năng giữ bóng với tỷ lệ cầm bóng 24% - 76% trước Barnsley. Mặc dù kiểm soát thế trận, đội khách mới chỉ có dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0) và chưa thể khai thông thế bế tắc.

25' Wigan chiếm thế chủ động trong 25 phút đầu Trải qua 25 phút thi đấu, Wigan là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% cùng số lần dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1). Barnsley gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công và đang duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự để giữ tỷ số 0 - 0.

39' Wigan nhỉnh hơn về cơ hội dứt điểm Hướng tới phút 39, trận đấu diễn ra khá giằng co nhưng đội khách nhỉnh hơn đôi chút ở khâu hãm thành. Wigan kiểm soát nhịp độ với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% và vượt trội về chỉ số dứt điểm 2-5 (trúng đích 1-2 ), song hai bên vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc và tạm hòa 0-0 .

40' D. Costelloe mở tỷ số cho Wigan Phút 40, nhận đường kiến tạo từ J. Carragher , D. Costelloe dứt điểm chính xác khai thông thế bế tắc, đưa Wigan vượt lên dẫn Barnsley 0-1. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận chủ động của đội khách ngay trên sân Oakwell Ground.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Barnsley điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Barnsley có sự thay đổi người khi J. Bland được tung vào sân thay cho M. Kirk . Đang để Wigan dẫn trước 0-1, đội chủ nhà buộc phải đưa ra những điều chỉnh nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

53' Wigan gia tăng sức ép dù cầm bóng ít hơn Bước sang phút 53, dù Barnsley nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (53% - 47%), Wigan mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn nhờ các đợt lên bóng sắc nét. Đội khách áp đảo hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 5) cùng phạt góc 2 - 4, liên tục đặt khung thành đối phương vào thế bám đuổi vất vả.

64' Wigan tung T. Brenan vào sân thay C. Sze Phút 64, Wigan thực hiện sự thay đổi người khi T. Brenan vào sân thay thế cho C. Sze. Trong bối cảnh đang nắm lợi thế 0-1 trên sân Oakwell Ground, đội khách muốn làm tươi mới lực lượng để tiếp tục duy trì thế trận chủ động trong thời gian còn lại của trận đấu.

66' Wigan chơi sắc bén, giữ vững lợi thế dẫn bàn Bước sang phút 66, Barnsley dù nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 58% - 42% nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Ở chiều ngược lại, Wigan thi đấu rình rập đầy hiệu quả khi vượt trội về chỉ số dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 1 - 5) để bảo vệ thành công tỷ số 0 - 1.

74' Wigan điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, Wigan có sự thay đổi người khi K. Miller được tung vào sân để thay cho D. Costelloe . Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và việc bổ sung lực lượng tươi mới hứa hẹn giúp họ duy trì thế chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

74' Wigan điều chỉnh nhân sự ở phút 74 Phút 74, ban huấn luyện Wigan quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút C. Barrett rời sân để nhường chỗ cho A. Higgins . Trong bối cảnh đang dẫn 0-1 ngay tại Oakwell Ground, sự bổ sung nhân sự tươi mới này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại.

80' Barnsley bế tắc ép sân, Wigan rình rập phản công Bước sang phút 80, Barnsley dồn lực ép sân nhằm tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% cùng 7 - 5 quả phạt góc. Dù vậy, Wigan lại chơi rình rập đầy hiệu quả khi áp đảo ở chỉ số dứt điểm trúng đích 2 - 6 (tổng dứt điểm 9 - 10). Sự lăn xả của đội chủ nhà với 5 - 1 lần cứu thua giúp họ tạm thời chưa bị nới rộng khoảng cách.

81' C. McGeehan nổ súng gỡ hòa 1-1 cho Barnsley Phút 81, đón đường kiến tạo của R. Cleary , C. McGeehan dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Barnsley. Pha lập công quan trọng tại sân Oakwell Ground đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở những phút cuối.

82' Barnsley điều chỉnh nhân sự ngay sau bàn gỡ Phút 82, ngay sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1, Barnsley quyết định có sự thay đổi nhân sự. Cầu thủ N. Town được tung vào sân để thế chỗ cho A. Richards , nhằm tăng cường sức sống mới cho đội chủ nhà trong những phút thi đấu then chốt còn lại tại Oakwell Ground.

83' Wigan điều chỉnh nhân sự sau khi bị gỡ hòa Phút 83, Wigan thực hiện sự thay đổi người khi A. Harris được tung vào sân thay cho S. Perkins . Đội khách lập tức có sự điều chỉnh lực lượng nhằm xóc lại đội hình ngay sau khi để Barnsley gỡ hòa 1-1.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Wigan 0 - 1 M. Power (Wigan) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Barnsley 1 - 1 C. McGeehan (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Wigan 1 - 2 J. Carragher (Wigan) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+2' Luân lưu: Barnsley 2 - 2 P. Kelly (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Wigan 2 - 3 A. Higgins (Wigan) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+3' Luân lưu: Barnsley 3 - 3 S. Gale (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.

120+4' Luân lưu: Wigan 3 - 4 J. Weir (Wigan) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120+4' Luân lưu: Barnsley 4 - 4 L. Connell (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.

120+5' Luân lưu: Wigan 4 - 5 F. Murray (Wigan) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 5.

120+5' Luân lưu: Barnsley 5 - 5 R. Cleary (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+6' Luân lưu: Wigan sút hỏng J. Mellish (Wigan) sút hỏng. Loạt luân lưu: 5 - 5.

120+6' Luân lưu: Barnsley 6 - 5 J. Earl (Barnsley) sút thành công. Loạt luân lưu: 6 - 5.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Barnsley 1-1 Wigan Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:08 08/08/2026

Đội hình chính thức Barnsley Sơ đồ · HLV Conor Hourihane Wigan Sơ đồ · HLV Gary Caldwell Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

Barnsley Thống kê Wigan 60% Kiểm soát bóng 40% 11 Dứt điểm 13 4 Trúng đích 8 9 Phạt góc 6 9 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 2 7 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Cameron McGeehan Barnsley 1 bàn Dara Costelloe Wigan 1 bàn James Carragher Wigan 1 kiến tạo · điểm 7.5 Reyes Cleary Barnsley 1 kiến tạo · điểm 7.2 Max Power Wigan Điểm 7.9 Rogan Ravenhill Barnsley Điểm 7.6

Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Barnsley sẽ tiếp đón Wigan trên sân vận động Oakwell trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho những sai lầm bởi đội chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức dừng bước tại đấu trường này.

Lịch sử đối đầu kịch tính và giằng co

Xét về khía cạnh đối đầu giữa hai đội bóng trong 5 lần đụng độ gần đây nhất, Wigan đang chiếm lợi thế nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, Wigan đã giành được 1 chiến thắng, trong khi Barnsley chưa thắng trận nào và hai bên chia điểm ở 4 trận còn lại.

Tỷ lệ trận hòa chiếm phần lớn trong các cuộc đối đầu gần đây cho thấy sự tương đồng đáng kể về mặt trình độ lẫn lối chơi giữa hai CLB. Khi đôi bên đã quá hiểu nhau, từng chi tiết nhỏ trên sân Oakwell sắp tới đều có thể trở thành bước ngoặt định đoạt kết quả.

Dự đoán thế trận căng thẳng tại Oakwell

Do bước vào một trận đấu mang tính chất loại trực tiếp, cả Barnsley lẫn Wigan nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự chủ động và thận trọng cao độ. Lợi thế sân nhà Oakwell sẽ là tựa điểm quan trọng giúp Barnsley quyết tâm tìm kiếm một kết quả có lợi để vượt qua đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Wigan với thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong thời gian qua cũng sở hữu sự tự tin nhất định. Màn so tài sắp tới hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng kịch tính khi cả hai đội đều đặt quyết tâm cao nhất cho tấm vé đi tiếp tại Carabao Cup mùa này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Barnsley · 0 thắng 4 hòa Wigan · 1 thắng Barnsley 1 - 1 Wigan Hòa Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa Barnsley 0 - 1 Wigan WIG Wigan 1 - 1 Barnsley Hòa

Barnsley 5 trận gần nhất H T T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Wigan 5 trận gần nhất B H T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới