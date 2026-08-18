Nông nghiệp - Nông thôn Người trẻ DTTS Lâm Đồng đưa nông sản vươn xa trên nền tảng số Từ Zalo, Facebook đến livestream tại các vựa nông sản, người trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lâm Đồng đang chủ động quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng đầu ra.

Đưa nông sản địa phương lên Zalo, mở rộng đầu ra bằng phương thức bán hàng trực tuyến

Từ nông sản bản địa đến đơn hàng trực tuyến

Tại xã Đồng Kho, chị Nguyễn Thanh Tính, một phụ nữ Cơ Ho, sử dụng Zalo để giới thiệu, bán măng rừng, chôm chôm và nông sản của bà con địa phương. Hình ảnh sản phẩm, mùa vụ, cách sơ chế được cập nhật trực tiếp, giúp khách hàng dễ tiếp cận và đặt mua.

Chị Nguyễn Thanh Tính chụp hình sầu riêng để đăng tải, giới thiệu sản phẩm trên Zalo

Theo chị Tính, trước đây, bà con làm ra nông sản rồi chờ người mua đến. Nay, người dân có thể chủ động giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng ở xa và từng bước xây dựng thương hiệu.

Cùng với chị Tính, nhiều phụ nữ Cơ Ho ở Đồng Kho cũng dùng Zalo để bán hàng. Chị Nguyễn Thị Hiền thường lên rừng hái măng, mang về sơ chế rồi đăng bán.

Chị Nguyễn Thị Hiền, xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng “ Bán hàng trực tuyến bắt đầu từ những thao tác đơn giản: chụp ảnh, quay video, giới thiệu nguồn gốc, trả lời khách hàng và chốt đơn. Đồng bào không chỉ làm ra sản phẩm mà phải biết tự tìm kiếm thị trường.

Tại xã Quảng Lập, chị Giàng Thị Minh Nga dùng Facebook bán trái cây, trong đó có sầu riêng. Theo chị, bán hàng online giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng ngoài địa phương.

Không chỉ bán hàng qua mạng xã hội, nhiều người trẻ còn livestream ngay tại các vựa thu mua sầu riêng để giới thiệu nguồn hàng, cập nhật chất lượng và kết nối người mua.

Với chi phí thấp, các nền tảng số đang giúp nông sản địa phương tiếp cận khách hàng ở nhiều tỉnh, thành, giảm phụ thuộc vào thương lái.

Chị Giàng Thị Minh Nga, xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng “ Từ khi bán hàng online, mình chụp hình đăng lên mạng thì nhiều người biết đến hơn. Khách ở ngoài Bắc hoặc nhiều nơi khác cũng có thể đặt sầu riêng qua mạng để mình gửi đi.

Từ bán hàng đến xây dựng thương hiệu

Tại xã Tuy Phong, gia đình anh Đỗ Thành Vinh, một hộ đồng bào Chăm, chế biến táo tươi thành táo sấy OCOP 3 sao. Gia đình anh sử dụng Zalo để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

“ Nếu người trẻ biết công nghệ, biết cách quảng bá thì những sản phẩm của đồng bào mình sẽ có thêm cơ hội đến với nhiều khách hàng hơn. Anh Đỗ Thành Vinh, đồng bào Chăm, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng

Anh Vinh cho rằng, người làm ra sản phẩm cũng phải biết cách giới thiệu và kể câu chuyện về sản phẩm.

Sản phẩm táo sấy OCOP 3 sao của anh Vinh tạo ấn tượng và thu hút khách hàng trên nền tảng số

Tại Tổ hợp tác Oh Mi Kơ Ho Coffee ở xã Hòa Ninh, 8 phụ nữ Cơ Ho đang canh tác hơn 6 ha cà phê theo hướng hữu cơ, xây dựng quy trình từ sản xuất, sơ chế, rang xay, đóng gói đến tiêu thụ.

Mỗi năm, tổ hợp tác cung ứng hơn 1 tấn cà phê thành phẩm, gồm cà phê hữu cơ và cà phê sạch.

Phụ nữ Cơ Ho giới thiệu sản phẩm cà phê mang thương hiệu Oh Mi Kơ Ho Coffee

Chị Ka NJàn Lum, Tổ trưởng Tổ hợp tác Oh Mi Kơ Ho Coffee cho biết, các thành viên chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá, mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu.

Thêm nguồn lực để kinh tế vùng DTTS bứt phá

Những mô hình từ cơ sở đang được tiếp sức bằng các chính sách mới của tỉnh Lâm Đồng.

Cuối tháng 7/2026, HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua nhiều nghị quyết cụ thể hóa chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Người trẻ đồng bào DTTS livestream giới thiệu, kết nối khách hàng với nguồn sầu riêng tại vựa thu mua

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng dự kiến bố trí gần 5.800 tỷ đồng thực hiện chương trình theo Quyết định số 417/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tỉnh hỗ trợ 40% lãi suất vay, tối đa 10 triệu đồng/hộ/năm đối với hộ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ 400.000 đồng/tháng chi phí sinh hoạt cho học sinh, sinh viên DTTS đủ điều kiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng “ Hỗ trợ lãi suất sẽ tạo điều kiện để các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện từng địa phương. Khi sinh kế được cải thiện, nguồn nhân lực được nâng lên, vùng đồng bào DTTS sẽ có thêm động lực đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, các chính sách tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập.

Từ bán hàng trên mạng xã hội đến xây dựng thương hiệu, công nghệ đang mở thêm hướng đi cho kinh tế vùng DTTS. Khi người trẻ làm chủ công nghệ và sản phẩm, nông sản địa phương có thêm cơ hội mở rộng thị trường, nâng giá trị và tạo sinh kế bền vững.