Nhà hát Opera Hà Nội tại Quảng An: Biểu tượng văn hóa 12.700 tỷ đồng dự kiến về đích năm 2027 Dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa tại Quảng An với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu USD đang đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Thủ đô.

Sau gần 9 tháng khởi công, dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại Phường Quảng An, Hà Nội đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng (tương đương 500 triệu USD), đây là một trong những công trình văn hóa có quy mô đầu tư lớn nhất thế giới, hướng tới mục tiêu hoàn thiện vào năm 2027.

Quy mô và tiến độ thi công tại bán đảo Quảng An

Dự án tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 191.000m2 tại vị trí trung tâm bán đảo Quảng An. Được khởi công từ tháng 10/2025, công trình do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương với hàng trăm công nhân và hệ thống máy móc hiện đại được huy động tối đa.

Các mũi thi công đang tập trung triển khai đồng loạt phần khung, kết cấu chính và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Việc đảm bảo tiến độ không chỉ có ý nghĩa về mặt xây dựng mà còn nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa công trình trở thành biểu tượng văn hóa mới của Thủ đô, phục vụ các sự kiện chính trị và đối ngoại tầm cỡ.

Công trường dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Hoàn

Kiến trúc đương đại từ kiến trúc sư Renzo Piano

Điểm nhấn cốt lõi của toàn khu là Nhà hát Opera Hà Nội, tác phẩm được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Renzo Piano. Công trình được định vị là địa điểm tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia và quốc tế. Nhà hát sở hữu hai không gian biểu diễn chính với công năng chuyên biệt:

Khán phòng Opera: Sức chứa 1.797 chỗ ngồi, tối ưu hóa cho nhạc giao hưởng, opera, ballet và nhạc kịch.

Sức chứa 1.797 chỗ ngồi, tối ưu hóa cho nhạc giao hưởng, opera, ballet và nhạc kịch. Khán phòng đa năng: Thiết kế hệ thống ghế linh hoạt, phục vụ concert và âm nhạc hiện đại với sức chứa khoảng 1.430 khán giả đứng cùng 216 chỗ ngồi khu vực ban công.

Bên cạnh các khán phòng, công trình còn tích hợp bảo tàng nghệ thuật, sàn vọng cảnh và các khu vực diễn tập chuyên sâu. Đặc biệt, hệ mái vòm siêu mỏng lấy cảm hứng từ sóng nước Hồ Tây, được phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, có khả năng thay đổi sắc độ theo ánh sáng tự nhiên, tạo nên diện mạo khác biệt ở từng thời điểm trong ngày.

Phối cảnh nhà hát Opera. Ảnh: Internet

Kết nối hạ tầng và tác động đến quy hoạch khu vực

Song song với khối nhà hát, khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Dự án bao gồm việc cải tạo hệ thống mặt nước xung quanh như ao sen chùa Phổ Linh và hồ Thủy Sứ. Việc phục hồi cảnh quan bằng cách trồng sen Tây Hồ được chú trọng nhằm tạo sự đồng bộ kiến trúc giữa công trình hiện đại và di sản thiên nhiên khu vực Quảng An.

Theo quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, khu vực Hồ Tây trong tương lai sẽ hình thành thêm 8 bến thuyền du lịch. Đáng chú ý, một bến thuyền sẽ được bố trí ngay gần Nhà hát Opera, tạo điều kiện cho người dân và du khách tiếp cận công trình bằng đường thủy. Điều này góp phần hình thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc và giảm áp lực cho hạ tầng giao thông bộ.

Nhìn chung, khi hoàn thành vào năm 2027, tổ hợp văn hóa này sẽ bổ sung một không gian sáng tạo chất lượng cao cho Hà Nội, góp phần định hình lại diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế du lịch của Thủ đô trong dài hạn.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng. Người quan tâm nên xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.