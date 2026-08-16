Ngược dòng thắng PEC Zwolle 3-1, Twente đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 14 Bị dẫn trước từ phút 21, Twente đã ngược dòng xuất sắc để đánh bại PEC Zwolle 3-1 trên sân De Grolsch Veste tại vòng 2 Eredivisie, qua đó khiến đội khách tiếp tục chìm ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Twente 3 - 1 PEC Zwolle Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Twente tiếp đón PEC Zwolle.

12' Twente áp đảo thế trận nhưng chưa có bàn thắng Trải qua 12 phút đầu tiên, Twente đang làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 83% - 17% . Dù vậy, PEC Zwolle mới là bên có cú dứt điểm duy nhất từ đầu trận (dứt điểm 0 - 1, trúng đích 0 - 0) khi phải căng mình phòng ngự trước sức ép liên tục.

21' E. Sorensen mở tỷ số bất ngờ cho PEC Zwolle Phút 21, E. Sorensen lập công đưa PEC Zwolle vượt lên dẫn trước với tỷ số 0-1 ngay tại sân De Grolsch Veste. Bàn thắng đến đầy bất ngờ trong bối cảnh đội chủ nhà Twente hoàn toàn áp đảo về tỷ lệ cầm bóng (81% - 19%).

25' Twente áp đảo kiểm soát bóng nhưng vẫn bị dẫn 0-1 Bước sang phút 25, Twente hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 80% - 20%, nhưng PEC Zwolle lại là đội tạm dẫn 0-1. Dù nỗ lực ép sân, đội chủ nhà vẫn chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt khi số cú dứt điểm hai đội đang là 3-2 (trúng đích 1-1).

38' D. Weidmann lập công gỡ hòa 1-1 cho Twente Phút 38, D. Weidmann gỡ hòa 1-1 cho Twente sau nỗ lực gia tăng sức ép. Pha làm bàn này phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà, khi họ kiểm soát bóng tới 73% và liên tục bắn phá khung thành đối phương kể từ đầu trận.

38' Twente dồn ép PEC Zwolle tìm bàn gỡ Tính đến phút 38, Twente nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ dù đang bị PEC Zwolle dẫn trước 0-1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 75% - 25% và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), nhưng chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Twente áp đảo thế trận nhưng vẫn bị cầm hòa 1 - 1 Bước sang phút 50, Twente tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 73% - 27% . Đội chủ nhà gia tăng áp lực khi vượt trội hoàn toàn về số lần dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 6 - 1 ) và phạt góc 5 - 1 , nhưng bàn thắng vươn lên dẫn trước vẫn chưa tới.

59' Pha phản lưới nhà của D. Mbayo giúp Twente vượt lên dẫn 2-1 Phút 59, bi kịch xảy ra với PEC Zwolle khi D. Mbayo vô tình đá phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 2-1 cho Twente. Đây là thành quả tất yếu sau sức ép nghẹt thở mà đội chủ nhà tạo ra với 72% thời lượng kiểm soát bóng cùng 12 cú dứt điểm từ đầu trận.

62' Twente áp đảo toàn diện PEC Zwolle Bước sang phút 62, Twente hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm giữ tới 72% - 28% thời lượng kiểm soát bóng và áp đảo ở chỉ số phạt góc với 5 - 1 . Đội chủ nhà liên tục dồn ép khung thành PEC Zwolle với 12 - 2 lần dứt điểm (trúng đích 6 - 1 ), buộc hàng phòng ngự đội khách phải căng mình chống đỡ.

66' PEC Zwolle tung G. Reiziger vào sân tìm bàn gỡ Phút 66, PEC Zwolle thực hiện thay đổi nhân sự khi G. Reiziger được tung vào sân thay cho T. Oosting. Đang bị Twente dẫn 2-1, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ trong thời gian còn lại.

66' PEC Zwolle đưa O. Velanas vào sân thay E. Sorensen Phút 66, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi người khi O. Velanas được tung vào sân thế chỗ E. Sorensen . Đang bị Twente dẫn ngược 2-1 và lép vố về mặt thế trận với chỉ 28% thời lượng kiểm soát bóng, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

66' PEC Zwolle tung I. Cissoko vào sân tìm bàn gỡ Phút 66, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi nhân sự khi I. Cissoko được tung vào sân thế chỗ D. Mbayo . Đội khách đang nỗ lực làm mới hàng công nhằm tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số trong thế bị Twente dẫn 2-1.

69' Twente điều chỉnh nhân sự ở phút 69 Phút 69, Twente thực hiện sự thay đổi người khi G. Peixoto được tung vào sân thay cho B. van Rooij . Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-1 và sự bổ sung nhân sự này nhằm giúp họ duy trì thế trận tích cực trong phần còn lại của hiệp hai.

69' Twente điều chỉnh nhân sự: K. Hlynsson vào sân Phút 69, đội chủ nhà Twente thực hiện sự thay đổi người khi K. Hlynsson được tung vào sân thay thế M. Pjaca . Đang dẫn 2-1 và hoàn toàn làm chủ thế trận, Twente kỳ vọng làn gió mới này sẽ giúp họ duy trì sức ép nhằm bảo toàn định thế thắng.

69' D. Rots nâng tỷ số lên 3-1 cho Twente Phút 69, D. Rots dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của R. Zerrouki , giúp Twente nới rộng cách biệt lên 3-1 trước PEC Zwolle. Pha lập công này phản ánh đúng thế trận áp đảo mà đội chủ nhà đang tạo ra.

74' Twente áp đảo toàn diện ở phút 74 Trận đấu trôi về phút 74, Twente vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 72% - 28% . Đội chủ nhà liên tục hãm thành khi tung ra 12 - 2 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 1 ), buộc hàng thủ PEC Zwolle phải căng mình chịu trận.

78' PEC Zwolle rút R. Thomas, đưa N. Fichtinger vào sân Phút 78, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi nhân sự khi N. Fichtinger được tung vào sân để thế chỗ cho R. Thomas . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới nhằm hy vọng thay đổi cục diện trong bối cảnh đang bị Twente dẫn 3-1.

80' Twente tung F. Thorvaldsen vào sân thay S. Orjasaeter Phút 80, Twente có sự thay đổi nhân sự khi F. Thorvaldsen vào sân thay cho S. Orjasaeter . Đang nắm lợi thế dẫn 3-1, đội chủ nhà chủ động điều chỉnh lực lượng để duy trì sự chủ động và bảo toàn thành quả trong những phút cuối trận.

80' Twente điều chỉnh nhân sự ở phút 80 Phút 80, Twente thực hiện sự thay đổi người khi T. van den Belt được tung vào sân thay thế cho D. Weidmann . Đang nắm lợi thế dẫn 3-1 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà quyết định làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chủ động trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

82' Twente rút W. Weghorst ra nghỉ, S. Lammers vào sân Phút 82, Twente thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi S. Lammers được tung vào sân thay cho W. Weghorst . Nắm chắc lợi thế dẫn 3-1 cùng thế trận áp đảo, đội chủ nhà hoàn toàn chủ động điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức và duy trì nhịp độ trong những phút cuối trận.

84' PEC Zwolle điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 84, PEC Zwolle thực hiện sự thay đổi người khi T. Velthuis được tung vào sân thay cho D. van der Haar . Đang bị Twente dẫn 3-1, đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong lối chơi ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu.

88' Twente áp đảo hoàn toàn ở những phút cuối Trận đấu trôi về những phút cuối với thế trận hoàn toàn thuộc về Twente khi đội bóng này nắm giữ 68% - 32% thời lượng kiểm soát bóng. Sự vượt trội của Twente được thể hiện qua 24 - 7 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 2), khiến PEC Zwolle gần như chỉ biết căng mình phòng ngự để hạn chế thêm bàn thua.

KT Kết thúc: Twente 3-1 PEC Zwolle Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 21:25 16/08/2026

Đội hình chính thức Twente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry Van Der Vegt 1 Lars Unnerstall 28 Bart van Rooij 3 Robin Pröpper 43 Ruud Nijstad 29 Aske Adelgaard 6 Ramiz Zerrouki 42 Daouda Weidmann 7 Marko Pjaca 11 Daan Rots 27 Sondre Ørjasæter 9 Wout Weghorst 1 Jasper Schendelaar 3 Olivier Aertssen 28 Simon Graves 24 Nick Viergever 33 Damian van der Haar 8 Tobias Sommer 30 Ryan Thomas 11 Dylan Mbayo 25 Thijs Oosting 9 Elias Sørensen 10 Koen Kostons Dự bị Twente 22 Remko Pasveer 16 Joël Drommel 12 Guilherme Peixoto 24 Krzysztof Kurowski 20 Thomas Van den Belt 4 Mathias Kjølø 14 Kristian Hlynsson 19 Younes Taha 17 Filip Thorvaldsen PEC Zwolle 41 Duke Verduin 16 Tom de Graaff 4 Tijs Velthuis 6 Jan Bürger 42 Dylan Ruward 22 Ibrahim Cissoko 18 Odysseus Velanas 34 Nick Fichtinger 38 Givaro Rahajaän Cập nhật đội hình lúc 19:01 16/08/2026

Twente Thống kê PEC Zwolle 69% Kiểm soát bóng 31% 25 Dứt điểm 7 9 Trúng đích 2 6 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật Daouda Weidmann Twente 1 bàn Daan Rots Twente 1 bàn Elias Sørensen PEC Zwolle 1 bàn Ramiz Zerrouki Twente 1 kiến tạo · điểm 7.7 Sondre Ørjasæter Twente 1 kiến tạo · điểm 7.3 Thijs Oosting PEC Zwolle 1 kiến tạo · điểm 6.6

Twente tiếp PEC Zwolle tại sân De Grolsch Veste lúc 19:30 ngày 16/08/2026 trong bối cảnh hai đội đều đang có 0 điểm. Twente đứng hạng 13, ngay trên PEC Zwolle ở hạng 14, vì vậy đây là cuộc so tài giữa hai tập thể có xuất phát điểm tương đồng.

Phong độ tạo nên thế trận thận trọng

Twente bước vào trận đấu sau một thất bại, và PEC Zwolle cũng có kết quả tương tự ở lần ra sân gần nhất. Khi chưa có điểm số, cả hai bên đều có lý do để đặt ưu tiên vào sự ổn định, đặc biệt ở giai đoạn đầu trận.

Lợi thế sân nhà thuộc về Twente, nhưng khoảng cách trên bảng xếp hạng hiện chỉ là một vị trí. Điều đó khiến đội chủ nhà khó có thể xem nhẹ đối thủ, trong khi PEC Zwolle có cơ sở để tiếp cận trận đấu với mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng.

Lịch sử đối đầu cho thấy sự cân bằng

Năm lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội không tạo ra ưu thế rõ rệt: Twente thắng một trận, PEC Zwolle thắng một trận và có ba trận hòa. Tỷ lệ hòa cao phản ánh một cặp đấu thường khó tách biệt, nơi khả năng kiểm soát các khoảnh khắc nhỏ có thể quan trọng hơn việc đẩy cao nhịp độ liên tục.

Với ba trận hòa trong năm lần đối đầu, sự kiên nhẫn sẽ là yếu tố đáng chú ý. Một đội dâng cao thiếu kiểm soát có thể mở ra khoảng trống cho đối phương, trong khi cách tiếp cận chặt chẽ hơn có thể khiến cuộc đấu kéo dài trong trạng thái giằng co.

Điểm then chốt tại De Grolsch Veste

Twente cần tận dụng vai trò chủ nhà để tạo sức ép có tổ chức, thay vì chỉ gia tăng số lượng người ở phía trên. PEC Zwolle, ngược lại, có thể tìm kiếm những thời điểm chuyển trạng thái nhằm đưa trận đấu ra khỏi nhịp kiểm soát của đối thủ.

Không bên nào sở hữu lợi thế phong độ hay đối đầu đủ lớn trước giờ bóng lăn. Vì thế, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi mức độ kỷ luật, cách hai đội xử lý các tình huống chuyển đổi và khả năng tránh sai lầm trong những thời điểm căng thẳng.

Nhận định

Đây là cuộc chạm trán cân bằng giữa hai đội cùng thua trận gần nhất và cùng chưa có điểm. Twente có sân nhà, nhưng PEC Zwolle có thể dựa vào xu hướng đối đầu cân bằng để tự tin hướng đến một màn trình diễn chặt chẽ, giàu tính cạnh tranh.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Twente · 1 thắng 3 hòa PEC Zwolle · 1 thắng Twente 1 - 1 PEC Zwolle Hòa PEC Zwolle 1 - 0 Twente PZ PEC Zwolle 1 - 1 Twente Hòa Twente 1 - 1 PEC Zwolle Hòa PEC Zwolle 1 - 2 Twente TWE

Twente 5 trận gần nhất H B T B H 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới PEC Zwolle 5 trận gần nhất B B B T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 2 2 0 0 +5 6 T T 2 Fortuna Sittard 2 1 1 0 +2 4 T H 3 PSV Eindhoven 2 1 1 0 +1 4 T H … 12 Telstar 2 1 0 1 -1 3 B T 13 Twente 1 0 0 1 -1 0 B 14 PEC Zwolle 1 0 0 1 -2 0 B 15 ADO Den Haag 1 0 0 1 -2 0 B …

Tình hình lực lượng Twente ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ S. Lemkin (Injury) ✚ M. Hilgers (Knee Injury) ✚ S. Lemkin (Injury) PEC Zwolle ✚ S. Floranus (Red Card) ✚ Y. Namli (Knee Injury) ✚ S. Floranus (Red Card) ✚ Y. Namli (Knee Injury)