Ngược dòng thắng luân lưu, AFC Wimbledon đi tiếp, loại Newport County khỏi League Cup
Bị Bamba chọc thủng lưới trước, AFC Wimbledon gỡ hòa 1-1 nhờ công Maycock ở phút 90 rồi ngược dòng thắng Newport County 5-4 trên chấm luân lưu tại sân The Cherry Red Records Stadium, qua đó giành vé đi tiếp ở vòng 128 đội League Cup và đẩy đối thủ vào cảnh bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AFC Wimbledon tiếp đón Newport County.
- 13'AFC Wimbledon chủ động kiểm soát thế trận
Bước sang phút 13, AFC Wimbledon là đội nhập cuộc chủ động hơn khi sở hữu 59% - 41% tỷ lệ kiểm soát bóng trước Newport County. Dù vậy, thế trận diễn ra khá thận trọng khi chỉ số dứt điểm mới dừng lại ở mức 1 - 0 và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).
- 16'Thẻ vàng sớm cho D. Sweeney ở phút 16
Phút 16, cầu thủ D. Sweeney bên phía AFC Wimbledon đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Khi thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0, án phạt sớm này buộc đội chủ nhà phải thi đấu cẩn trọng hơn ở những tình huống tranh chấp tiếp theo.
- 25'AFC Wimbledon tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm
Trôi qua 25 phút thi đấu, AFC Wimbledon và Newport County vẫn đang hòa nhau với tỷ số 0 - 0. Dù sở hữu thời lượng cầm bóng 48% - 52% khiêm tốn hơn, AFC Wimbledon lại nhỉnh hơn về số cơ hội với 5 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 2 - 0). Đội chủ nhà cũng kiếm về 2 - 1 quả phạt góc, buộc hàng thủ Newport County phải chơi tập trung.
- 38'Thế trận giằng co cân bằng ở phút 38
Trải qua 38 phút thi đấu, hai đội đang tạo ra thế trận giằng co khá cân bằng với tỷ lệ kiểm soát bóng 49% - 51%. AFC Wimbledon nhỉnh hơn đôi chút về cơ hội hãm thành với 6 - 4 lần dứt điểm (trúng đích 2 - 1) cùng 2 - 1 quả phạt góc, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 50'AFC Wimbledon gia tăng sức ép đầu hiệp hai
Bước sang phút 50, AFC Wimbledon duy trì thế chủ động nhỉnh hơn với tỷ lệ cầm bóng 56% - 44% trước Newport County. Đội chủ nhà tỏ ra lấn lướt khi vượt trội về số lần dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 1) cùng chỉ số cứu thua 1 - 3, tuy nhiên hai đội vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc.
- 62'Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng được ghi
Bước sang phút 62, trận đấu giữa AFC Wimbledon và Newport County vẫn giữ kết quả hòa 0 - 0 trong thế trận giằng co. Dù đội chủ nhà nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 52% - 48%, tổng số cú dứt điểm lại cân bằng 9 - 9 (trúng đích 3 - 2). Newport County cũng tạo ra những áp lực riêng khi nhỉnh hơn ở chỉ số phạt góc 2 - 5.
- 64'M. Hippolyte nhận thẻ vàng ở phút 64
Phút 64, cầu thủ M. Hippolyte bên phía AFC Wimbledon phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là án phạt cảnh cáo thứ hai dành cho AFC Wimbledon ở trận đấu này, sau tấm thẻ trước đó của D. Sweeney ở phút 16.
- 66'AFC Wimbledon điều chỉnh nhân sự: C. Maycock thế chỗ Z. Nelson
Ở phút 66, AFC Wimbledon quyết định có sự thay đổi nhân sự khi tung C. Maycock vào sân để thế chỗ cho Z. Nelson. Sự xuất hiện của Maycock hứa hẹn sẽ mang lại nguồn năng lượng mới cho đội chủ nhà trong phần còn lại của hiệp hai.
- 66'AFC Wimbledon điều chỉnh hàng công, J. Stockley vào sân
Phút 66, ban huấn luyện AFC Wimbledon quyết định thực hiện sự thay đổi người khi rút A. Sasu ra nghỉ để nhường chỗ cho J. Stockley. Sự xuất hiện của nhân tố mới hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho đội chủ sân The Cherry Red Records Stadium trong trận đấu tại League Cup.
- 66'AFC Wimbledon rút D. Sweeney rời sân, S. Sessegnon vào thay
Phút 66, ban huấn luyện AFC Wimbledon quyết định tung S. Sessegnon vào sân thay thế D. Sweeney. Đây được xem là động thái gia cố nhân sự hợp lý, đồng thời giúp D. Sweeney rời sân an toàn khi trước đó anh đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 16.
- 68'S. Gwengwe sút hỏng phạt đền đáng tiếc
Phút 68, Newport County đứng trước cơ hội rất lớn khi được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên trên chấm 11m, S. Gwengwe lại dứt điểm không thành công, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cực kỳ đắt giá cho đội khách.
- 71'Y. Bamba mở tỷ số cho Newport County
Phút 71, Y. Bamba tỏa sáng ghi bàn đưa Newport County vươn lên dẫn 0-1 ngay trên sân của AFC Wimbledon. Bàn mở tỷ số giúp đội khách khai thông thế bế tắc sau hơn hai phần ba thời gian thi đấu giằng co tại League Cup.
- 73'Newport County điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số
Phút 73, Newport County đưa ra sự thay đổi người khi G. Garner được tung vào sân thay thế cho C. Doidge. Quyết định điều chỉnh lực lượng này diễn ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1 trước AFC Wimbledon, qua đó giúp họ bổ sung sức tươi mới cho đội hình trong thời gian còn lại.
- 73'Newport County làm mới đội hình sau bàn mở tỷ số
Phút 73, ngay sau khi vượt lên dẫn 0-1, Newport County thực hiện sự thay đổi nhân sự khi đưa M. Alexander-Walker vào sân thay cho S. Gwengwe. Đội khách hướng tới việc làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế mong manh trong những phút tiếp theo.
- 76'Newport County tung D. Sassi vào sân thay Y. Bamba
Phút 76, Newport County quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Sassi vào sân thế chỗ cho Y. Bamba. Đội khách muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm bảo toàn và củng cố lợi thế dẫn 0-1 vừa có được ít phút trước.
- 77'Newport County đe dọa khung thành AFC Wimbledon
Bước sang phút 77, AFC Wimbledon dù nhỉnh hơn về tỷ lệ kiểm soát bóng 53% - 47% nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm bàn gỡ. Trái lại, Newport County tỏ ra lợi hại ở các đợt lên bóng khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 3 - 4) cùng số quả phạt góc 2 - 5 để tiếp tục bảo toàn tỷ số 0 - 1.
- 78'Alexander-Walker của Newport County nhận thẻ vàng
Phút 78, M. Alexander-Walker bên phía Newport County phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang phải thi đấu tập trung để bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 trong những phút cuối đầy căng thẳng.
- 82'AFC Wimbledon thay người nhằm tìm bàn gỡ ở phút 82
Phút 82, AFC Wimbledon có sự thay đổi nhân sự khi A. Hackford vào sân thay thế A. Smith. Đang bị Newport County dẫn trước 0-1 ngay tại The Cherry Red Records Stadium, đội chủ nhà buộc phải tăng cường nhân sự cho hàng công với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.
- 86'Newport County điều chỉnh nhân sự ở phút 86
Phút 86, Newport County thực hiện sự thay đổi người khi A. Merritt được tung vào sân thay cho T. Davies. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 86'Newport County đưa M. Smith vào sân thay C. Evans
Phút 86, Newport County thực hiện sự thay đổi người khi M. Smith được tung vào sân thay thế cho C. Evans. Đội khách chủ động gia cố nhân sự ở những phút cuối nhằm bảo vệ lợi thế 0-1 trước sức ép từ AFC Wimbledon.
- 90+7'C. Maycock gỡ hòa vỡ òa cho AFC Wimbledon ở phút 90+7
Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+7' khi C. Maycock dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của I. Ogundere, gỡ hòa 1-1 cho AFC Wimbledon. Bàn thắng quý như vàng ở những giây cuối cùng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát một cách vô cùng nghẹt thở.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 90'AFC Wimbledon nỗ lực dồn ép ở phút 90
Bước vào phút 90, AFC Wimbledon nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 57% - 43%. Dù vậy, Newport County vẫn tỏ ra lợi hại ở các tình huống phản công với số lần dứt điểm 10 - 12 (trúng đích 3 - 4) để bảo toàn tỷ số 0 - 1.
- 120+1'Luân lưu: Newport County 0 - 1
G. Garner (Newport County) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.
- 120+1'Luân lưu: AFC Wimbledon 1 - 1
M. Browne (AFC Wimbledon) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.
- 120+2'Luân lưu: Newport County 1 - 2
C. Norman (Newport County) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.
- 120+2'Luân lưu: AFC Wimbledon 2 - 2
J. Stockley (AFC Wimbledon) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.
- 120+3'Luân lưu: Newport County 2 - 3
C. Brennan (Newport County) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.
- 120+3'Luân lưu: AFC Wimbledon 3 - 3
J. Tilley (AFC Wimbledon) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 3.
- 120+4'Luân lưu: Newport County 3 - 4
H. Biggins (Newport County) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.
- 120+4'Luân lưu: AFC Wimbledon 4 - 4
M. Hippolyte (AFC Wimbledon) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+5'Luân lưu: Newport County sút hỏng
M. Smith (Newport County) sút hỏng. Loạt luân lưu: 4 - 4.
- 120+5'Luân lưu: AFC Wimbledon 5 - 4
S. Seddon (AFC Wimbledon) sút thành công. Loạt luân lưu: 5 - 4.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: AFC Wimbledon 1-1 Newport County
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 23:12 08/08/2026
21h00 ngày 08/08/2026 - Vòng đấu loại trực tiếp Carabao Cup
Trận chạm trán giữa AFC Wimbledon và Newport County tại Carabao Cup hứa hẹn mang đến diễn biến kịch tính khi hai đội bước vào cuộc đọ sức mang tính chất loại trực tiếp. Thi đấu trên sân vận động The Cherry Red Records Stadium, đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đội thất bại sẽ phải dừng cuộc chơi.
Tầm quan trọng và tính chất trận đấu
Do đây là cuộc đối đầu theo thể thức loại trực tiếp, áp lực dành cho cả AFC Wimbledon lẫn Newport County là rất lớn. Kết quả trận đấu sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp ngay sau khi khép lại thời gian thi đấu mà không có cơ hội sửa sai. Điều này buộc cả hai câu lạc bộ phải bước vào trận với sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên.
Thành tích đối đầu cân bằng
Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, sự cân bằng là nét chủ đạo trong các cuộc đụng độ giữa hai bên. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, AFC Wimbledon giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và thua 1 trận trước Newport County. Số liệu này phản ánh thực tế rằng lối chơi của hai đội tương đối khắc chế lẫn nhau, báo hiệu một cuộc đọ sức căng thẳng.
Dự đoán cục diện trận đấu
Lợi thế sân nhà The Cherry Red Records Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng cho AFC Wimbledon. Bên kia chiến tuyến, Newport County cũng cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục qua thành tích đối đầu ngang ngửa. Với tính chất sinh tử của một trận knock-out, trận đấu dự kiến diễn ra giằng co, nơi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm nhỏ nhất cũng có thể định đoạt kết cục.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)