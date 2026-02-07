Đời sống Nguồn vốn chính sách mở lối thoát nghèo cho người dân Krông Nô Từ những khoản vay ưu đãi, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Krông Nô đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Quan trọng hơn, nguồn vốn chính sách đang từng bước làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân.

Đến 20/6/2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Nô có tổng dư nợ cho vay đồng bào DTTS đạt 217 tỷ đồng với 2.495 hộ vay

Từ nguồn vốn ưu đãi đến những đổi thay

Trong buổi giao dịch định kỳ tại xã Krông Nô, ông Y Thanh ở bon Broih phấn khởi hoàn tất thủ tục vay thêm vốn để mở rộng sản xuất. Ít ai biết rằng, trước đây ông từng e ngại tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách vì lo không làm ăn hiệu quả rồi mang nợ.

Được cán bộ địa phương, các tổ chức hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền, hướng dẫn, ông mạnh dạn vay 100 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Sau thời gian sử dụng hiệu quả nguồn vốn, ông tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để mở rộng sản xuất.

Từ diện tích cà phê xen điều, kết hợp chăn nuôi heo và chăm sóc hồ tiêu, kinh tế gia đình ông từng bước khởi sắc. Có nguồn thu ổn định hơn, gia đình ông trả dần được các khoản nợ cũ và có điều kiện tái đầu tư sản xuất. “Trước đây, tôi không dám vay vì sợ không làm được rồi mang nợ. Nhưng được tư vấn, hướng dẫn cụ thể nên tôi mạnh dạn vay vốn để làm ăn. Nhờ sử dụng đúng mục đích, kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn”, ông Y Thanh chia sẻ.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Nô thông tin sâu hơn về các chương trình tín dụng chính cho bà con trên địa bàn.

Cũng từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hộ dân trong các bon làng của xã Krông Nô đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, cải thiện đời sống. Ông Y Suơ Hlong ở bon Đru cho biết, gia đình từng vay 50 triệu đồng để mua phân bón, giống cây trồng và vật tư phục vụ sản xuất. Đến nay, gia đình đã trả được 35 triệu đồng tiền vay.

Theo ông Y Suơ Hlong, tổ tiết kiệm và vay vốn nơi ông tham gia hiện có 42 hộ, trong đó 41 hộ là đồng bào DTTS. Phần lớn các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế mà còn tạo động lực để nhiều hộ mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thay đổi tư duy để phát triển bền vững

Theo ông Đào Thái Hùng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Nô, đơn vị hiện phụ trách địa bàn 4 xã gồm: Nam Nung, Quảng Phú, Nam Đà và Krông Nô với 11 điểm giao dịch. Toàn địa bàn có 19.193 hộ dân, trong đó có 5.024 hộ đồng bào DTTS, chiếm 26,18%.

Ông Hùng cho biết, trước đây việc triển khai tín dụng chính sách ở vùng đồng bào DTTS gặp không ít khó khăn. Nhiều người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa của nguồn vốn ưu đãi, còn tâm lý e ngại vay vốn hoặc chưa biết cách sử dụng hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước thay đổi rõ rệt.

Tổ trưởng tổ vay vốn của các bon tích cực giúp bà con DTTS hiểu sâu, đúng và phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

“Nếu trước đây, bà con còn e ngại vay vốn thì nay đã mạnh dạn hơn. Nhiều hộ dám vay để cải tạo vườn cây già cỗi, trồng mới cà phê năng suất cao, phát triển chăn nuôi bò, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”, ông Hùng cho biết.

Tính đến ngày 20/6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Nô đạt 723 tỷ đồng với 8.479 hộ vay. Trong đó, dư nợ cho vay đồng bào DTTS đạt 217 tỷ đồng với 2.495 hộ vay.

Những con số trên cho thấy, tín dụng chính sách đang thực sự trở thành điểm tựa quan trọng đối với người dân vùng đồng bào DTTS. Không chỉ hỗ trợ sinh kế, nguồn vốn ưu đãi còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý chí vươn lên, tạo nền tảng để giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong những năm tới.