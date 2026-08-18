Công nghiệp - Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nâng chuẩn kiểm soát môi trường Sáng 18/8, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo (Lâm Đồng) tổ chức công bố quyết định công nhận Tổ thí nghiệm hóa - Phân xưởng hóa có năng lực thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, góp phần nâng cao năng lực kiểm soát đầu vào nhiên liệu và các chỉ số môi trường trong quá trình vận hành.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định công nhận Tổ thí nghiệm hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đạt tiêu chuẩn ISO

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cho biết, công tác phân tích, thử nghiệm các mẫu than, dầu có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành nhà máy.

Chi phí đầu vào chiếm khoảng 70%, do đó kết quả phân tích chính xác không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả kinh tế mà còn hỗ trợ đánh giá tình trạng thiết bị và các chỉ số liên quan đến môi trường.

Ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát biểu tại buổi lễ công bố

Ngày 22/7/2026, Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã cấp chứng chỉ công nhận Tổ thí nghiệm hóa - Phân xưởng hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có năng lực thử nghiệm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Tổ thí nghiệm hóa đạt tiêu chuẩn ISO là bước tiến mới trong nỗ lực bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu suất kinh tế của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có tổng công suất 1.800 MW, là nhà máy có công suất lớn nhất tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trong quá trình vận hành, đơn vị chú trọng đầu tư công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao hiệu suất và kiểm soát các tác động đến môi trường.

Việc Tổ thí nghiệm hóa được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 giúp nhà máy nâng cao độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, phục vụ kiểm soát chất lượng than, dầu và các thông số liên quan trong quá trình sản xuất.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

Đặc biệt, kết quả phân tích là cơ sở để đơn vị theo dõi, kiểm soát các chỉ số phát thải môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất và góp phần kéo dài tuổi thọ dây chuyền lò - tuabin - máy phát.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là đơn vị đầu tiên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Tổ thí nghiệm hóa được cấp chứng chỉ công nhận năng lực theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đại biểu tham dự lễ công bố tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

Đại biểu dự lễ công bố

Đại biểu tham quan Phòng thí nghiệm hóa, Phân xưởng hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Kỹ thuật viên Phân xưởng hóa, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 làm việc tại phòng thí nghiệm