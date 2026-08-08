Ngược dòng loại Portsmouth, West Ham giành vé đi tiếp tại League Cup Bị dẫn trước nhưng West Ham đã lội ngược dòng thắng Portsmouth 3-1 trên sân London Stadium tại Round of 128 League Cup, qua đó chính thức giành vé đi tiếp và tiễn đối thủ rời giải.

West Ham 3 - 1 Portsmouth Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu West Ham tiếp đón Portsmouth.

13' Thế trận giằng co, Portsmouth nhỉnh hơn về cơ hội Bước sang phút 13, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng được chia đều 50% - 50% cho cả hai đội. Portsmouth nhỉnh hơn đôi chút về khả năng hãm thành với 0 - 1 lần dứt điểm cùng 0 - 1 quả phạt góc, tuy nhiên tỷ số vẫn là West Ham 0 - 0 Portsmouth khi chưa có cú sút trúng đích nào ( 0 - 0 ).

25' Portsmouth nhỉnh hơn về thế trận Trải qua 25 phút thi đấu, Portsmouth đang nhỉnh hơn về thế trận khi kiểm soát bóng 35% - 65% cùng số quả phạt góc 1 - 3 nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, hàng thủ West Ham vẫn thi đấu tập trung để giữ tỷ số 0 - 0 trong bối cảnh hai đội mới chỉ có dứt điểm 1 - 1 .

33' Portsmouth vươn lên dẫn trước nhờ công của A. Segecic Phút 33, A. Segecic tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho Portsmouth. Bàn thắng cụ thể hóa ưu thế của đội khách khi họ làm chủ cuộc chơi với 64% thời lượng kiểm soát bóng ngay tại London Stadium.

39' Portsmouth áp đảo thế trận và nắm lợi thế Tiến gần đến phút 39, Portsmouth vẫn duy trì sự chủ động nhờ bàn dẫn 0-1. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 36% - 64% và vượt trội ở số quả phạt góc 1 - 4, trong khi West Ham thi đấu bế tắc khi dứt điểm 1 - 3 và chưa thể đẩy cao đội hình.

43' Castellanos san bằng tỷ số 1-1 cho West Ham Phút 43, T. Castellanos ghi bàn thắng quan trọng giúp West Ham gỡ hòa 1-1 trước Portsmouth. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giải lao trên sân London Stadium giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

45' J. Bowen lập công, West Ham vượt lên dẫn 2-1 Phút 45, từ đường dọn cỗ của Pablo , J. Bowen dứt điểm chính xác đưa West Ham vượt lên dẫn Portsmouth 2-1. Màn ngược dòng chớp nhoáng ở những phút cuối hiệp một đã giúp đội chủ nhà lật ngược thế cờ ngay trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Castellanos nâng tỷ số lên 3-1 cho West Ham Phút 50, đón đường chuyền dọn cỗ từ J. Bowen , T. Castellanos lập công nâng tỷ số lên 3-1 cho West Ham. Bàn thắng sớm ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

52' Portsmouth điều chỉnh nhân sự sau bàn thua thứ ba Phút 52, Portsmouth đưa ra sự thay đổi người khi T. Waddingham vào sân thế chỗ cho L. Brooke-Smith . Trong bối cảnh vừa bị đối thủ liên tiếp ghi bàn dẫn 3-1, ban huấn luyện đội khách buộc phải đưa ra phương án mới nhằm cải thiện thế trận.

52' West Ham thể hiện sự hiệu quả vượt trội Bước sang phút 52, West Ham vẫn đang nắm lợi thế lớn về mặt tỷ số dẫu Portsmouth nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng 48% - 52% cùng số quả phạt góc 2 - 5. Sự khác biệt nằm ở độ chính xác khi dứt điểm, nơi đội chủ nhà sở hữu chỉ số trúng đích 4 - 2 để duy trì cách biệt 3 - 1.

54' E. Alvarez nhận thẻ vàng ở phút 54 Phút 54, E. Alvarez bên phía West Ham phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang dẫn 3-1, đội chủ sân London Stadium vẫn cần giữ sự tỉnh táo để kiểm soát thế trận trước Portsmouth.

60' Portsmouth điều chỉnh nhân sự: E. Kenny thế chỗ T. Waddingham Ở phút 60, Portsmouth thực hiện sự thay đổi người khi E. Kenny được tung vào sân thay cho T. Waddingham . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị West Ham dẫn trước 3-1 tại London Stadium.

60' Portsmouth đưa O. Bailey vào sân ở phút 60 Ở phút 60, Portsmouth quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung O. Bailey vào sân thay thế cho Z. Swanson . Đang bị West Ham dẫn 3-1 tại London Stadium, đội khách rất cần những làn gió mới để hy vọng cải thiện tình hình.

60' Portsmouth tung Marezi vào sân thay L. Le Roux Phút 60, Portsmouth thực hiện sự thay đổi người khi Marezi vào sân thay thế cho L. Le Roux . Đang trong thế bị West Ham dẫn trước 3-1, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng cải thiện thế trận.

65' West Ham duy trì lợi thế 3-1 trước Portsmouth Bước sang phút 65, Portsmouth nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn ở tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% và chỉ số phạt góc 3 - 6. Dù vậy, West Ham vẫn làm chủ tình thế nhờ sự hiệu quả vượt trội ở khâu dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 6 - 3) để bảo vệ vững chắc tỷ số 3 - 1.

75' West Ham đưa M. Diouf vào thay E. Alvarez Phút 75, West Ham có sự thay đổi nhân sự khi M. Diouf được tung vào sân để thế chỗ cho E. Alvarez . Quyết định rút tiền vệ đã phải nhận thẻ vàng ở phút 54 giúp đội chủ nhà đảm bảo sự an toàn nơi tuyến giữa khi đang nắm lợi thế dẫn 3-1.

75' West Ham củng cố tuyến giữa với Ward-Prowse Phút 75, West Ham thực hiện sự thay đổi người khi J. Ward-Prowse được tung vào sân thay cho M. Kante . Đang nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ nhà muốn làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

78' West Ham duy trì thế trận hiệu quả Bước sang phút 78, Portsmouth nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ khi nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51% cùng 3 - 6 quả phạt góc. Dù vậy, West Ham vẫn thi đấu cực kỳ sắc bén để bảo toàn tỷ số 3 - 1 nhờ sự vượt trội ở số cú dứt điểm trúng đích 6 - 3.

82' Portsmouth tung J. Swift vào sân thay C. Bishop Phút 82, Portsmouth quyết định thay người khi tung J. Swift vào sân thế chỗ C. Bishop . Đang bị West Ham dẫn trước 3-1, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số trong khoảng thời gian còn lại.

86' A. Segecic nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, trọng tài rút thẻ vàng phạt A. Segecic bên phía Portsmouth. Đội khách đang tỏ ra nôn nóng khi chưa thể tìm thêm bàn gỡ và vẫn đang bị West Ham dẫn 3-1 trên sân London Stadium.

88' Thêm thẻ vàng cho Portsmouth ở phút 88 Phút 88, cầu thủ E. Adams bên phía Portsmouth phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Việc phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp ở những phút cuối trận phản ánh sự nôn nóng của đội khách khi đang bị West Ham dẫn 3-1.

88' West Ham điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 88, West Ham thực hiện sự thay đổi người khi J. Veltman được tung vào sân thay thế cho T. Castellanos . Khi trận đấu trôi về những phút cuối với tỷ số 3-1, điều chỉnh này nhằm giúp đội chủ nhà duy trì sự chủ động và bảo toàn lợi thế an toàn.

90+8' J. Bowen rời sân nhường chỗ cho J. Ajala Ở phút 90+8', West Ham thực hiện sự thay đổi người muộn màng khi J. Ajala được tung vào sân thay cho J. Bowen . Khi lợi thế 3-1 đã được đảm bảo ở những giây bù giờ cuối cùng, đây là động thái giúp đội chủ nhà rút trụ cột ra nghỉ và giảm nhịp độ trận đấu.

90' Portsmouth nỗ lực ép sân nhưng West Ham vẫn sắc bén Tiến về phút 90, Portsmouth nỗ lực gia tăng sức ép với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% cùng chỉ số phạt góc 3 - 7 . Dù vậy, West Ham vẫn thi đấu hiệu quả hơn với số lần dứt điểm trúng đích 6 - 3 để bảo vệ vững chắc kết quả 3 - 1 .

KT Kết thúc: West Ham 3-1 Portsmouth Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 23:04 08/08/2026

Đội hình chính thức West Ham Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espirito Santo Portsmouth Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Mousinho 1 Mads Hermansen 2 Kyle Walker-Peters 3 Max Kilman 15 Konstantinos Mavropanos 30 Oliver Scarles 20 Jarrod Bowen 17 Mohamadou Kanté 4 Edson Álvarez 61 Lewis Orford 11 Valentín Castellanos 19 Pablo Felipe 1 Nicolas Schmid 24 Terry Devlin 5 Regan Poole 6 Conor Shaughnessy 22 Zak Swanson 19 Rocco Robert Shein 16 Luke Le Roux 10 Adrian Segečić 28 Luke Brooke-Smith 38 Ebou Adams 9 Colby Bishop Dự bị West Ham 23 Alphonse Aréola 63 Ezra Mayers 34 Joël Veltman 12 El Hadji Malick Diouf 42 Kaelan Casey 58 Airidas Golambeckis 40 George Earthy 8 James Ward-Prowse 66 Joshua Ajala Portsmouth 31 Daniel Bielica 4 Josh Knight 55 Madiodio Dia 14 Hayden Matthews 8 John Swift 32 Eoin Kenny 27 Odin Bailey 20 Thomas Waddingham 29 Marko Milovanović Cập nhật đội hình lúc 20:35 08/08/2026

West Ham Thống kê Portsmouth 46% Kiểm soát bóng 54% 12 Dứt điểm 12 8 Trúng đích 4 3 Phạt góc 7 12 Phạm lỗi 18 5 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Valentín Castellanos West Ham 2 bàn Jarrod Bowen West Ham 1 bàn · 1 kiến tạo Adrian Segečić Portsmouth 1 bàn Pablo Felipe West Ham 1 kiến tạo · điểm 7.6 Mohamadou Kanté West Ham 1 kiến tạo · điểm 6.3 Max Kilman West Ham Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa West Ham và Portsmouth vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động London Stadium hứa hẹn mang đến màn so tài đầy kịch tính trong khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Với thể thức loại trực tiếp nghiệt ã, cơ hội sửa sai là hoàn toàn không tồn tại cho cả hai câu lạc bộ.

Cuộc chạm trán sinh tử tại London Stadium

Trận đấu tại EFL Cup lần này mang tính chất đặc biệt quan trọng khi hai đội bước vào một cuộc quyết đấu một mất một còn. Khác với thể thức vòng bảng, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định ngay sau khi trận đấu khép lại. Đội chiến thắng sẽ tiếp tục hành trình tại đấu trường cúp, trong khi đội thất bại sẽ chính thức chia tay giải đấu.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại London Stadium, West Ham sở hữu điểm tựa tinh thần vô cùng lớn. Yếu tố sân nhà thường mang lại sự tự tin cùng ưu thế về mặt tâm lý cho các cầu thủ trước những thử thách mang tính chất knock-out.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía West Ham

Bên cạnh lợi thế sân bãi, lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đại diện chủ nhà. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, West Ham đã thể hiện sự vượt trội khi giành trọn vẹn 2 chiến thắng trước Portsmouth. Thành tích toàn thắng này tạo nên bước đệm tâm lý cực kỳ thuận lợi cho đội chủ sân London Stadium.

Tuy nhiên, ở một đấu trường cúp có tính chất loại trực tiếp như EFL Cup, bất ngờ luôn có thể xảy ra. Portsmouth dù chịu nhiều bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách và có kết quả đối đầu không tốt trong quá khứ, chắc chắn vẫn sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất nhằm tìm kiếm hy vọng đi tiếp.

Dự đoán cục diện trận đấu

Với ưu thế đối đầu cùng điểm tựa khán giả nhà tại London Stadium, West Ham đang nắm giữ nhiều cơ hội để chủ động kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, tính chất của một trận đấu loại trực tiếp sẽ buộc cả hai đội phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng trong từng phương án chiến thuật, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ phải trả giá đắt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất West Ham · 2 thắng 0 hòa Portsmouth · 0 thắng Portsmouth 0 - 1 West Ham WH West Ham 4 - 3 Portsmouth WH

West Ham 5 trận gần nhất H H T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Portsmouth 5 trận gần nhất H H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới