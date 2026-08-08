Ngược dòng thắng Swindon Town 3-2, Cardiff đi tiếp, tiễn đối thủ rời League Cup
Đánh bại Swindon Town với tỷ số 3-2 sau màn rượt đuổi kịch tính trên sân Cardiff City Stadium ở vòng Round of 128 League Cup, Cardiff chính thức giành vé đi tiếp vào vòng trong, trong khi đối thủ ngậm ngùi bị loại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Cardiff tiếp đón Swindon Town.
- 9'G. Osho phản lưới nhà, Swindon Town mở tỷ số
Phút 9, bất ngờ đã xảy ra tại Cardiff City Stadium khi G. Osho bên phía Cardiff lúng túng đá phản lưới nhà. Bàn thua đáng tiếc này giúp Swindon Town vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân khách.
- 15'Cardiff gia tăng sức ép tìm bàn gỡ
Sau 15 phút thi đấu, dù đang bị Swindon Town dẫn 0 - 1, Cardiff vẫn là đội nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng lên tới 68% - 32%. Đội chủ nhà liên tục dâng cao ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ, sở hữu 2 - 1 lần dứt điểm cùng 1 - 0 quả phạt góc so với đối thủ.
- 27'Cardiff gia tăng ép sân dù bị dẫn trước
Dù đang chịu thế bị dẫn 0 - 1, Cardiff vẫn gia tăng áp lực dồn dập lên phần sân đối phương với tỷ lệ kiểm soát bóng 70% - 30%. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm 4 - 1 và phạt góc 3 - 0, trong khi Swindon Town chủ động lùi sâu phòng ngự bảo lưu lợi thế.
- 28'Y. Salech gỡ hòa 1-1 cho Cardiff trên chấm 11m
Phút 28, Y. Salech dứt điểm chuẩn xác trên chấm phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Cardiff. Bàn thắng quân bình tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ nắm tới 70% thời lượng kiểm soát bóng.
- 42'Cardiff áp đảo thế trận nhưng tỷ số vẫn là 1-1
Trận đấu tiến gần đến phút 42 trong thế trận lấn lướt hoàn toàn thuộc về Cardiff khi họ kiểm soát bóng 67% - 33% và sở hữu 4 - 0 quả phạt góc. Dù tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà vẫn tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 0), khiến Swindon Town phải gồng mình chịu trận.
- 43'Y. Salech lập công, Cardiff vượt lên dẫn 2-1
Phút 43, từ đường kiến tạo của C. Ashford, Y. Salech dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Cardiff. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ nhà chính thức vượt lên dẫn trước sau khi bị thủng lưới sớm ở phút thứ 9.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Swindon Town thay người ngay đầu hiệp hai
Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Swindon Town quyết định có sự thay đổi nhân sự khi R. Tafazolli được tung vào sân để thế chỗ cho S. Inwood. Trong thế bị Cardiff dẫn 2-1, đội khách rất cần làn gió mới để cải thiện thế trận.
- 54'Cardiff tạo thế trận áp đảo
Bước sang phút 54, Cardiff tiếp tục duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 64% - 36% trước Swindon Town. Đội chủ nhà dồn ép liên tục khi vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9-3 (trúng đích 3-0) cũng như phạt góc 5-1, khiến đội khách gặp rất nhiều khó khăn.
- 58'Cardiff làm mới tuyến giữa với J. Colwill
Phút 58, Cardiff đưa ra sự thay đổi nhân sự khi J. Colwill được tung vào sân thay thế cho D. Turnbull. Đội chủ nhà muốn tăng cường năng lượng cho hàng tiền vệ nhằm duy trì thế trận áp đảo khi đang dẫn 2-1.
- 58'Cardiff tung C. Willock vào sân ở phút 58
Phút 58, Cardiff có sự thay đổi nhân sự khi C. Willock vào sân thay cho I. Davies. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn 2-1 cùng tỷ lệ kiểm soát bóng 64%, sự xuất hiện của C. Willock được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng sức ép để củng cố thế trận.
- 58'Swindon Town tung J. Hungbo vào sân tìm bàn gỡ
Phút 58, Swindon Town thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Hungbo vào sân thế chỗ L. Millard. Trong thế bị Cardiff dẫn ngược 2-1, đội khách kỳ vọng sự xuất hiện của nhân tố mới sẽ giúp cải thiện sức ép tấn công.
- 58'Swindon Town điều chỉnh nhân sự, J. Debayo vào sân
Phút 58, Swindon Town quyết định đưa J. Debayo vào sân thay thế cho T. Nichols. Trong thế bị Cardiff dẫn 2-1, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội quân bình tỷ số.
- 62'P. Glatzel san bằng tỷ số 2-2 cho Swindon Town
Phút 62, đón đường chuyền dọn cỗ từ J. Hungbo, P. Glatzel dứt điểm chuẩn xác ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Swindon Town. Bàn thắng giúp đội khách đưa trận đấu tại sân Cardiff City Stadium trở lại vạch xuất phát đầy kịch tính.
- 63'Swindon Town thay người ngay sau bàn gỡ hòa
Phút 63, ngay sau khi đưa trận đấu về thế cân bằng 2-2, Swindon Town quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung O. Palmer vào sân thay cho M. Virtue-Thick. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tiếp tục duy trì thế trận hưng phấn tại sân Cardiff City Stadium.
- 64'Phút 64: Swindon Town tung L. Griffiths-Brown vào sân
Phút 64, Swindon Town quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung L. Griffiths-Brown vào sân để thế chỗ cho M. Clark. Điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách có bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 ở phút 62, qua đó kỳ vọng bổ sung thể lực và duy trì thế trận sòng phẳng với chủ nhà.
- 68'Cardiff gia tăng sức ép trong thế hòa 2 - 2
Bước sang phút 68, Cardiff duy trì sức ép lớn nhằm phá vỡ thế cân bằng 2 - 2 với tỷ lệ cầm bóng 63% - 37%. Đội chủ nhà chiếm ưu thế ở các chỉ số tấn công khi tung ra 9 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 1) cùng 5 - 2 quả phạt góc. Ở chiều ngược lại, Swindon Town phải gồng mình chịu trận và liên tục ngắt nhịp đối thủ với chỉ số phạm lỗi 6 - 11.
- 72'Phút 72: Cardiff đưa J. Moylan vào thay O. Tanner
Ở phút 72, Cardiff quyết định đưa J. Moylan vào sân thế chỗ O. Tanner. Trong bối cảnh tỷ số đang hòa 2-2, đội chủ nhà rất cần một làn gió mới để tìm kiếm cơ hội vượt lên dẫn trước.
- 77'J. Moylan ghi bàn giúp Cardiff vươn lên dẫn 3-2
Phút 77, nhận đường kiến tạo từ Y. Salech, J. Moylan đã lập công để giúp Cardiff vươn lên dẫn 3-2. Đội chủ nhà một lần nữa vượt lên dẫn trước Swindon Town sau màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.
- 82'J. Colwill nhận thẻ vàng ở phút 82
Phút 82, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo J. Colwill bên phía Cardiff. Trong thời điểm đội nhà đang nỗ lực bảo vệ lợi thế dẫn 3-2, pha phạm lỗi của cầu thủ này góp phần giảm bớt áp lực tấn công từ phía đối phương ở những phút cuối.
- 82'Cardiff duy trì thế ép sân ở phút 82
Bước sang phút 82, Cardiff vẫn đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng 62% - 38% cùng sự vượt trội ở chỉ số phạt góc 6 - 2. Sức ép dồn dập giúp đội chủ nhà tạo ra 13 - 8 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 1), buộc Swindon Town phải liên tục phạm lỗi (6 - 13) để ngăn chặn các đợt lên bóng.
- 84'J. Debayo bên phía Swindon Town nhận thẻ vàng
Phút 84, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Debayo sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh Swindon Town đang nỗ lực bám đuổi khi bị Cardiff dẫn 3-2, những pha tranh chấp ở những phút cuối trận đang trở nên vô cùng nảy lửa.
- 90'Thẻ vàng cho J. Debayo ở phút 90
Phút 90, J. Debayo bên phía Swindon Town phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong bối cảnh bị Cardiff dẫn trước 3-2 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.
- 90'J. Debayo nhận thẻ đỏ ở phút 90
Phút 90, J. Debayo bên phía Swindon Town phải nhận thẻ đỏ rời sân sau tình huống phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng thứ hai. Thi đấu thiếu người ở những phút bù giờ cuối trận khiến hy vọng gỡ hòa của đội khách càng trở nên mong manh khi đang bị Cardiff dẫn 3-2.
- KTKết thúc: Cardiff 3-2 Swindon Town
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 22:56 08/08/2026
Trận so tài giữa Cardiff và Swindon Town sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026 trên sân vận động Cardiff City Stadium, thuộc khuôn khổ giải đấu EFL Cup. Sự căng thẳng được đẩy lên mức cao nhất khi đây là trận đấu thuộc thể thức loại trực tiếp, nơi tấm vé vào vòng trong là mục tiêu sinh tử duy nhất cho cả hai đội.
Lợi thế từ lịch sử đối đầu của Cardiff
Bước vào cuộc đối đầu này, Cardiff đang sở hữu điểm tựa tinh thần rất lớn từ quá khứ. Trong 2 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Cardiff đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi giành cả 2 chiến thắng, không để Swindon Town có cơ hội chia điểm.
Kết quả đối đầu ấn tượng này giúp Cardiff bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, đặc biệt khi họ được chơi trước sự cổ vũ của khán giả nhà tại Cardiff City Stadium. Mặc dù vậy, đối thủ của họ chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội để thay đổi cục diện.
Tính chất quyết đấu tại thể thức loại trực tiếp
Do đây là vòng đấu loại trực tiếp tại EFL Cup, không hề có cơ hội sửa sai cho bất kỳ sai lầm nào. Đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, trong khi đội thất bại sẽ ngay lập tức dừng bước tại giải đấu năm nay. Thể thức này buộc cả Cardiff và Swindon Town phải nhập cuộc với sự tập trung tối đa.
Với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, Cardiff được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi để chủ động triển khai thế trận. Ở chiều ngược lại, Swindon Town cần một màn trình diễn bùng nổ để vượt qua thử thách cam go trên sân khách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)