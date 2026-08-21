Thời sự Người cao tuổi Lâm Đồng phát huy vai trò trong tình hình mới Sáng 21/8, Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức với chủ đề “Tuổi cao - Gương sáng - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự Đại hội

Tham dự đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 243.000 hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh.

Đồng chí Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Đại hội

Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự hợp nhất tổ chức Hội Người cao tuổi của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông; đồng thời hợp nhất Câu lạc bộ Hưu trí với Hội Người cao tuổi tỉnh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Người cao tuổi tỉnh có 329 Hội cơ sở, 2.783 Chi hội và 4.202 Tổ hội, với 243.109 hội viên trên tổng số 282.774 người cao tuổi, đạt tỷ lệ tập hợp 85,97%. Người cao tuổi chiếm 7,44% dân số toàn tỉnh.

Gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 243.000 hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh cùng các đại biểu khách khách mời tham dự Đại hội

Phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, dù có nhiều thay đổi về tổ chức và địa giới hành chính, các cấp Hội Người cao tuổi đã chủ động thích ứng, từng bước ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác của Hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Một điểm sáng là việc nhân rộng 292 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút hơn 14.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Các cấp Hội cũng tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai Luật Người cao tuổi; thực hiện các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người cao tuổi.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh xác định rõ Hội phải là lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

Các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao hằng năm cơ bản được triển khai đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Qua các phong trào, nhiều người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng gia đình, cộng đồng và địa phương.

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng nhìn nhận việc kiện toàn tổ chức Hội cấp xã sau sắp xếp địa giới hành chính tại một số nơi còn chậm; đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng, kinh phí hoạt động ở cơ sở hạn chế; phong trào chưa phát triển đồng đều, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Người cao tuổi tỉnh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; xây dựng Chi hội điển hình tiên tiến và đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”.

Hội cũng sẽ phát huy vai trò người cao tuổi trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phối hợp thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, chúc thọ, mừng thọ, trợ cấp xã hội.

Đặc biệt, Hội tiếp tục triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường bảo vệ người cao tuổi trước tội phạm công nghệ cao

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Người cao tuổi các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Trưởng Ban Công tác người cao tuổi tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Người cao tuổi các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 243.000 hội viên người cao tuổi trong toàn tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung chương trình tại Đại hội



Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất địa giới hành chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, bảo đảm hoạt động thống nhất, hiệu quả; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, Hội cần tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ người cao tuổi trước nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao. Công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh cho hội viên thông qua các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, sinh hoạt Chi hội, Tổ hội và các lớp tập huấn cần được tăng cường, triển khai thường xuyên và thiết thực hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Cùng với đó, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản và Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư; nghiên cứu nhân rộng các mô hình như: “Gia đình đồng hành cùng người cao tuổi trên môi trường số”, “Tổ tư vấn công nghệ hỗ trợ người cao tuổi”, “Khu dân cư an toàn cho người cao tuổi”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là nguồn lực xã hội quý giá cần được phát huy.

Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đồng chí đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng xác định rõ Hội phải là lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, bố trí nguồn lực cho công tác chăm sóc người cao tuổi, Chương trình “Mắt sáng”, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, chăm sóc người cao tuổi cô đơn, khó khăn; xây dựng “Làng hạnh phúc” và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 26 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu 3 Ủy viên Ban Kiểm tra.

Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen các tập thể có thành tích trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội Người cao tuổi Lâm Đồng tặng Giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ vừa qua

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí lãnh đạo Hội Người Cao tuổi các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông cũ

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa I bầu 8 Ủy viên Ban Thường vụ; bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kiểm tra. Bà Nguyễn Thị Phúc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, được tín nhiệm tái cử Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, gồm: 1 đại biểu đương nhiên, 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu tán thành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội

Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên và người cao tuổi toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.