Đất nước con người Người lặng thầm gắn kết buôn làng bằng uy tín Nhờ uy tín, sự chân thành và trách nhiệm, nhiều năm qua, ông Y Taih Priêng (SN 1962), người có uy tín ở buôn Trum (xã Cư Jút), đã trở thành điểm tựa tinh thần của bà con. Bằng những cuộc hòa giải thấu tình, đạt lý, ông góp phần gìn giữ sự đoàn kết, bình yên trong buôn làng.

Ông Y Taih Priêng cùng gia đình luôn trân trọng và giữ gìn văn hóa dân tộc, mặc trang phục truyền thống mỗi khi có dịp

Lấy cái tình để hóa giải mâu thuẫn

Từ ngày 1/7/2026, sau nhiều năm đảm nhận vai trò Trưởng buôn Trum, ông Y Taih Priêng chính thức nghỉ công tác. Thế nhưng, với bà con nơi đây, ông vẫn là người có uy tín, là chỗ dựa mỗi khi trong buôn có chuyện cần người đứng ra phân tích, khuyên nhủ, hòa giải. Ở tuổi ngoài 60, khuôn mặt hiền hậu, giọng nói nhỏ nhẹ cùng sự điềm đạm đã trở thành hình ảnh quen thuộc của người đàn ông luôn sẵn sàng có mặt khi bà con cần.

Trước đây, khi làm Trưởng buôn, mỗi khi xảy ra vụ việc, ông cùng tổ hòa giải đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe các bên rồi cùng phân tích trên cơ sở phong tục, tình làng nghĩa xóm và quy định pháp luật để tháo gỡ mâu thuẫn. Nay dù không còn đảm nhiệm chức vụ, ông vẫn thường xuyên thăm hỏi bà con, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, kịp thời động viên các gia đình khi có bất hòa. Với các cặp vợ chồng trẻ, ông chọn cách trò chuyện gần gũi như người thân để giúp họ hiểu và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

“ Khi đến, trước hết phải nghe cả hai bên, sau đó nhẹ nhàng phân tích điều đúng, chưa đúng để mọi người hiểu rằng sau cùng vẫn là tình thân, nghĩa xóm giềng và trách nhiệm cùng nhau xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái.

Ông Y Taih Priêng, ở buôn Trum (xã Cư Jút)

Theo ông Y Taih Priêng, nhiều mâu thuẫn nếu được can thiệp kịp thời sẽ không trở thành chuyện lớn. Phần lớn vụ việc trong buôn xuất phát từ hiểu lầm giữa vợ chồng trẻ, anh em hoặc hàng xóm; khi nóng giận, mỗi người thường cho rằng mình đúng nên cần một người khách quan lắng nghe, phân tích.

Uy tín được xây dựng từ việc làm thiết thực

Không chỉ là người “giữ lửa” đoàn kết trong buôn, ông Y Taih Priêng còn là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Những năm qua, nhờ tích cực vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, đời sống người dân buôn Trum từng bước được nâng lên. Bản thân gia đình ông cũng mạnh dạn đa dạng hóa cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, duy trì thu nhập ổn định khoảng 400 triệu đồng/năm.

Trong thời gian làm Trưởng buôn, ông Y Taih Priêng tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ 3 hộ nghèo xây dựng nhà tình nghĩa với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, ông cùng chính quyền, đoàn thể vận động người dân hiến hơn 1.000 m² đất mở rộng đường liên buôn; riêng gia đình ông hiến 60 m² đất mặt tiền. Sau khi tuyến đường dài 1,5 km hoàn thành, ông tiếp tục vận động lắp đặt 17 cụm đèn chiếu sáng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, làm đẹp buôn làng. Bên cạnh đó, ông luôn chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phối hợp vận động mở các lớp truyền dạy cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Những đóng góp ấy giúp ông nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2023, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Y Taih Priêng (thứ 3, bên trái qua) cùng tổ hòa giải đi vận động bà con những ngày còn làm trưởng buôn

Ông Đỗ Văn Chấm - Trưởng buôn Trum lâm thời nhận xét: “Ông Y Taih Priêng là một trong những người có uy tín lâu năm của buôn. Điều bà con quý nhất ở ông là sống giản dị, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì cộng đồng. Đặc biệt, trong công tác hòa giải, ông luôn kiên trì, khéo léo nên nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong buôn làng”.

Từ vai trò Trưởng buôn đến khi trở thành người cao tuổi trong cộng đồng, ông Y Taih Priêng vẫn lặng lẽ giữ nhịp cầu nối giữa các gia đình, góp phần vun đắp sự gắn kết và bình yên cho buôn Trum bằng chính uy tín, trách nhiệm và tấm lòng của mình.