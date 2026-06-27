Nguyễn Nhật Minh và nỗ lực tìm chỗ đứng trong kỷ nguyên mới của Đội tuyển Việt Nam Giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt cho suất dự AFF Cup 2026, sao trẻ Nguyễn Nhật Minh đặt mục tiêu học hỏi từ các đàn anh và khẳng định tinh thần đoàn kết là chìa khóa vượt qua khó khăn.

Cuộc đua giành một suất chính thức tham dự AFF Cup 2026 đang bước vào giai đoạn sàng lọc gắt gao. Chiều ngày 26/6, Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập thứ tư tại Hà Nội với những chuyển biến tích cực về mặt nhân sự, đồng thời hé lộ những toan tính chiến thuật của Ban huấn luyện trong quá trình xây dựng bộ khung mới.

Sự trở lại của những mắt xích quan trọng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong buổi tập vừa qua là sự tái xuất của thủ thành Patrik Lê Giang và trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Đây được xem là những bổ sung thiết yếu cho hệ thống phòng ngự của HLV Kim Sang-sik. Trong khi Patrik Lê Giang mang đến sự tin cậy trong khung gỗ nhờ kinh nghiệm dày dặn, thì Việt Anh lại là thủ lĩnh tinh thần, người có khả năng điều phối hàng thủ cực tốt.

Tuy nhiên, bức tranh nhân sự của đội tuyển vẫn chưa hoàn toàn trọn vẹn. Lê Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang vẫn đang phải duy trì chế độ tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Đáng lo ngại hơn, bộ đôi Đỗ Duy Mạnh và Ngô Đăng Khoa đã vắng mặt trong 4 buổi tập liên tiếp, để lại những dấu hỏi về khả năng kịp bình phục hoàn toàn trước khi toàn đội di chuyển sang Hàn Quốc.

Nguyễn Nhật Minh và khát vọng vượt ngưỡng

Trong bối cảnh đội tuyển đang có những biến động về nhân sự, trung vệ trẻ Nguyễn Nhật Minh nổi lên như một nhân tố đầy triển vọng. Chia sẻ về áp lực cạnh tranh, Nhật Minh thể hiện sự khiêm tốn nhưng không thiếu quyết tâm. Anh thừa nhận lịch thi đấu quốc nội dày đặc cùng thời tiết nắng nóng tại Hà Nội đã ảnh hưởng đến thể trạng của toàn đội, nhưng tinh thần đoàn kết chính là điểm tựa để vượt qua nghịch cảnh.

Nhật Minh hy vọng được dự AFF Cup 2026. Ảnh: VFF

Nhật Minh nhận định: "Các cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập đều có chất lượng chuyên môn rất cao. Việc thiếu vắng một vài gương mặt trụ cột vì lý do thể trạng là điều đáng tiếc, nhưng điều đó không làm suy giảm chất lượng chung của các buổi tập. Đây là cơ hội quý giá để những cầu thủ trẻ như tôi được học hỏi từ các đàn anh và nỗ lực ghi điểm trong mắt Ban huấn luyện."

Dưới sự dẫn dắt của trợ lý Kim Do Heon, các bài tập đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phối hợp nhóm và tính liên kết giữa các tuyến. Sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên đang tạo nên một bầu không khí tích cực, giúp các tân binh nhanh chóng thích nghi với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Lộ trình hướng tới AFF Cup 2026

Theo kế hoạch đã được định sẵn, Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục rèn quân tại Hà Nội đến ngày 1/7. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài hai tuần. Đây được coi là giai đoạn "thử lửa" quan trọng nhất với 3 trận giao hữu chất lượng, giúp HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau khi trở về từ chuyến tập huấn, trận đấu với Myanmar diễn ra vào ngày 18/7 tại tỉnh Thái Nguyên sẽ là bài kiểm tra cuối cùng. Đây là màn tổng duyệt quan trọng để Ban huấn luyện đưa ra quyết định chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ chinh chiến tại AFF Cup 2026. Với những gì đang thể hiện, Nguyễn Nhật Minh cùng các đồng đội đang nỗ lực tối đa để không bỏ lỡ cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực.