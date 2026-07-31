Đất nước con người Nguyên sơ hòn Rùa mùa nước cạn Hòn Rùa, hòn đảo nhỏ xinh đẹp nằm ngay trên biển Hòa Thắng, xã Hòa Thắng đang mùa nước cạn. Đây là mùa đẹp nhất, mùa những đôi chân trần có thể đến với hòn Rùa.

Hòn Rùa lộ hoàn toàn khỏi mặt biển

Hòn Rùa được cư dân các làng chài ven biển gọi là hòn Nghề. Đây là một đảo đá nhỏ, cách bờ chỉ 120 m. Đảo đá rộng khoảng 800 m2, cao hơn mặt nước biển khoảng 15 m, với cỏ, cây bụi và rêu xanh bao bọc các phiến đá. Đảo như chú rùa quay đầu về biển cả, đón những con sóng bạc đầu.

Quanh năm, hòn Rùa nằm yên ả trên mặt nước, với những con sóng vỗ bập bềnh. Chỉ trong tháng 7, khi mùa thủy triều xuống thấp, có những ngày hiếm hoi nước rút cạn ra xa, để lộ hoàn toàn hòn đảo đá.

Anh Lữ Duy Tường, một nhiếp ảnh gia yêu xứ biển đã đến với hòn Rùa vào một ngày nước cạn. Anh bảo, mặt biển lùi xa, để lộ ra những doi cát rộng hàng trăm mét và một lối đi tự nhiên, nơi du khách có thể đi bộ ra hòn Rùa. Cư dân địa phương tranh thủ nước cạn, men theo chân hòn Rùa bắt ốc, bắt vẹm, thu hoạch hải sản. Các bạn trẻ, du khách tranh thủ chụp hình check in với vẻ đẹp khó gặp nơi này.

Nếp sống giản dị của người làng chài

Hòn Rùa nằm ngay sát làng chài Hồng Chính, làng chài nhỏ với vài chục nóc nhà. Ngư dân Hồng Chính không dùng tàu to, đi khơi xa mà chỉ đi đánh cá, câu mực gần bờ với những chiếc thúng đơn sơ. Nhiều ngư dân bảo, quanh hòn Rùa có rất nhiều loại hải sản tươi ngon như: tôm, cá, mực đủ loại. Đặc biệt, vào mùa nam còn có một loại đặc sản biển nơi đây là con moi, hay còn gọi là ruốc rất hấp dẫn. Moi hòn Rùa có thể ăn tươi, có thể ủ mắm, làm khô, là một món ăn hấp dẫn, một sản vật xứ biển.

Hàng bao đời nay, ngư dân làng chài nhỏ đã sống với bóng hòn Rùa yên ả. Mùa nước lớn, hòn Rùa cho tàu bè chốn nghỉ ngơi. Mùa nước cạn, hòn Rùa là điểm tham quan của cư dân địa phương. Một điều rất đặc biệt, hòn Rùa còn hoang sơ, biển sạch với làn nước trong vắt. Nơi này còn chưa được nhiều người biết tới, còn giữ vẻ trong trẻo của mảnh đất lành.

Du khách trẻ đến hòn Rùa ngắm cảnh

“Những ngày nước cạn, đúng thời điểm có thể ra hòn Rùa chơi, ngắm hòn Rùa và cả bãi cát dài. Đây là dịp rất hiếm trong năm, chờ đợi những người yêu biển đến với hòn Rùa”, nhiếp ảnh gia Lữ Duy Tường nhắn nhủ. Anh cho biết thêm, hòn Rùa rất gần với các điểm du lịch nổi tiếng xứ cát như: Bàu Trắng, đồi cát Mũi Né, rất thuận lợi để du khách tới trải nghiệm.

Hòn Rùa vẫn yên lặng nằm đó, như chờ đợi người yêu biển đến với làng chài nhỏ xinh đẹp, ngắm hòn đảo đã nằm yên cả vạn năm, tắm trong làn nước trong vắt để thêm yêu biển, yêu vùng đất thấm đẫm ân tình Hòa Thắng.