Đời sống Người cao tuổi tích cực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Không chỉ tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, người cao tuổi còn từng bước thích ứng với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích của NCT luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026 và Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”, 100% Hội NCT cơ sở đã phổ biến đầy đủ nội dung đến hội viên. Các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền tại hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải trong chăn nuôi, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong giai đoạn 2022 - 2026, toàn tỉnh tổ chức gần 23.000 cuộc tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên về phát triển bền vững.

Từ phong trào thi đua ở cơ sở đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: “Thu gom rác thải sinh hoạt”, “Mỗi gia đình có một hố rác”, “Tuyến đường NCT tự quản về môi trường”, “Ngày thứ bảy xanh”, “Gia đình NCT gương mẫu phân loại rác tại nguồn”… Các mô hình không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường mà còn tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Trồng cây nhớ ơn Bác”, hội viên trong tỉnh đã phối hợp trồng hơn 850.650 cây xanh các loại, góp phần nâng tỷ lệ che phủ cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Song song đó, nhiều hội viên phát huy kinh nghiệm trong sản xuất, vận động con cháu áp dụng quy trình VietGAP, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn, công - nông - lâm kết hợp, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất vừa bảo đảm an toàn môi trường.

Người cao tuổi tham gia làm kinh tế, mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tiêu chuẩn VietGAP trong trồng trọt.

Thích ứng chuyển đổi số

Bên cạnh bảo vệ môi trường, chuyển đổi số đang trở thành điểm sáng trong hoạt động của Hội NCT các cấp. Nhiều hội viên đã tham gia các lớp tập huấn sử dụng điện thoại thông minh, khai thác ứng dụng số phục vụ công việc và đời sống. Hệ thống nhóm zalo được duy trì từ cấp tỉnh đến cơ sở, giúp truyền tải nhanh văn bản chỉ đạo, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hội viên.

Trong sản xuất, nhiều NCT mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào trồng trọt, chăn nuôi, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh, việc triển khai đồng bộ các chương trình về bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức cũng như hành động của hội viên. Nhiều NCT không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn trở thành hạt nhân tuyên truyền, vận động con cháu và Nhân dân cùng tham gia. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế xanh, kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Người cao tuổi tham gia dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội vẫn còn gặp một số khó khăn như: tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số khu vực nông thôn, ven biển còn diễn biến phức tạp; biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân. Một bộ phận NCT vẫn còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số, nguồn kinh phí dành cho các mô hình chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thời gian tới, Hội NCT tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, đẩy mạnh truyền thông về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; hỗ trợ người cao tuổi ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.