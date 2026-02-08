Công nghiệp - Xây dựng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Đồng bộ giải pháp, đáp ứng nguồn cung Trong 6 tháng đầu năm nay, Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 đã chủ động ký kết các hợp đồng, tiếp nhận 42 chuyến tàu với 2,59 triệu tấn than nhập tại cảng nhà máy. Đơn vị đang duy trì mức dự trữ nhiên liệu an toàn, sẵn sàng đáp ứng các kịch bản huy động công suất cao.

Băng chuyền tải than nhập được vận hành khép kín

Đáp ứng nguồn nhiên liệu

Vào cuối mỗi năm 2025, NMNĐ Vĩnh Tân 4 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ động hoàn tất việc xây dựng kế hoạch cung ứng than chi tiết cho cả năm sau, bảo đảm vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục.

Đơn vị đã ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, mục tiêu nhập than cho cả năm nay là 5,32 triệu tấn, chủ động nhiên liệu vận hành cho lưới quốc gia.

Cùng với đó, năng lực tiếp nhận nhiên liệu tại cảng được nhà máy triển khai đồng bộ, đáp ứng mọi kịch bản phát điện mùa khô kéo dài trong năm nay. Với mục tiêu đặt ra tiếp nhận nhiên liệu 600.000 tấn/tháng, thực tế trong các tháng gần đây, năng suất bốc dỡ tại cảng của nhà máy đã đạt hơn 700.000 tấn.

Việc duy trì nhịp độ bốc dỡ cao kỷ lục này cho phép lượng than tồn kho tại nhà máy luôn ở ngưỡng an toàn, sẵn sàng cho kịch bản hệ thống điện huy động công suất tối đa trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất.

Trong 6 tháng đầu năm nay, nhà máy đã tiếp nhận 42 chuyến tàu than, với tổng khối lượng lũy kế nhập là 2,59 triệu tấn, bảo đảm lượng than phục vụ sản xuất và đáp ứng định mức tồn kho.

Bên cạnh đó, nhà máy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rút ngắn tối đa thời gian tàu chờ, tiết kiệm chi phí, bảo đảm luồng hàng lưu thông liên tục 24/7.

Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật của nhà máy cũng duy trì chế độ kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm các thiết bị bốc dỡ và hệ thống băng tải luôn trong tình trạng vận hành tốt nhất, không để xảy ra sự cố làm gián đoạn chuỗi tiếp nhận nhiên liệu.

Tàu than cập cảng Vĩnh Tân 4

Cùng với chủ động nhiên liệu, bảo đảm liên tục sản xuất theo tình hình huy động và tồn kho, nhà máy kết hợp các giải pháp giảm tiêu hao than, tối ưu chi phí. Đó là nhà máy tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý sử dụng vật tư; hạn chế tối đa khối lượng vật tư chậm luân chuyển.

NMNĐ Vĩnh Tân 4 chú trọng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, dịch vụ mua ngoài bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm. Nhà máy tập trung nâng cao hệ số khả dụng cho 3 tổ máy vận hành từ nguồn nhiên liệu đầy đủ từ trước, bảo đảm sản xuất liên tục, an toàn, đáp ứng sản lượng điện được huy động vào từng thời điểm những tháng cuối năm nay.

Sự chuẩn bị bài bản của NMNĐ Vĩnh Tân 4 không chỉ là nỗ lực của riêng đơn vị mà còn nằm trong chiến lược tổng thể của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm cung ứng đủ điện, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho các tỉnh, thành phía Nam.

Đoàn Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường trong một lần tham quan cảng than của nhà máy

Sẵn sàng vận hành theo huy động

Được biết, trong 6 tháng đầu năm gặp những khó khăn nhất định, NMNĐ Vĩnh Tân 4 huy động lên lưới mức tải thấp, liên tục giảm tải về mức công suất 240MW - 400MW để ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn thủy điện.

Bên cạnh, lịch đại tu Tổ máy S1 kéo dài hơn so kế hoạch. Ảnh hưởng khách quan, tổng sản lượng điện sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng là 4.622 triệu/11.564 triệu kWh, đạt gần 40% so kế hoạch năm. Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 sản lượng gần 41 triệu kWh, đạt gần 56% kế hoạch.

Đi đôi với sản xuất, NMNĐ Vĩnh Tân 4 triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, các chỉ số phát thải: bụi, khói, nước thải thấp hơn chỉ tiêu cho phép. Nhà máy chủ động các giải pháp, tìm đối tác mở rộng tiêu thụ tro xỉ, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 182% khối lượng tro xỉ phát sinh, góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất điện cho lưới quốc gia.

Một góc cảng Vĩnh Tân 4

Ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho hay: "Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2026, NMNĐ Vĩnh Tân 4 tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành sản xuất kinh doanh do EVN giao, đáp ứng tổng sản lượng điện theo kế hoạch năm nay 11.852 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng là 11.564 triệu kWh; sản lượng điện mặt trời của Nhà máy điện Phước Thái 1, 2, 3 là 288 triệu kWh".