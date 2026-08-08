64' Phút 64: Swindon Town tung L. Griffiths-Brown vào sân

Phút 64, Swindon Town quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung L. Griffiths-Brown vào sân để thế chỗ cho M. Clark. Điều chỉnh này diễn ra ngay sau khi đội khách có bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 ở phút 62, qua đó kỳ vọng bổ sung thể lực và duy trì thế trận sòng phẳng với chủ nhà.