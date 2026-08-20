Người uy tín - hạt nhân đoàn kết cộng đồng
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, những người có uy tín đang trở thành cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, phát triển kinh tế và giữ gìn văn hóa.
Ở buôn làng, để một chủ trương đi vào cuộc sống, trước hết, người dân phải hiểu và tin. Vì vậy, tiếng nói của những người có uy tín có sức nặng đặc biệt trong việc kết nối cộng đồng.
Tại bon Bu P’răng 1, xã Quảng Trực, già Điểu Drây (dân tộc M’nông) là một trong những người như vậy. Sinh ra và lớn lên tại đây, ông am hiểu phong tục, tập quán, tâm tư của đồng bào mình. Khả năng sử dụng tiếng M’nông giúp ông truyền đạt chủ trương, chính sách và kiến thức sản xuất đến bà con bằng cách gần gũi, dễ hiểu.
Cùng với phát triển kinh tế, già Drây còn dành nhiều tâm sức gìn giữ văn hóa truyền thống. Trong căn nhà của già Drây, những chiếc ché cổ, gùi, trang phục truyền thống và bộ chiêng M’nông được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bộ chiêng được sử dụng trong các dịp lễ hội của bon. Ông cũng thường xuyên đánh những bài chiêng truyền thống để con cháu tiếp tục biết và giữ gìn.
Ở Buôn Knã, xã Đắk Wil, bà La Thị Công (dân tộc Nùng) tạo được sự đồng thuận từ những việc gắn với đời sống hằng ngày. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn, bà thường xuyên tuyên truyền, tập hợp người dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế.
Từ xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng đến các dự án trên địa bàn, bà kiên trì giải thích để người dân hiểu và cùng tham gia. Bà cũng tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan buôn làng sạch, đẹp.
Trong khi đó, bà Dương Thị Dung (dân tộc Mông) ở thôn 5, xã Đắk Wil cho thấy uy tín cộng đồng không nhất thiết bắt đầu từ một chức vụ. Không giữ chức vụ trong chính quyền hay tổ chức đoàn thể, bà vẫn được người dân tin tưởng bởi sự gần gũi, gương mẫu và trách nhiệm.
Bà thường xuyên gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền thực hiện hương ước, quy ước và xây dựng nếp sống văn minh. Bà vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt việc cưới, việc tang, lễ hội. Những hoạt động hiến máu, từ thiện, nhân đạo của bà cũng góp phần lan tỏa tinh thần tương trợ.
Những việc làm ấy cho thấy uy tín ở cơ sở không nhất thiết bắt đầu từ một chức vụ. Đó có thể là kết quả của nhiều năm sống gần dân, hiểu dân và sẵn sàng làm những việc có ích cho cộng đồng.
Ở những địa bàn giáp biên, sự gắn kết cộng đồng còn được thể hiện bằng trách nhiệm giữ đất, giữ làng và giữ bình yên.
Tại xã Quảng Trực, Thị Brun (dân tộc M’nông), Trưởng Ban Công tác Mặt trận bon Bu P’răng 2, nhiều năm tích cực kết nối người dân với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới.
Bà thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân, nhất là các hộ sản xuất tại khu vực biên giới, chấp hành quy chế biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự. Bà phối hợp với Ban Tự quản đường biên vận động người dân tham gia tuần tra, phát quang tuyến tuần tra, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới.
Người dân được khuyến khích cung cấp thông tin về những vụ việc bất thường, góp phần phòng ngừa tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật.
Thị Brun còn phối hợp tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân, tuyên truyền pháp luật và giao lưu với lực lượng bộ đội biên phòng. Qua đó, mối quan hệ giữa Nhân dân, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới ngày càng gắn bó.
Già Điểu Drây cũng phát huy uy tín trong bảo vệ địa bàn. Ông tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự. Người dân vừa lao động, sản xuất, vừa tham gia tuần tra, góp phần giữ bình yên nơi phên dậu.
Điều đáng nói là bảo vệ biên giới luôn gắn với nâng cao đời sống. Thị Brun tuyên truyền, vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới gắn với quốc phòng, an ninh. La Thị Công cũng gắn phát triển sản xuất với giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.
Nhờ gần dân, những người có uy tín hiểu rõ những vấn đề nảy sinh từ cộng đồng. Từ tiếng nói của họ, nhiều chủ trương đến với người dân dễ hiểu, dễ tiếp nhận hơn.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lâm Đồng có 49/54 dân tộc cùng sinh sống, tạo nên không gian văn hóa đa dạng, trải dài từ vùng núi Tây Nguyên đến các xã ven biển. Trong cộng đồng ấy, người có uy tín đang trở thành những hạt nhân kết nối, góp phần giữ gìn bản sắc và tạo đồng thuận từ cơ sở.
Mỗi người một cách làm nhưng cùng bắt đầu từ niềm tin của cộng đồng. Khi người dân cùng tin tưởng, chia sẻ và hành động, sức mạnh cộng đồng được nhân lên. Từ mỗi bon, buôn, thôn làng, những hạt nhân ấy đang góp phần giữ gìn bản sắc, tạo đồng thuận và chung sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng khởi sắc
Nội dung, ảnh: Lê Phước
Trình bày: Hoàng Anh