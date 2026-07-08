An sinh - Cuộc sống Người cao tuổi và những điểm hẹn tươi vui Ở nhiều khu dân cư của Lâm Đồng, những buổi tập dưỡng sinh, văn nghệ hay bóng chuyền hơi đã trở thành cuộc hẹn quen thuộc của người cao tuổi (NCT). Từ các câu lạc bộ (CLB) được duy trì thường xuyên, hội viên có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng và tiếp tục phát huy vai trò trong đời sống địa phương.

Hoạt động văn nghệ tạo không gian giao lưu, gắn kết hội viên NCT phường 1 Bảo Lộc

Gắn kết từ những sân chơi

Đều đặn nhiều năm nay, các CLB văn nghệ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi của Hội NCT phường 1 Bảo Lộc luôn duy trì sinh hoạt, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Những buổi gặp gỡ ấy giúp NCT rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống và tạo thêm sự gắn bó giữa các khu dân cư.

Ông Trần Ngọc Phụng - Chủ tịch Hội NCT phường 1 Bảo Lộc cho biết, hội hiện có 3.997 hội viên sinh hoạt tại 42 chi hội. Song song với công tác chăm sóc hội viên, hội duy trì nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thân thể nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. Các CLB cũng trở thành môi trường để hội viên tham gia các phong trào tại địa phương, từ xây dựng đời sống văn hóa đến các hoạt động cộng đồng.

Cùng với việc chăm lo đời sống hội viên thông qua quỹ chăm sóc NCT, hoạt động thăm hỏi khi ốm đau và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, hội cũng tạo điều kiện để NCT tiếp tục tham gia các phong trào tại địa phương.

Nhờ đó, phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” được duy trì sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Từ những hoạt động thiết thực ấy, NCT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hằng năm, trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, nhiều hội viên còn đóng góp ngày công và hiến hơn 2.500 m² đất xây dựng các công trình công cộng…

“Các CLB sẽ tiếp tục được hội duy trì như một điểm tựa tinh thần của hội viên. NCT có nơi gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe, từ đó thêm gắn bó với tổ chức hội và tích cực đồng hành cùng các phong trào ở địa phương”, ông Phụng nói.

NCT Lâm Đồng duy trì nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi.

Nhân rộng những điểm sinh hoạt

Từ những mô hình được duy trì ở cơ sở, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao của NCT ngày càng phát triển rộng khắp trên địa bàn Lâm Đồng. Các CLB trở thành nơi hội viên gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe và góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Theo Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện duy trì 1.288 CLB văn nghệ, thể thao, dưỡng sinh, dân vũ và nhiều loại hình khác, thu hút 44.441 NCT tham gia thường xuyên. Các hội cơ sở còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ, hội thi dưỡng sinh gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương.

Bên cạnh hoạt động tinh thần, công tác chăm lo đời sống NCT tiếp tục được thực hiện đồng bộ. 100% NCT thuộc diện chính sách được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định. Trong năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 21.944 NCT với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng; trao quà cho 34.832 NCT nghèo và cận nghèo trị giá gần 12,5 tỷ đồng. Hội NCT tỉnh cũng trực tiếp trao 600 suất quà, tổng trị giá 330 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội và các doanh nghiệp.

Phát huy vai trò trong cộng đồng, toàn tỉnh hiện có 29.167 NCT tham gia các vị trí chủ chốt tại thôn, tổ dân phố và khu dân cư. Nhiều hội viên tiếp tục đóng góp trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và khuyến học, khuyến tài. Song hành với đó, 292 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau với 14.242 thành viên đang hoạt động hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết, hội sẽ tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB trên toàn tỉnh, tạo thêm những điểm sinh hoạt gắn kết NCT với cộng đồng. Từ đó, phong trào sống vui, sống khỏe, sống có ích tiếp tục lan tỏa, góp phần làm giàu đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.