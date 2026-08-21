Kinh tế Nguy cơ chậm tiến độ các chương trình mục tiêu năm 2026 Tiến độ triển khai các nhiệm vụ chung các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026 - 2030 còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu.

Hạ tầng nông thôn xã Tuy Đức đang dần hoàn thiện

Nhiều địa phương chậm

Tại xã Tuy Đức, địa phương đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình MTQG. Trong đó, Tuy Đức rà soát các nội dung, tiêu chí, mô hình đang triển khai và các hạng mục đầu tư, đánh giá tính hiệu quả, khả thi để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Dù nhiều nỗ lực, tuy nhiên đánh giá chung, đến nay tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phần việc vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn, giải ngân vốn các chương trình MTQG còn thấp. Theo ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch UBND xã Tuy Đức, tổng nguồn vốn các chương trình MTQG năm 2026 trên địa bàn là 16,872 tỷ đồng (nguồn vốn năm 2025 được phép chuyển sang thực hiện trong năm 2026). Ước đến ngày 30/6/2026 giải ngân đạt 5,062 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch vốn.

Tương tự, tại xã Đắk Sắk ước thực hiện giải ngân vốn các chương trình MTQG đến 6 tháng đầu năm mức 2,38 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch UBND xã một phần của việc giải ngân thấp là do khối lượng công việc của 3 chương trình phải triển khai nhiều, đội ngũ chuyên môn mỏng, không ít nội dung khó, mới với cán bộ cấp xã như: đầu tư, đất đai… Hiện nay, cấp ủy, chính quyền cơ sở đang tập trung đôn đốc triển khai chương trình, bảo đảm chất lượng các nội dung, phần việc.

Cần quyết tâm cao hơn

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức đoàn đi thực tế nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn của 3 chương trình MTQG, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại nhiều địa phương. Đoàn đã kiểm tra ở một số địa phương như: Đức Linh, La Dạ, Sơn Điền, Ninh Gia…

Khối lượng công việc lớn, lực lượng chuyên môn mỏng ảnh hưởng tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Đắk Sắk

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin: “Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được thì còn một số vấn đề, tồn tại, hạn chế. Về tiến độ triển khai các nhiệm vụ chung các chương trình giai đoạn 2026 - 2030 còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu. Nếu không có giải pháp quyết liệt, kịp thời thì nguy cơ không hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2026 là rất lớn”.

Lãnh đạo sở thông tin thêm, qua kiểm tra, công tác kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã để tổ chức thực hiện chương trình ở một số xã chưa bảo đảm. Một số địa phương chưa phân công rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện chương trình.

Từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân nguồn vốn của giai đoạn 2021 - 2025 đã được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026. Hơn thế, một số địa phương chưa xác định, nắm bắt được rõ nguồn vốn của từng chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 sau khi sắp xếp, sáp nhập; chưa xác định được thẩm quyền của địa phương và cách thức triển khai, điều chỉnh nguồn vốn để tiếp tục thực hiện, giải ngân theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quan tâm, trực tiếp chỉ đạo triển khai các chương trình MTQG. Các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình MTQG cấp xã và Ban Phát triển thôn giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời phân công, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chương trình theo thẩm quyền.

Xã Đắk Sắk chăm lo sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Trong kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2030, các địa phương cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của chương trình giai đoạn 2026 - 2030. Từ đó, các địa phương bảo đảm tiến độ thực hiện để sớm giải ngân hết, dứt điểm nguồn vốn của 3 chương trình MTQG, nhất là vốn giai đoạn 2021 - 2025 đang kéo dài trong năm 2026.