Đời sống Người uy tín - hạt nhân đoàn kết cộng đồng Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, những người có uy tín đang trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, phát triển kinh tế và giữ gìn văn hóa.

Già Điểu Drây là người có uy tín cả về phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa tại xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Ở buôn làng, để một chủ trương đi vào cuộc sống, trước hết, người dân phải hiểu và tin. Vì vậy, tiếng nói của những người có uy tín có sức nặng đặc biệt trong việc kết nối cộng đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm hỏi, động viên đồng bào xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng tháng 2/2026

Tại bon Bu P’răng 1, xã Quảng Trực, già Điểu Drây (dân tộc M’nông) là một trong những người như vậy. Sinh ra và lớn lên tại đây, ông am hiểu phong tục, tập quán, tâm tư của đồng bào mình. Khả năng sử dụng tiếng M’nông giúp ông truyền đạt chủ trương, chính sách và kiến thức sản xuất đến bà con bằng cách gần gũi, dễ hiểu.

Già Điểu Drây là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Cùng với phát triển kinh tế, già Drây còn dành nhiều tâm sức gìn giữ văn hóa truyền thống. Trong căn nhà của già Drây, những chiếc ché cổ, gùi, trang phục truyền thống và bộ chiêng M’nông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bộ chiêng được sử dụng trong các dịp lễ hội của bon. Ông cũng thường xuyên đánh những bài chiêng truyền thống để con cháu tiếp tục biết và giữ gìn.

Ở Buôn Knã, xã Đắk Wil, bà La Thị Công (dân tộc Nùng) tạo được sự đồng thuận từ những việc gắn với đời sống hằng ngày. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn, bà thường xuyên tuyên truyền, tập hợp người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế.

Các cán bộ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã biên giới Đắk Wil tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân

Từ xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng đến các dự án trên địa bàn, bà kiên trì giải thích để người dân hiểu và cùng tham gia. Bà cũng tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan buôn làng sạch, đẹp.

Trong khi đó, bà Dương Thị Dung (dân tộc Mông) ở thôn 5, xã Đắk Wil cho thấy uy tín cộng đồng không nhất thiết bắt đầu từ một chức vụ. Không giữ chức vụ trong chính quyền hay tổ chức đoàn thể, bà vẫn được người dân tin tưởng bởi sự gần gũi, gương mẫu và trách nhiệm.

Những người có uy tín thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Bà thường xuyên gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng nếp sống văn minh. Bà vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội. Những hoạt động hiến máu, từ thiện, nhân đạo của bà cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ.

Những việc làm ấy cho thấy uy tín ở cơ sở không nhất thiết bắt đầu từ một chức vụ. Đó có thể là kết quả của nhiều năm sống gần dân, hiểu dân và sẵn sàng làm những việc có ích cho cộng đồng.

Bộ mặt xã biên giới Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng có nhiều khởi sắc, trong đó có phần góp sức của người uy tín tại địa phương