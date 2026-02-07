Giữa không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), nhiều đại biểu không giấu được niềm xúc động khi nhắc về Bác Hồ. Với họ, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là niềm tự hào, lòng biết ơn và động lực để tiếp tục xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mở màn với chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" diễn ra vào sáng ngày 2/7.

Theo nhiều đại biểu và người dân TP Hồ Chí Minh, đây là dịp để những người từng đi qua chiến tranh, gắn bó với sự nghiệp cách mạng và chứng kiến hành trình phát triển của Thành phố bày tỏ lòng biết ơn, tình cảm sâu nặng dành cho vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Là người nhiều năm gắn bó với sự nghiệp cách mạng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa không giấu được niềm xúc động khi tham dự buổi lễ.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng nhưng suốt cuộc đời vẫn chưa một lần được trở lại thăm đồng bào miền Nam như mong ước. Việc Quốc hội quyết định đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một dấu mốc lịch sử đặc biệt mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc dành cho Bác và cho miền Nam anh hùng. Đặc biệt, Thành phố mang tên Bác cũng chính là Bác luôn hiện diện trong lòng đồng bào miền Nam. Theo đó, mỗi bước phát triển của Thành phố hôm nay đều là minh chứng sinh động cho khát vọng xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin mà Bác đã gửi gắm cho miền Nam", nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (giữa) chia sẻ niềm tự hào khi TP Hồ Chí Minh tròn 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tình cảm dành cho Bác cũng được nhiều Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động chia sẻ khi nhìn lại hành trình nửa thế kỷ Thành phố mang tên Người.

Ngồi giữa hàng ghế đại biểu, Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, luôn hướng mắt về sân khấu, nơi chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển của TP Hồ Chí Minh đang diễn ra. Với ông, từng hình ảnh, giai điệu như gợi lại ký ức về một thời đất nước còn chìm trong khói lửa, khi biết bao cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã không tiếc máu xương để giành lấy độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.

Theo Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, hòa bình, sự ổn định và diện mạo khang trang của TP Hồ Chí Minh hôm nay không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ cha anh đi trước. Những người đã ngã xuống không chỉ để đất nước thống nhất mà còn gửi gắm niềm tin về một tương lai phát triển, nơi các thế hệ sau được sống trong hòa bình, học tập, lao động và cống hiến.

"Tôi rất vui và tự hào khi nhìn thấy Thành phố hôm nay phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Tôi càng thấy những hy sinh của biết bao thế hệ đi trước là hoàn toàn xứng đáng. Điều đó cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải tiếp tục gìn giữ, xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi để giành lấy", Trung tướng Châu Văn Mẫn chia sẻ.

Trong khi đó, Anh hùng Lao động Dương Thị Ngọc Triều, nguyên cán bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam cho biết, điều khiến bà xúc động nhất là được tận mắt chứng kiến sự đổi thay của Thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

"Từ những ngày đầu sau giải phóng còn bộn bề khó khăn, đến nay TP Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, là đầu tàu đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Thành quả ấy được tạo nên từ sự đóng góp của biết bao thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động bình dị", Anh hùng Lao động Dương Thị Ngọc Triều chia sẻ.

Anh hùng Lao động Dương Thị Ngọc Triều, nguyên cán bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam rạng rỡ với niềm tự hào khi có mặt tại buổi lễ sáng ngày 2/7.

"Tôi chỉ là một người rất nhỏ bé trong hành trình ấy. Nhưng được chứng kiến thành phố lớn lên từng ngày và hôm nay được dự Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác là niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi", bà Triều xúc động chia sẻ thêm.

Theo Anh hùng Lao động Dương Thị Ngọc Triều, điều khiến bà tự hào không chỉ là diện mạo đô thị ngày càng khang trang mà còn là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế TP Hồ Chí Minh sau nửa thế kỷ mang tên Bác. Từ một thành phố còn nhiều khó khăn trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh đã từng bước vươn lên trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế.

Bà cho rằng, những thành quả ấy là kết tinh từ sự đoàn kết, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, doanh nghiệp và người dân. Đây cũng là cách thiết thực để tiếp nối khát vọng phát triển mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm, xây dựng một thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và xứng đáng với niềm tin yêu của Người.

Ở hàng ghế phía sau, bà Đoàn Thị Thu, năm nay 88 tuổi, cũng cho biết mình đã sống gần trọn cuộc đời trên mảnh đất này và chứng kiến thành phố đi qua nhiều giai đoạn lịch sử. "Được là người dân Thành phố Hồ Chí Minh là niềm tự hào rất lớn. Thành phố hôm nay đổi thay từng ngày nhưng điều quý giá nhất vẫn là tinh thần nghĩa tình, đoàn kết và luôn hướng về Bác Hồ", bà Thu nói.