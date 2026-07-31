An sinh - Cuộc sống Người thợ điện Cao Lan giữ sáng vùng biên Ở vùng biên giới Quảng Trực, Tuy Đức, ai cũng biết “chú Voòng”, người thợ điện đã nhiều năm gắn bó với miền biên viễn. Ấy chính là anh Lô Văn Voòng, người công nhân thuộc Tổ Quản lý Vận hành đường dây và Trạm biến áp, Điện lực Tuy Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Anh Voòng (bìa phải) tới thăm bà con bon Bu Nung, khu dân cư cạnh chốt biên giới Quảng Trực

16 năm gắn bó với vùng biên

“Tôi là người Cao Lan, một dân tộc thiểu số rất ít người ở miền núi phía Bắc. Theo ánh điện sáng, tôi trở thành công nhân của Điện lực Tuy Đức từ năm 2010. 16 năm, vùng biên giới đã trở thành mái ấm của tôi”, người công nhân ngành điện chia sẻ rất chân tình.

Anh Lô Văn Voòng vốn quê ở một vùng núi phía Bắc. Học kỹ thuật điện, theo lời kêu gọi của ngành điện, anh trở thành công nhân tại vùng biên xa hút. Anh bảo, năm 2010, khi anh tới công tác, vùng biên giới Tuy Đức khi ấy còn nhiều khó khăn. “Dân cư sống xa nhau, địa hình thì núi non nhiều, đường dây thường gặp sự cố. Cứ bà con gọi là thợ điện có mặt, riết rồi tôi quen từng ngõ, từng xóm, biết từng nhà”, anh Voòng tâm sự. Từng ấy năm rong ruổi trên những cung đường vùng biên đã giúp anh thuộc từng tuyến đường dây, từng vị trí xung yếu, từng khu vực thường xảy ra sự cố khi mưa bão.

“Anh Lô Văn Voòng là người nắm địa bàn rất vững, là công nhân có nhiều kinh nghiệm, trách nhiệm và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Suốt thời gian công tác tại Điện lực Tuy Đức, anh Voòng luôn hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt hết sức gắn bó với bà con Nhân dân, với khách hàng ngành điện”, ông Trần Minh Huy - Trưởng Điện lực Tuy Đức nhận xét về người đồng nghiệp của mình. Ông Huy bảo, bà con toàn gọi đùa anh Voòng là “bí thư” vì anh biết mọi người, lúc nào cũng vui vẻ, thăm hỏi, chia sẻ với mọi gia đình. Có thể không biết số tổng đài ngành điện chứ khách hàng nào cũng biết số chú Voòng, có sự cố gọi cái chú tới ngay, ông Huy cười nói.

Anh Voòng cùng đồng nghiệp và Bộ đội Biên phòng kiểm tra trạm biến áp trong rừng

Tha thiết với ánh sáng

Ông Điểu M’Nhiêng, cư dân bon Bu Nung, xã Quảng Trực bảo, chú Voòng vào bon kiểm tra hoặc sửa chữa điện thường xuyên, bà con đều giữ lại uống nước, trò chuyện. Những câu chuyện mùa màng, con cái học hành, chuyện cuộc sống thường ngày rất bình dị mang đầy sự thân tình bà con dành cho người công nhân điện lực. Mặc mưa gió cao nguyên, khi có sự cố điện, chỉ cần gọi là chú Voòng và đơn vị có mặt khắc phục, sửa chữa rất nhiệt tình, ông M’Nhiêng không tiếc lời khen người thợ.

“Là người dân tộc rất ít người, tôi nhận được tình cảm rất sâu sắc, yêu quý của bà con vùng đất biên giới. Trong quá trình công tác, dù vất vả tới mấy, tình cảm của bà con luôn động viên anh em công nhân điện lực rất nhiều”, anh Lô Văn Voòng tâm sự.

Không chỉ bảo đảm nguồn điện sáng cho sản xuất, kinh doanh của bà con vùng biên, anh Voòng và đồng nghiệp còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ánh sáng xuyên suốt vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Hơn 20 km đường dây cung cấp điện từ Tuy Đức sang tỉnh Mondulkiri hầu hết chạy trong rừng, giữa cây rừng, trạm biến áp cũng đặt trong rừng, rất dễ xảy ra sự cố. Anh và đồng nghiệp trong đơn vị luôn sẵn sàng ứng phó với mọi sự cố gây nguy hiểm cho người dân như: cây đổ, sạt đất... “Không chỉ có tôi, tất cả anh chị em công tác trong ngành điện tại miền biên giới này đều gắn bó với khách hàng, gắn bó với bà con, góp sức để giữ gìn ánh sáng điện, cùng bà con vượt qua khó khăn. Điện sáng thì đời sống càng ngày càng tốt”, lời tâm sự chân thành của người thợ điện Cao Lan nơi biên giới Việt Nam - Campuchia ấm áp như ánh sáng rực rỡ nơi miền biên viễn.