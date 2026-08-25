Ngược dòng kịch tính trước Al-Ettifaq, Al-Nassr giữ vững ngôi đầu Pro League Dù chơi thiếu người từ sớm và bị dẫn trước hai bàn trên sân EGO Stadium, Al-Nassr vẫn ngược dòng nghẹt thở để đánh bại Al-Ettifaq 3-2. Chiến thắng giúp đội khách nâng thành tích lên 9 điểm sau 3 vòng và tiếp tục giữ ngôi đầu Saudi Pro League.

Al-Ettifaq 2 - 3 Al-Nassr Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Al-Ettifaq tiếp đón Al-Nassr.

Al-Ettifaq tiếp đón Al-Nassr. 12' Bento nhận thẻ đỏ, Al-Nassr chịu bất lợi quân số sớm

Bất ngờ lớn xảy ra ngay ở phút 12 khi Bento của Al-Nassr phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi. Việc phải thi đấu thiếu người từ quá sớm đặt đội khách vào thế trận vô cùng nan giải khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

Bất ngờ lớn xảy ra ngay ở phút 12 khi của Al-Nassr phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi. Việc phải thi đấu thiếu người từ quá sớm đặt đội khách vào thế trận vô cùng nan giải khi tỷ số vẫn đang là 0-0. 12' Thế trận giằng co trong những phút đầu

Trải qua hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều 50% - 50% cho cả hai bên. Al-Ettifaq nhỉnh hơn đôi chút về số lần bắn phá với 2 - 1 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Al-Nassr có lợi thế 1 - 2 về phạt góc nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương.

Trải qua hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng chia đều cho cả hai bên. Al-Ettifaq nhỉnh hơn đôi chút về số lần bắn phá với cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), trong khi Al-Nassr có lợi thế về phạt góc nhưng vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương. 16' Al-Nassr sớm thay người để ổn định đội hình

Phút 16, Al-Nassr có sự thay đổi nhân sự khi A. Al Otaibi được tung vào sân thế chỗ cho Angelo . Sau tấm thẻ đỏ của Bento ở phút 12, ban huấn luyện đội khách buộc phải sớm đưa ra phương án điều chỉnh chiến thuật để bảo toàn thế trận khi tỷ số đang là 0-0.

Phút 16, có sự thay đổi nhân sự khi được tung vào sân thế chỗ cho . Sau tấm thẻ đỏ của Bento ở phút 12, ban huấn luyện đội khách buộc phải sớm đưa ra phương án điều chỉnh chiến thuật để bảo toàn thế trận khi tỷ số đang là 0-0. 25' Thế trận giằng co sau nửa hiệp một

Trải qua 25 phút thi đấu, thế trận trên sân diễn ra tương đối giằng co khi chưa bên nào tạo được đột biến rõ nét. Al-Ettifaq nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với 55% - 45% thời lượng cầm bóng cùng 3 - 2 lần dứt điểm, song đôi bên vẫn đang cầm chân nhau 0-0 khi mỗi đội mới có 1 - 1 cú sút trúng đích.

Trải qua 25 phút thi đấu, thế trận trên sân diễn ra tương đối giằng co khi chưa bên nào tạo được đột biến rõ nét. nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng cùng 3 - 2 lần dứt điểm, song đôi bên vẫn đang cầm chân nhau 0-0 khi mỗi đội mới có 1 - 1 cú sút trúng đích. 31' O. Duda mở tỷ số cho Al-Ettifaq

Tận dụng lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ từ sớm của Bento bên phía đối thủ, Al-Ettifaq đã cụ thể hóa sức ép ở phút 31. O. Duda lập công chuẩn xác để mở tỷ số 1-0, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước Al-Nassr .

Tận dụng lợi thế hơn người sau tấm thẻ đỏ từ sớm của Bento bên phía đối thủ, đã cụ thể hóa sức ép ở phút 31. lập công chuẩn xác để mở tỷ số 1-0, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước . 38' Al-Ettifaq nắm giữ thế trận và duy trì lợi thế

Tiến về những phút cuối hiệp một, Al-Ettifaq vẫn đang chủ động kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng 60% - 40% trước Al-Nassr. Đội chủ nhà thi đấu chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 , khiến nhịp độ trận đấu diễn ra khá thận trọng khi hai đội mới chỉ tạo ra tổng cộng 3 - 2 pha dứt điểm.

Tiến về những phút cuối hiệp một, vẫn đang chủ động kiểm soát cuộc chơi với thời lượng cầm bóng trước Al-Nassr. Đội chủ nhà thi đấu chặt chẽ để bảo toàn lợi thế dẫn , khiến nhịp độ trận đấu diễn ra khá thận trọng khi hai đội mới chỉ tạo ra tổng cộng 3 - 2 pha dứt điểm. 43' M. Dembele nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 43, tiền đạo M. Dembele bên phía Al-Ettifaq phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Dù đang dẫn 1-0 và nắm lợi thế chơi hơn người, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự bình tĩnh để bảo toàn cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Phút 43, tiền đạo bên phía Al-Ettifaq phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau hành vi phi thể thao. Dù đang dẫn 1-0 và nắm lợi thế chơi hơn người, đội chủ nhà vẫn cần giữ sự bình tĩnh để bảo toàn cách biệt trước khi hiệp một khép lại. 45+4' A. Medran nhân đôi cách biệt cho Al-Ettifaq

Vào phút 45+4', A. Medran lập công giúp Al-Ettifaq nâng tỷ số lên 2-0 . Tận dụng lợi thế chơi hơn người từ sớm sau chiếc thẻ đỏ của Bento bên phía Al-Nassr, đội chủ nhà đã có được lợi thế dẫn bàn rất an toàn trước khi hiệp 1 khép lại.

Vào phút 45+4', lập công giúp Al-Ettifaq nâng tỷ số lên . Tận dụng lợi thế chơi hơn người từ sớm sau chiếc thẻ đỏ của Bento bên phía Al-Nassr, đội chủ nhà đã có được lợi thế dẫn bàn rất an toàn trước khi hiệp 1 khép lại. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 2 bắt đầu. 46' Al-Nassr rút Ronaldo rời sân ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Nassr đã đưa ra sự thay đổi người đáng chú ý khi C. Ronaldo rời sân nhường chỗ cho A. Al Khaibari . Đang bị dẫn 2-0 và phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Bento ở phút 12', đội khách dường như muốn ưu tiên củng cố tuyến giữa cho phần còn lại của trận đấu.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Nassr đã đưa ra sự thay đổi người đáng chú ý khi rời sân nhường chỗ cho . Đang bị dẫn 2-0 và phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Bento ở phút 12', đội khách dường như muốn ưu tiên củng cố tuyến giữa cho phần còn lại của trận đấu. 46' Al-Ettifaq điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Al-Ettifaq thực hiện sự thay đổi người khi A. Madu vào sân thay thế cho M. Al Olayan . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế hơn người, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhân sự nhằm giữ vững thế trận an toàn.

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Al-Ettifaq thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thay thế cho . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế hơn người, đội chủ nhà bắt đầu có những toan tính nhân sự nhằm giữ vững thế trận an toàn. 51' Al-Ettifaq duy trì thế trận vượt trội

Bước sang phút 51, Al-Ettifaq vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép với số pha dứt điểm vượt trội 10 - 5 nhằm bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0.

Bước sang phút 51, Al-Ettifaq vẫn nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 59% - 41%. Đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép với số pha dứt điểm vượt trội 10 - 5 nhằm bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0. 52' Al-Ettifaq thay đổi nhân sự đầu hiệp hai

Phút 52, Al-Ettifaq quyết định có sự thay đổi trên sân khi tung J. Larsson vào thay M. Gluscevic. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế hơn người, đội bóng chủ động làm mới nhân sự để tiếp tục duy trì áp lực lên đối thủ.

Phút 52, quyết định có sự thay đổi trên sân khi tung vào thay M. Gluscevic. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng ưu thế hơn người, đội bóng chủ động làm mới nhân sự để tiếp tục duy trì áp lực lên đối thủ. 53' VAR từ chối bàn thắng của S. Mane

Phút 53, S. Mane đưa được bóng vào lưới Al-Ettifaq nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định từ chối bàn thắng của Al-Nassr. Quyết định này khiến hy vọng lội ngược dòng của đội bóng trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và thiếu người lại càng thêm trắc trở.

Phút 53, đưa được bóng vào lưới Al-Ettifaq nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định từ chối bàn thắng của Al-Nassr. Quyết định này khiến hy vọng lội ngược dòng của đội bóng trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và thiếu người lại càng thêm trắc trở. 55' Joao Felix dính thẻ vàng ở phút 55

Phút 55, đến lượt Joao Felix bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 và chơi thiếu người, đội khách đang gặp vô vàn khó khăn trên sân EGO Stadium.

Phút 55, đến lượt bên phía Al-Nassr phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn và chơi thiếu người, đội khách đang gặp vô vàn khó khăn trên sân EGO Stadium. 63' Al-Ettifaq nắm quyền chủ động thế trận

Bước sang phút 63, Al-Ettifaq vẫn duy trì thế trận vượt trội với thời lượng cầm bóng 61% - 39% . Đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và vượt trội về số lần dứt điểm ( 12 - 7 ) so với Al-Nassr để bảo toàn cách biệt dẫn 2-0.

Bước sang phút 63, Al-Ettifaq vẫn duy trì thế trận vượt trội với thời lượng cầm bóng . Đội chủ nhà tiếp tục dồn ép và vượt trội về số lần dứt điểm ( ) so với Al-Nassr để bảo toàn cách biệt dẫn 2-0. 68' Al-Ettifaq làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 68, Al-Ettifaq có sự điều chỉnh nhân sự khi B. Celina được tung vào sân thay thế cho Y. Al Shammari . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến giữa nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu trong khoảng thời gian còn lại.

Phút 68, Al-Ettifaq có sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 và chơi hơn người, đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến giữa nhằm kiểm soát nhịp độ trận đấu trong khoảng thời gian còn lại. 68' Al-Ettifaq rút R. Messi ra nghỉ

Phút 68, Al-Ettifaq có sự điều chỉnh nhân sự khi K. Al Ghannam được tung vào sân thay thế cho R. Messi . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng lợi thế hơn người, đội chủ nhà bắt đầu tính toán xoay tua lực lượng nhằm củng cố thế trận an toàn.

Phút 68, Al-Ettifaq có sự điều chỉnh nhân sự khi được tung vào sân thay thế cho . Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 cùng lợi thế hơn người, đội chủ nhà bắt đầu tính toán xoay tua lực lượng nhằm củng cố thế trận an toàn. 68' Al-Nassr rút Coman, trao cơ hội cho Al Najei

Phút 68, Al-Nassr thực hiện sự thay đổi người khi S. Al Najei vào sân thế chỗ cho K. Coman . Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người từ sớm, đội bóng rất cần nguồn năng lượng mới để nuôi hy vọng xoay chuyển cục diện.

Phút 68, thực hiện sự thay đổi người khi vào sân thế chỗ cho . Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người từ sớm, đội bóng rất cần nguồn năng lượng mới để nuôi hy vọng xoay chuyển cục diện. 69' Al-Nassr đưa A. Al Hamdan vào sân

Phút 69, Al-Nassr thực hiện sự thay đổi người khi A. Al Hamdan được tung vào sân thế chỗ Samu Costa. Đang bị dẫn 2-0 trong thế thiếu người, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế ở khoảng thời gian còn lại.

Phút 69, Al-Nassr thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ Samu Costa. Đang bị dẫn 2-0 trong thế thiếu người, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế ở khoảng thời gian còn lại. 74' S. Mane ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Al-Nassr

Phút 74, S. Mane tỏa sáng ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Al-Nassr. Pha lập công quan trọng này thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách dù họ phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Bento từ phút 12.

Phút 74, tỏa sáng ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống cho Al-Nassr. Pha lập công quan trọng này thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách dù họ phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Bento từ phút 12. 76' Al-Ettifaq kiểm soát thế trận và giữ vững lợi thế

Bước sang phút 76, Al-Ettifaq vẫn làm chủ cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng 61% - 39% cùng 14 - 11 cú dứt điểm. Al-Nassr dù nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ với thống kê dứt điểm trúng đích 5 - 6, nhưng vẫn chưa thể vượt qua hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà để san bằng tỷ số 2-1.

Bước sang phút 76, Al-Ettifaq vẫn làm chủ cục diện trên sân với thời lượng kiểm soát bóng 61% - 39% cùng 14 - 11 cú dứt điểm. Al-Nassr dù nỗ lực dâng cao tìm kiếm bàn gỡ với thống kê dứt điểm trúng đích 5 - 6, nhưng vẫn chưa thể vượt qua hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà để san bằng tỷ số 2-1. 77' A. Al Amri lập công gỡ hòa 2-2 cho Al-Nassr

Phút 77, A. Al Amri tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Al-Nassr gỡ hòa 2-2. Dù phải chơi thiếu người từ sớm sau chiếc thẻ đỏ của Bento ở phút 12 và bị dẫn trước 2-0, đội khách vẫn kiên cường vùng lên san bằng cách biệt.

Phút 77, tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Al-Nassr gỡ hòa 2-2. Dù phải chơi thiếu người từ sớm sau chiếc thẻ đỏ của Bento ở phút 12 và bị dẫn trước 2-0, đội khách vẫn kiên cường vùng lên san bằng cách biệt. 87' Al-Ettifaq làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Al-Ettifaq thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút M. Dembele ra nghỉ và đưa M. Al Alaeli vào sân. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số đang là 2-2.

Phút 87, thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút M. Dembele ra nghỉ và đưa vào sân. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số đang là 2-2. 89' Thế trận đôi công hấp dẫn ở những phút cuối

Bước sang phút 89, tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2 khi hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Dù Al-Ettifaq cầm bóng vượt trội với 60% - 40% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm 14 - 13 , Al-Nassr lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống bắn phá cầu môn khi vượt trội về số cú sút trúng đích ( 5 - 8 ).

Bước sang phút 89, tỷ số vẫn giữ ở mức khi hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Dù Al-Ettifaq cầm bóng vượt trội với và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm , Al-Nassr lại tỏ ra nguy hiểm hơn ở các tình huống bắn phá cầu môn khi vượt trội về số cú sút trúng đích ( ). 90' S. Mane ghi bàn phút 90 đưa Al-Nassr vươn lên dẫn 2-3

Phút 90, đón đường kiến tạo từ S. Al Najei , S. Mane dứt điểm chuẩn xác giúp Al-Nassr vượt lên dẫn 2-3. Pha lập công quý như vàng này đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy quả cảm của đội khách dù phải chơi thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của Bento.

Phút 90, đón đường kiến tạo từ , dứt điểm chuẩn xác giúp Al-Nassr vượt lên dẫn 2-3. Pha lập công quý như vàng này đã hoàn tất màn lội ngược dòng đầy quả cảm của đội khách dù phải chơi thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của Bento. 90+3' Al-Nassr tung Al Sharari vào sân bảo toàn tỷ số

Phút 90+3, Al-Nassr tiến hành thay đổi nhân sự khi rút S. Mane ra nghỉ và đưa N. Al Sharari vào sân. Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-3 ở những phút bù giờ cuối cùng.

Phút 90+3, Al-Nassr tiến hành thay đổi nhân sự khi rút ra nghỉ và đưa vào sân. Đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 2-3 ở những phút bù giờ cuối cùng. KT Kết thúc: Al-Ettifaq 2-3 Al-Nassr

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:01 26/08/2026

Đội hình chính thức Al-Ettifaq Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas Al-Nassr Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou 92 Turki Ba Al-Jawsh 4 Jack Hendry 61 Radhi Al-Oteibi 70 Abdullah Khateeb 33 Madallah Al-Olayan 58 Yasir Shammari 80 Rayane Messi 10 Álvaro Medrán 11 Ondrej Duda 71 Matija Glušćević 9 Moussa Dembélé 24 Bento 12 Nawaf Boushal 26 Iñigo Martínez 5 Abdulelah Al-Amri 83 Salem Alnajdi 21 Kingsley Coman 11 Samú Costa 20 Ângelo 10 Sadio Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al-Ettifaq 22 Abdulbasit Hawsawi 3 Abdullah Madu 87 Meshal Ali Khayrallah 13 Meshal Alaeli 17 Jordan Larsson 43 Bersant Celina 29 Abdullah Al Ghamdi 6 Faris Al Ghamdi 7 Khalid Al-Ghannam Al-Nassr 53 Abdulrahman Al-Otaibi 4 Nader Al Sharari 17 Abdullah Al-Khaibari 18 Abdulmalik Al-Jaber 23 Ayman Yahya 19 Ali Al-Hassan 14 Sami Al Naji 60 Saad Haqawi 9 Abdullah Al-Hamdan Cập nhật đội hình lúc 00:30 26/08/2026

Al-Ettifaq Thống kê Al-Nassr 60% Kiểm soát bóng 40% 14 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 9 2 Phạt góc 6 11 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 6 6 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Sadio Mané Al-Nassr 2 bàn Ondrej Duda Al-Ettifaq 1 bàn Álvaro Medrán Al-Ettifaq 1 bàn Abdulelah Al-Amri Al-Nassr 1 bàn João Félix Al-Nassr 2 kiến tạo · điểm 7.6 Yasir Shammari Al-Ettifaq 1 kiến tạo · điểm 7.3

Cuộc so tài giữa Al-Ettifaq và Al-Nassr diễn ra lúc 01h00 ngày 26/08/2026 theo giờ Việt Nam trên sân EGO Stadium. Al-Nassr bước vào trận với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng và 6 điểm sau hai lượt trận, trong khi Al-Ettifaq cũng toàn thắng hai trận đầu mùa và có cùng 6 điểm.

Al-Nassr gặp bất lợi lớn ngay từ đầu trận

Al-Nassr sớm rơi vào tình thế khó khăn khi thủ môn Bento nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 12, khiến đội khách phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại.

Tận dụng lợi thế quân số, Al-Ettifaq vượt lên ở phút 31 nhờ bàn thắng của Ondrej Duda. Đến phút 45+3, Álvaro Medrán tiếp tục lập công, giúp đội chủ nhà dẫn Al-Nassr 2-0 khi bước vào giờ nghỉ.

Bị dẫn hai bàn và chỉ còn 10 người trên sân, Al-Nassr đứng trước nguy cơ nhận thất bại đầu tiên tại Saudi Pro League mùa này. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai.

Mane lập cú đúp, Al-Nassr ngược dòng thắng 3-2

Al-Nassr gia tăng sức ép sau giờ nghỉ và từng đưa bóng vào lưới ở phút 52, nhưng bàn thắng của Sadio Mane không được công nhận vì lỗi việt vị.

Những nỗ lực của đội khách cuối cùng được đền đáp ở phút 74. João Félix thực hiện đường chuyền thuận lợi để Mane dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Chỉ ba phút sau, João Félix tiếp tục ghi dấu ấn với quả phạt góc tạo điều kiện cho Abdulelah Al-Amri ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, Mane một lần nữa tỏa sáng ở phút 90. Tiền đạo người Senegal thoát xuống sau đường chuyền của Sami Al-Naji rồi dứt điểm thành công, đưa Al-Nassr vượt lên 3-2. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR vào cuộc kiểm tra tình huống việt vị.

Al-Nassr bảo vệ thành công lợi thế trong thời gian còn lại để hoàn tất màn ngược dòng kịch tính dù phải chơi thiếu người từ phút 12.

Al-Nassr giữ vững ngôi đầu bảng Pro League

Chiến thắng 3-2 giúp Al-Nassr nâng tổng điểm lên 9 sau ba vòng đấu, duy trì thành tích toàn thắng và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League.

Ở chiều ngược lại, Al-Ettifaq nhận thất bại đầu tiên của mùa giải. Đội chủ nhà vẫn có 6 điểm sau ba lượt trận và rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Kết quả càng trở nên đáng chú ý khi Al-Nassr vừa phải chơi thiếu người trong hơn 75 phút, vừa bị dẫn 0-2 sau hiệp một. Cú đúp của Sadio Mane cùng bàn thắng của Abdulelah Al-Amri đã giúp đội khách tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng chú ý ở giai đoạn đầu mùa giải.

Thành tích đối đầu tiếp tục nghiêng về Al-Nassr

Chiến thắng mới nhất tiếp tục củng cố ưu thế của Al-Nassr trong những cuộc đối đầu gần đây với Al-Ettifaq. Quan trọng hơn, ba điểm trên sân EGO Stadium giúp đội bóng duy trì khởi đầu hoàn hảo với ba chiến thắng liên tiếp.

Trong khi Al-Ettifaq phải nhận thất bại đầu tiên, Al-Nassr tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua nhóm đầu khi là đội giành trọn 9 điểm sau ba vòng đấu đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ettifaq · 1 thắng 1 hòa Al-Nassr · 3 thắng Al-Nassr 1 - 0 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 2 - 2 Al-Nassr Hòa Al-Nassr 2 - 3 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 0 - 3 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al-Ettifaq AL-

Al-Ettifaq 5 trận gần nhất T B T B H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Al-Ahli Jeddah 2 2 0 0 +5 6 T T 5 Al-Ettifaq 2 2 0 0 +3 6 T T 6 Al-Qadisiyah FC 3 2 0 1 +3 6 T B T …