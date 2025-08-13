Thời sự Lâm Đồng Nguy cơ sạt lở đồi sầu riêng đe dọa 10 hộ dân ở Đạ Huoai 3 Đêm 12/8 đến rạng sáng 13/8, trận mưa lớn kéo dài đã gây sụt lún nghiêm trọng 1 quả đồi trồng sầu riêng cao hàng chục mét tạo thành mương sâu và xuất hiện nhiều vết nứt chân chim. Nguy cơ đổ sập đe dọa trực tiếp 10 hộ dân sinh sống phía dưới, khiến người dân luôn trong tình trạng lo lắng.

Quả đồi trồng sầu riêng tại Thôn 1, xã Đạ Huoai 3 bị sụt lún nghiêm trọng đang uy hiếp 10 hộ dân sinh sống dưới chân đồi

Chiều 13/8, lãnh đạo xã Đạ Huoai 3 và các ngành chức năng địa phương đã tiến hành khảo sát, kiểm tra quả đồi đang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại Thôn 1 (xã Đạ Huoai 2).

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho thấy, quả đồi này cao khoảng 80m, rộng hơn 2ha. Do mưa lớn kéo dài khiến quả đồi bị xé toạc thành rãnh sâu chạy dọc từ đỉnh đồi đến khu vực nhà của nhiều hộ dân đang sinh số.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng trên quả đồi do ảnh hưởng quả trận mưa lớn kéo dài từ đêm 12/8 đến rạng sáng nay 13/8

Lãnh đạo xã Đạ Huoai 3 có mặt tuyên truyền, vận động người dân chủ động di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn để đề phòng sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng

Trên quả đồi, nhiều điểm đã bị sạt lở, đất từ đỉnh tràn xuống khu vực phía dưới. Toàn bộ sườn đồi xuất hiện tình trạng sụt lún, kèm theo các vết nứt dạng chân chim sâu từ 0,5 đến 1m, kéo dài ở nhiều vị trí. Với hiện trạng này, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn tiếp diễn. Ngay phía dưới, 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng cho an toàn tính mạng và tài sản.

Vết nứt lớn kéo dài hàng chục mét chạy từ đỉnh đồi đến khu vực 10 hộ dân đang sinh sống ở chân đồi

Ông Đinh Hữu Tình, một hộ dân sống dưới chân quả đồi đang sụt lún, lo lắng: “Mùa mưa năm 2024, quả đồi này đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đêm qua, trận mưa quá lớn và kéo dài khiến quả đồi phía sau lưng nhà chúng tôi bị xé toạc. Suốt đêm qua, tất cả các hộ dân ở đây lo sợ đồi bị sạt lở nên không ai dám chợp mắt. Bà con chúng tôi đều biết rất nguy hiểm, nhưng nhà cửa, tài sản đều nằm hết ở đây nên không biết làm sao”.

Một điểm sạt lở, sụt lún nguy hiểm trên quả đồi

Cùng chung nỗi lo, ông Đinh Thanh Bạn, cho biết: “Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, căn nhà gom góp bao nhiêu năm trời vừa mới xây xong. Vẫn biết nguy hiểm, nhưng toàn bộ gia tài nằm hết ở đây, nên chúng tôi chỉ cầu mong bình an để sinh sống, làm ăn. Giờ cả gia đình đành phải bám trụ và đề phòng khi có mưa lớn thì chủ động di chuyển để bảo đảm an toàn tính mạng. Chứ giờ chuyển đi, thì cả gia đình cũng chẳng biết ở đâu”.

Điểm sạt lở, sụt lún nguy hiểm trên quả đồi chỉ cách nhà một hộ dân chưa đến 10 mét

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3, cho biết: Nguy cơ quả đồi bị đổ sập khi mưa lớn tiếp tục xảy ra là rất cao. Chính quyền địa phương đã vận các hộ dân di dời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, hiện tại trời không còn mưa nên các hộ dân đã chủ động xin ở lại và ký cam kết sẽ tự nguyện di dời khi mưa lớn xảy ra. Địa phương xác định, tính mạng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu nên về lâu dài chính quyền địa phương sẽ làm việc với các hộ dân để tìm phương án di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cũng theo ông Trinh, UBND xã đã bố trí lực lượng thường trực tại đây UBND xã Đạ Huoai 3 cũng đã bố trí lực lượng thường trực tại đây để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cho người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.

Xã Đạ Huoai 3 huy động máy múc khơi thông lượng đất từ quả đồi tràn vào sau lưng nhà dân sau trận mưa lớn xảy ra vào rạng sáng 13/8