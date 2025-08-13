Nguy cơ sạt lở đồi sầu riêng đe dọa 10 hộ dân ở Đạ Huoai 3
Đêm 12/8 đến rạng sáng 13/8, trận mưa lớn kéo dài đã gây sụt lún nghiêm trọng 1 quả đồi trồng sầu riêng cao hàng chục mét tạo thành mương sâu và xuất hiện nhiều vết nứt chân chim. Nguy cơ đổ sập đe dọa trực tiếp 10 hộ dân sinh sống phía dưới, khiến người dân luôn trong tình trạng lo lắng.
Chiều 13/8, lãnh đạo xã Đạ Huoai 3 và các ngành chức năng địa phương đã tiến hành khảo sát, kiểm tra quả đồi đang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại Thôn 1 (xã Đạ Huoai 2).
Qua kiểm tra, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho thấy, quả đồi này cao khoảng 80m, rộng hơn 2ha. Do mưa lớn kéo dài khiến quả đồi bị xé toạc thành rãnh sâu chạy dọc từ đỉnh đồi đến khu vực nhà của nhiều hộ dân đang sinh số.
Trên quả đồi, nhiều điểm đã bị sạt lở, đất từ đỉnh tràn xuống khu vực phía dưới. Toàn bộ sườn đồi xuất hiện tình trạng sụt lún, kèm theo các vết nứt dạng chân chim sâu từ 0,5 đến 1m, kéo dài ở nhiều vị trí. Với hiện trạng này, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi mưa lớn tiếp diễn. Ngay phía dưới, 10 hộ dân với 34 nhân khẩu đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng cho an toàn tính mạng và tài sản.
Ông Đinh Hữu Tình, một hộ dân sống dưới chân quả đồi đang sụt lún, lo lắng: “Mùa mưa năm 2024, quả đồi này đã xảy ra tình trạng sạt lở, nhưng ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên, đêm qua, trận mưa quá lớn và kéo dài khiến quả đồi phía sau lưng nhà chúng tôi bị xé toạc. Suốt đêm qua, tất cả các hộ dân ở đây lo sợ đồi bị sạt lở nên không ai dám chợp mắt. Bà con chúng tôi đều biết rất nguy hiểm, nhưng nhà cửa, tài sản đều nằm hết ở đây nên không biết làm sao”.
Cùng chung nỗi lo, ông Đinh Thanh Bạn, cho biết: “Gia đình tôi có 5 nhân khẩu, căn nhà gom góp bao nhiêu năm trời vừa mới xây xong. Vẫn biết nguy hiểm, nhưng toàn bộ gia tài nằm hết ở đây, nên chúng tôi chỉ cầu mong bình an để sinh sống, làm ăn. Giờ cả gia đình đành phải bám trụ và đề phòng khi có mưa lớn thì chủ động di chuyển để bảo đảm an toàn tính mạng. Chứ giờ chuyển đi, thì cả gia đình cũng chẳng biết ở đâu”.
Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai 3, cho biết: Nguy cơ quả đồi bị đổ sập khi mưa lớn tiếp tục xảy ra là rất cao. Chính quyền địa phương đã vận các hộ dân di dời để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, hiện tại trời không còn mưa nên các hộ dân đã chủ động xin ở lại và ký cam kết sẽ tự nguyện di dời khi mưa lớn xảy ra. Địa phương xác định, tính mạng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu nên về lâu dài chính quyền địa phương sẽ làm việc với các hộ dân để tìm phương án di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Cũng theo ông Trinh, UBND xã đã bố trí lực lượng thường trực tại đây UBND xã Đạ Huoai 3 cũng đã bố trí lực lượng thường trực tại đây để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ cho người dân trong mọi tình huống, đặc biệt là khi xảy ra mưa lớn.