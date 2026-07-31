Tin mới

    Nông nghiệp - Nông thôn

    Nhân Cơ kết nối thương mại, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

    Hồng Thoan 31/07/2026 16:05

    Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại - thương mại điện tử, đối thoại của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP người dân năm 2026.

    img_2624.jpg
    xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại - thương mại điện tử của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, người dân năm 2026

    Ngày 31/7, Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ tổ chức Hội nghị kết nối thương mại- thương mại điện tử của Đảng bộ, chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, người dân năm 2026.

    Hội nghị có sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn xã và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có kết nối, liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản tại Nhân Cơ.

    Xã Nhân Cơ là 1 trong 15 địa phương của cả nước được Bộ Nông nghiệp và môi trường chọn thực hiện mô hình thí điểm “Xã thương mại điện tử”. Đây là mô hình được cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị rất quan tâm chỉ đạo, triển khai. Xã đã xây dựng và vận hành thành công chợ số.

    img_2550(1).jpg
    Điểm trưng bày và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản xã Nhân Cơ

    Sau 6 tháng vận hành, mô hình từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đã có 36 sản phẩm, gồm 21 sản phẩm OCOP, 15 sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Nhân Cơ như cà phê, hồ tiêu, mắc ca tham gia sàn thương mại điện tử và trưng bày, quảng bá với 240 lượt mua hàng.

    Hoạt động này giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất từng bước tiếp cận các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ, thay đổi phương thức kinh doanh theo hướng hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

    dsc_1229(1).jpg
    Đã có 36 sản phẩm, gồm 21 sản phẩm OCOP, 15 sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Nhân Cơ như cà phê, hồ tiêu, mắc ca... tham gia, bán trên sàn thương mại điện tử xã

    Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về một số kết quả đạt được bước đầu của mô hình “Xã thương mại điện tử”, cũng như những vướng mắc, khó khăn chính nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân.

    1785480962605_182369335225790245_5325419935325062213_5995391e2926f6cb8482929a36845fe0.jpg
    Nhiều chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nhân Cơ trong tháo gỡ vướng mắc.

    Một số chủ thể OCOP, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng nêu một số mong muốn về hỗ trợ thông tin về thuế, chứng nhận nông nghiệp tốt...

    img_2614(1).jpg
    Ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cho biết chính quyền cam kết đồng hành, giải quyết đến kết quả mong muốn của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

    Phát biểu tại hội nghị, người đứng đầu Đảng ủy, UBND xã Nhân Cơ khẳng định nông nghiệp là một thế mạnh, mũi nhọn cho kinh tế địa phương và đồng hành với chủ thể sản phẩm trong quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ trên môi trường số.

    img_2771(1).jpg
    Tỉnh uỷ viên , Bí thư Đảng ủy xã Nhân Cơ, Phan Anh Tuấn khẳng định tập trung công tác lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, liên kết, chất lượng cao để thuận lợi cho tiêu thụ bền vững

    Song song đó, địa phương thực hiện tốt các chính sách chung, có những chính sách riêng cụ thể nhằm thúc đẩy việc quy hoạch, sản xuất theo quy hoạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, liên kết nâng cao chất lượng, giá trị nông sản theo chuỗi.

    Hội nghị cũng thống nhất, bắt đầu từ tháng 8/2026, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức chương trình “Cà phê sáng- Đảng ủy, Chính quyền đồng hành” 1 tuần/lần nhằm mở rộng cơ hội gặp gỡ, trao đổi, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn

    Hồng Thoan Hồng Thoan

    Đọc tiếp

    Xã Nhân Cơ
      x

      Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Nông nghiệp - Nông thôn
        Nhân Cơ kết nối thương mại, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO