73' Newport County điều chỉnh nhân sự sau bàn mở tỷ số

Phút 73, Newport County đưa ra sự thay đổi người khi G. Garner được tung vào sân thay thế cho C. Doidge. Quyết định điều chỉnh lực lượng này diễn ra ngay sau khi đội khách vươn lên dẫn 0-1 trước AFC Wimbledon, qua đó giúp họ bổ sung sức tươi mới cho đội hình trong thời gian còn lại.