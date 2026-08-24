12' Al-Ittihad kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc

Sau hơn 10 phút đầu trận, Al-Ittihad FC chủ động đẩy cao đội hình và làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo 61% - 39%. Dù vậy, nhịp độ tấn công vẫn chưa mang lại nhiều cơ hội rõ nét khi tỷ lệ dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có pha dứt điểm trúng đích (0 - 0).