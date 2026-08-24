Ngược dòng thắng Al-Hazm 3-2, Al-Ittihad FC vươn lên thứ 7 Pro League
Tỏa sáng với cú hat-trick của Bergwijn, Al-Ittihad FC ngược dòng kịch tính hạ Al-Hazm 3-2 trên sân King Abdullah Sports City để vươn lên vị trí thứ 7 với 4 điểm, đẩy đối thủ xuống hạng 9 sau vòng 3 Pro League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Al-Ittihad FC tiếp đón Al-Hazm.
- 12'Al-Ittihad kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc
Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Ittihad FC chủ động đẩy cao đội hình và làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo 61% - 39%. Dù vậy, nhịp độ tấn công vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ nét khi tỷ lệ dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).
- 18'A. Al Dwehe mở tỷ số cho Al-Hazm
Phút 18, A. Al Dwehe dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của A. Pululu, đưa Al-Hazm vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ ngay trên sân King Abdullah Sports City giúp đội khách tạo lợi thế lớn trước Al-Ittihad FC.
- 24'Al-Ittihad kiểm soát bóng nhưng bế tắc
Sau nửa đầu hiệp một, Al-Ittihad FC đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ với quyền kiểm soát bóng vượt trội 65% - 35%. Dù vậy, những đợt lên bóng của họ vẫn thiếu sắc bén khi dứt điểm 2 - 1 nhưng chưa có cú sút nào trúng đích (0 - 1), đành chấp nhận để Al-Hazm duy trì lợi thế dẫn 0-1.
- 29'Thẻ vàng cho A. Bah sau pha phạm lỗi
Phút 29, A. Bah bên phía Al-Hazm phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1, đội khách Al-Hazm phải chơi quyết liệt hơn để đối phó với sức ép cầm bóng liên tục từ Al-Ittihad FC.
- 34'Bergwijn gỡ hòa 1-1 cho Al-Ittihad FC
Phút 34, nhận đường kiến tạo từ H. Aouar, S. Bergwijn lập công san bằng tỷ số 1-1 cho Al-Ittihad FC. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước từ sớm.
- 38'Al-Ittihad FC ép sân nhưng tỷ số vẫn cân bằng
Bước sang phút 38, Al-Ittihad FC đang áp đảo về mặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65% - 35% cùng 3 - 0 phạt góc. Dù liên tục gia tăng sức ép và có 3 - 1 lần dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra cách biệt khi tỷ số vẫn tạm thời là 1 - 1.
- 40'M. Ben Hamida nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi
Phút 40, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Ben Hamida bên phía Al-Hazm sau một tình huống phạm lỗi. Đây là chiếc thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một khi tỷ số đang là 1-1.
- 41'Bergwijn đá phạt đền thành công, Al-Ittihad FC dẫn 2-1
Phút 41, S. Bergwijn lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Al-Ittihad FC vươn lên dẫn trước 2-1. Màn lội ngược dòng chóng vánh diễn ra hoàn toàn xứng đáng với sức ép liên tục của đội chủ nhà trên sân King Abdullah Sports City.
- 45+2'M. Al Sahafi nhận thẻ vàng ở cuối hiệp một
Ở phút 45+2, M. Al Sahafi bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn bảo toàn được lợi thế dẫn 2-1 trước Al-Hazm trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Ngay khi bước vào hiệp hai, Al-Ittihad FC quyết định làm mới đội hình khi tung H. Kadesh vào sân thay thế cho S. Keller. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn trước 2-1 và việc điều chỉnh này có thể nhằm củng cố thế trận để bảo toàn cách biệt.
- 46'Al-Ittihad FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Ittihad FC có sự thay đổi người khi A. Al Julaydan vào sân thay thế cho M. Al Sahafi. Đội chủ nhà đang dẫn 2-1 và việc rút cầu thủ đã dính thẻ vàng ở cuối hiệp một có thể nhằm bảo đảm an toàn nhân sự cho những toan tính tiếp theo.
- 50'H. Kadesh nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi
Phút 50, H. Kadesh bên phía Al-Ittihad FC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang tạm thời dẫn trước 2-1 nhưng sẽ cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế.
- 50'Al-Ittihad duy trì thế chủ động sau giờ nghỉ
Bước sang phút 50, Al-Ittihad FC tiếp tục làm chủ cục diện trên sân với tỷ lệ cầm bóng 59% - 41% cùng lợi thế dẫn 2-1. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội khi áp đảo về số lần dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 1) và hưởng 3 - 0 quả phạt góc, buộc Al-Hazm phải lùi sâu phòng ngự.
- 53'Thẻ vàng cho F. Abdi bên phía Al-Ittihad FC
Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo F. Abdi bên phía Al-Ittihad FC sau pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải nhận liên tiếp các án phạt cá nhân trong nỗ lực duy trì thế dẫn trước 2-1 trước sức ép từ Al-Hazm.
- 59'S. Bendebka gỡ hòa 2-2 cho Al-Hazm
Phút 59, từ đường chuyền của S. Al Rashid, S. Bendebka đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Al-Hazm. Màn rượt đuổi tỷ số trên sân King Abdullah Sports City tiếp tục diễn ra vô cùng kịch tính khi trận đấu một lần nữa trở về vạch xuất phát.
- 60'Al-Ittihad FC làm mới hàng công với G. Ilenikhena
Ngay sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2, Al-Ittihad FC thực hiện quyền thay đổi người ở phút 60 khi G. Ilenikhena được tung vào sân thay thế cho Y. En Nesyri. Đội chủ nhà đang muốn tăng cường sức ép để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.
- 62'Al-Ittihad nỗ lực gia tăng sức ép
Bước sang phút 62, Al-Ittihad FC đang nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm phá vỡ thế cân bằng với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn 55% - 45%. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở mặt trận tấn công khi áp đảo về số lần dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 1) cùng 3 - 0 phạt góc, buộc Al-Hazm phải co cụm phòng ngự để giữ tỷ số 2-2.
- 65'Al-Hazm điều chỉnh nhân sự sau khi gỡ hòa
Phút 65, Al-Hazm tiến hành thay đổi nhân sự khi M. Al Hamdani được tung vào sân thay thế cho A. Al Nakhli. Đội khách đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận cân bằng sau khi kéo tỷ số về 2-2.
- 65'Al-Hazm điều chỉnh nhân sự ở phút 65
Phút 65, ban huấn luyện Al-Hazm quyết định đưa A. Al Shamrani vào sân thế chỗ A. Al Dwehe. Đội khách đang nỗ lực bổ sung nguồn năng lượng mới sau khi đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 2-2.
- 73'Al-Ittihad tung S. Al Shehri vào sân tìm bàn thắng
Phút 73, Al-Ittihad FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi S. Al Shehri được tung vào sân thế chỗ cho J. Simic. Trong bối cảnh tỷ số đang cân bằng 2-2, đội chủ nhà rất cần làn gió mới để tạo ra đột biến nhằm hướng tới trọn vẹn 3 điểm.
- 74'Thẻ vàng cho A. Al Shamrani bên phía Al-Hazm
Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Al Shamrani của Al-Hazm sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận giằng co căng thẳng khi tỷ số đang là 2-2 khiến những pha va chạm trên sân ngày càng quyết liệt hơn.
- 76'Al-Ittihad nỗ lực gia tăng sức ép
Bước sang phút 76, Al-Ittihad FC đang nỗ lực đẩy cao đội hình với thời lượng kiểm soát bóng 56% - 44% cùng 10 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 2). Dẫu vậy, Al-Hazm vẫn thi đấu tập trung để kiên cường bảo toàn tỷ số hòa 2-2.
- 77'Al-Hazm đưa F. Al Azzmi vào sân
Phút 77, Al-Hazm tiến hành thay đổi nhân sự khi tung F. Al Azzmi vào sân thay thế cho S. Al Rashid. Đội khách đang muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì thế trận cân bằng 2-2 trong khoảng thời gian cuối trận.
- 77'Al-Hazm thay người, M. Al Yami vào sân
Phút 77, Al-Hazm thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Al Yami được tung vào sân thế chỗ cho A. Bah. Đội khách nỗ lực gia cố tuyến giữa và bổ sung thể lực nhằm bảo toàn thế cân bằng tỷ số 2-2 trong giai đoạn quyết định của trận đấu.
- 81'S. Bergwijn sút 11m thành công, Al-Ittihad FC dẫn 3-2
Phút 81, S. Bergwijn thực hiện chuẩn xác quả phạt đền để đưa Al-Ittihad FC vượt lên dẫn trước 3-2. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn bàn ở những phút cuối trong màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.
- 85'Al-Ittihad FC rút S. Bergwijn ra nghỉ
Phút 85, Al-Ittihad FC tiến hành thay đổi nhân sự khi R. Kaabi được tung vào sân thế chỗ S. Bergwijn. Đang nắm giữ lợi thế dẫn trước 3-2, đội chủ nhà có thể muốn bổ sung thêm thể lực trên sân để bảo vệ thành quả trong những phút thi đấu cuối cùng.
- 88'Al-Hazm tung A. Diakite vào sân tìm bàn gỡ
Phút 88, Al-Hazm có sự điều chỉnh nhân sự khi A. Diakite được tung vào sân thay thế cho M. Ben Hamida. Đội khách đang nỗ lực dồn lên tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía Al-Ittihad FC.
- 88'Al-Ittihad duy trì thế chủ động cuối trận
Tiến về những phút cuối ở mốc 88', Al-Ittihad FC vẫn duy trì lợi thế dẫn 3-2 nhờ thế trận vượt trội cùng thời lượng cầm bóng 56% - 44%. Đội bóng áo sọc vàng đen áp đảo về số pha dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 5 - 2), qua đó chủ động làm chủ nhịp độ và hạn chế tối đa các đợt lên bóng của Al-Hazm.
- KTKết thúc: Al-Ittihad FC 3-2 Al-Hazm
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 03:02 25/08/2026
Cuộc so tài giữa Al-Ittihad FC và Al-Hazm diễn ra lúc 01h00 ngày 25/08/2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vị trí ở nhóm trên bảng xếp hạng. Với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế trước một đối thủ bám đuổi quyết liệt.
Bối cảnh và cục diện bảng xếp hạng
Al-Ittihad FC hiện đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau giai đoạn mở màn. Mục tiêu thiết thực của đội bóng là tích lũy tối đa điểm số nhằm bám đuổi sát sao các vị trí dẫn đầu có vé tham dự cúp châu lục. Trong khi đó, Al-Hazm đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 9 với 3 điểm, tạo nên khoảng cách sít sao chỉ đúng 1 điểm giữa hai đội bóng trước giờ bóng lăn.
Phong độ thi đấu và cán cân đối đầu
Xét về phong độ gần đây, Al-Ittihad FC duy trì sự ổn định khi bất bại với 1 trận hòa và 1 trận thắng ở hai lần ra sân gần nhất. Lối chơi kỷ luật giúp đội chủ nhà tạo dựng được nền tảng vững chắc trong lối vận hành chiến thuật.
Ở chiều ngược lại, Al-Hazm thể hiện màn trình diễn có phần thất thường hơn với 1 trận thắng và 1 trận thua trong hai trận đấu vừa qua. Việc thiếu tính ổn định khiến chuyến làm khách sắp tới trở thành bài toán không hề dễ dàng đối với đội bóng này.
Thành tích đối đầu trong quá khứ cũng đang nghiêng rõ rệt về phía đội chủ sân King Abdullah Sports City. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Al-Ittihad FC thể hiện sự áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Al-Hazm chưa giành được chiến thắng nào.
Nhận định xu hướng trận đấu
Với lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, Al-Ittihad FC nắm giữ nhiều ưu thế để triển khai thế trận kiểm soát. Nếu tiếp tục duy trì sự chắc chắn trong lối chơi và khai thác tốt sự chệch choạc của đối thủ, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu thu về kết quả thuận lợi nhằm bám sát nhóm dẫn đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)