Nhân Cơ kết nối thương mại, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại - thương mại điện tử, đối thoại của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP người dân năm 2026.
Ngày 31/7, Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại- thương mại điện tử của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, người dân năm 2026.
Hội nghị có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn xã và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có kết nối, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản tại Nhân Cơ.
Xã Nhân Cơ là 1 trong 15 địa phương của cả nước được Bộ Nông nghiệp và môi trường chọn thực hiện mô hình thí điểm “Xã thương mại điện tử”. Đây là mô hình được cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị rất quan tâm chỉ đạo, triển khai. Xã đã xây dựng và vận hành thành công chợ số.
Sau 6 tháng vận hành, mô hình từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đã có 36 sản phẩm, gồm 21 sản phẩm OCOP, 15 sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Nhân Cơ như cà phê, hồ tiêu, mắc ca tham gia sàn thương mại điện tử và trưng bày, quảng bá với 240 lượt mua hàng.
Hoạt động này giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất từng bước tiếp cận các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ, thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về một số kết quả đạt được bước đầu của mô hình “Xã thương mại điện tử”, cũng như những vướng mắc, khó khăn chính nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân.
Một số chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng nêu một số mong muốn về hỗ trợ thông tin về thuế, chứng nhận nông nghiệp tốt...
Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ khẳng định nông nghiệp là một thế mạnh, mũi nhọn cho kinh tế địa phương và đồng hành với chủ thể sản phẩm trong quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trên môi trường số.
Song song đó, địa phương thực hiện tốt các chính sách chung, có những chính sách riêng cụ thể nhằm thúc đẩy việc quy hoạch, sản xuất theo quy hoạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết nâng cao chất lượng, giá trị nông sản theo chuỗi.
Hội nghị cũng thống nhất, bắt đầu từ tháng 8/2026, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức chương trình “Cà phê sáng- Đảng ủy, Chính quyền đồng hành” 1 tuần/lần nhằm mở rộng cơ hội gặp gỡ, trao đổi, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn