Thể thao 360 Nhận định chung kết Thái Lan vs Việt Nam: Đình Bắc thách thức Voi chiến Thái Lan vs Việt Nam ngày 22/8 mở màn chung kết AFF Cup 2026, nơi Đình Bắc cùng các đồng đội hướng tới kết quả thuận lợi trước khi trở về sân nhà đá lượt về.

Thông tin trận đấu Thái Lan vs Việt Nam ngày 22/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Thái Lan vs Việt Nam Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Chung kết lượt đi Ngày thi đấu 22/8/2026 Giờ thi đấu Ban tổ chức chưa công bố chính thức Địa điểm Thái Lan đăng cai, sân cụ thể chưa được xác nhận Trận lượt về Việt Nam vs Thái Lan, ngày 26/8/2026 Thể thức Chung kết hai lượt sân nhà – sân khách

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2026, đội thắng bán kết A được đá sân nhà ở lượt đi, còn đội thắng bán kết B đăng cai lượt về. Thái Lan đã vượt qua Singapore ở bán kết A, vì vậy Việt Nam sẽ được chơi trận quyết định chức vô địch trên sân nhà nếu giành vé từ bán kết B.

Ban tổ chức hiện chưa điền giờ bóng lăn và sân vận động vào trang trận đấu chính thức. Rajamangala là sân nhà của Thái Lan và Mỹ Đình là sân nhà của Việt Nam, nhưng hai địa điểm này chỉ nên được đưa vào bài sau khi có thông báo xác nhận.

Nhận định giữa Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan và Việt Nam tiếp tục tạo nên cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất của bóng đá Đông Nam Á. Đây có thể là lần thứ ba liên tiếp hai đội gặp nhau tại chung kết khu vực, sau các mùa giải 2022 và 2024.

Thái Lan giành vé vào chung kết sau hành trình không hoàn toàn dễ dàng. “Voi chiến” thắng Singapore 3-1 trên sân khách ở lượt đi nhưng bất ngờ thua 1-2 tại Rajamangala trong trận lượt về. Lợi thế tích lũy giúp họ đi tiếp với tổng tỷ số 4-3.

Thất bại trước Singapore cũng chỉ ra vấn đề của hàng thủ Thái Lan. Khi đối thủ đẩy cao tốc độ và tấn công trực diện vào khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên, đội bóng của HLV Anthony Hudson không duy trì được sự chắc chắn như tại vòng bảng.

Dù vậy, Thái Lan vẫn sở hữu khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển thế trận thuộc nhóm tốt nhất giải. Sarach Yooyen có thể giữ nhịp ở trung tuyến, còn Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha đủ tốc độ để tạo ra khác biệt ở phần sân đối phương.

Khamyok là nhân tố Việt Nam cần đặc biệt dè chừng. Tiền vệ trẻ này ghi bàn trong trận bán kết lượt về với Singapore và có khả năng xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai. Teerasak cũng đã có 4 bàn, nằm trong nhóm chân sút dẫn đầu giải.

Ở chiều đối diện, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định với phong độ ổn định. Trước bán kết lượt về, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã ghi 15 bàn và mới nhận một bàn thua tại AFF Cup 2026.

Khả năng phòng ngự có tổ chức là nền tảng quan trọng của Việt Nam. Bộ ba trung vệ thường giữ cự ly chặt, hai cầu thủ chạy cánh lùi về nhanh, giúp đội tuyển hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Cách bố trí này phù hợp với một trận lượt đi trên sân khách.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son mang đến khả năng làm tường, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm. Anh có thể kéo các trung vệ Thái Lan vào khu vực trung tâm, mở không gian để Nguyễn Đình Bắc hoặc Geovane tăng tốc từ hai bên.

Đình Bắc là điểm nhấn lớn nhất của Việt Nam tại giải. Trước bán kết lượt về, tiền đạo này dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công. Tốc độ, khả năng di chuyển sau lưng hàng thủ và sự tự tin của Đình Bắc có thể trở thành vũ khí quan trọng trước một Thái Lan thường đẩy đội hình lên cao.

Khu vực trung tuyến nhiều khả năng quyết định cục diện lượt đi. Thái Lan muốn kiểm soát bóng và tạo sức ép bằng những đường chuyền ngắn, còn Việt Nam có thể ưu tiên giữ đội hình cân bằng rồi chuyển trạng thái qua Hoàng Đức, Geovane và Đình Bắc.

Lợi thế của Thái Lan nằm ở sân nhà và khả năng chủ động tấn công. Lợi thế của Việt Nam là hệ thống phòng ngự ổn định cùng tốc độ phản công. Việc được đá lượt về trên sân nhà cũng cho phép thầy trò HLV Kim Sang-sik lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn ở trận đầu tiên.

Tương quan giữa hai đội hiện không còn khoảng cách lớn. Thái Lan nhỉnh hơn về kinh nghiệm kiểm soát thế trận, nhưng Việt Nam có hàng thủ chắc chắn và nhiều cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng với cách biệt tối thiểu cho bất kỳ đội nào đều là kịch bản có thể xảy ra.

Dự đoán số bàn thắng Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan đã ghi 14 bàn sau vòng bảng và hai lượt bán kết. “Voi chiến” chỉ nhận 3 bàn thua, nhưng cả ba đều xuất hiện trong hai trận gặp Singapore, cho thấy hệ thống phòng ngự bắt đầu bộc lộ khoảng trống khi gặp đối thủ có tốc độ.

Trước bán kết lượt về, Việt Nam ghi 15 bàn và mới thủng lưới một lần. Khả năng bảo vệ khu vực trước khung thành giúp đội tuyển có cơ sở chơi chặt chẽ trong chuyến làm khách tại Thái Lan.

Tính chất chung kết hai lượt cũng khiến hai đội khó đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Thái Lan cần tránh để Việt Nam có bàn thắng trên sân khách, còn thầy trò HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải mạo hiểm khi vẫn còn trận lượt về trên sân nhà.

Trận đấu có thể xuất hiện bàn thắng cho cả hai đội, nhưng khả năng bùng nổ thành màn rượt đuổi tỷ số không quá cao.

Dự đoán: Trận đấu có không quá 3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan chưa công bố báo cáo lực lượng dành riêng cho chung kết. Sau hai lượt bán kết, tình trạng thể lực của Pansa Hemviboon, Peeradol Autra, Sarach Yooyen và các cầu thủ tấn công cần được đánh giá lại trước ngày 22/8.

Kakana Khamyok tạo được ảnh hưởng khi ghi bàn trước Singapore. Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha và Patrik Gustavsson là những phương án khác giúp HLV Anthony Hudson thay đổi cách tấn công.

Tình hình lực lượng của Việt Nam chỉ có thể được chốt sau trận bán kết lượt về với Malaysia. Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Hoàng Đức và Geovane là những nhân tố quan trọng nhất trong cách tổ chức tấn công.

HLV Kim Sang-sik cũng có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa với Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Hêndrio và Nguyễn Hai Long. Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thành Chung mang đến các phương án khác nhau cho hàng phòng ngự.

Phong độ gần đây của Thái Lan vs Việt Nam

Đội tuyển Phong độ 5 trận Ghi chú Thái Lan Thắng 4, thua 1 Ghi 9 bàn, thủng lưới 3 bàn Việt Nam Thắng 4, hòa 1 Duy trì khả năng phòng ngự ổn định

Thái Lan toàn thắng bốn trận liên tiếp trước khi thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về. Dù vẫn giành quyền đi tiếp, trận thua ngay trên sân nhà là lời cảnh báo đối với hàng phòng ngự của “Voi chiến”.

Theo giả định Việt Nam thắng Malaysia ở bán kết lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 chiến thắng và một trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội tuyển giữ được sự cân bằng giữa khả năng tấn công nhanh và tổ chức phòng ngự.

Kết quả đối đầu Thái Lan vs Việt Nam đáng chú ý

Dữ liệu tại trang lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam ghi nhận 11 cuộc chạm trán từ năm 2015 đến 2025. Thái Lan thắng 5 trận, Việt Nam thắng 2 trận và hai đội hòa 4 lần.

Do hai đội đã gặp nhau nhiều hơn 6 lần, bảng dưới đây chỉ chọn các trận chung kết và cuộc đối đầu đáng chú ý:

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất 5/1/2025 Thái Lan vs Việt Nam 2-3 Chung kết lượt về AFF Cup 2024 2/1/2025 Việt Nam vs Thái Lan 2-1 Chung kết lượt đi AFF Cup 2024 10/9/2024 Việt Nam vs Thái Lan 1-2 Giao hữu quốc tế 16/1/2023 Thái Lan vs Việt Nam 1-0 Chung kết lượt về AFF Cup 2022 13/1/2023 Việt Nam vs Thái Lan 2-2 Chung kết lượt đi AFF Cup 2022 23/12/2021 Việt Nam vs Thái Lan 0-2 Bán kết AFF Cup

Thái Lan vẫn chiếm ưu thế nếu xét toàn bộ 11 trận được hệ thống ghi nhận. Tuy nhiên, Việt Nam thắng cả hai lượt chung kết gần nhất, gồm chiến thắng 3-2 ngay tại Rajamangala vào tháng 1/2025.

Hai kỳ chung kết gần nhất cũng phản ánh sự cân bằng rõ rệt. Thái Lan thắng Việt Nam với tổng tỷ số 3-2 ở mùa giải 2022, còn Việt Nam đáp trả bằng chiến thắng chung cuộc 5-3 tại giải năm 2024.

Đội hình xuất phát Thái Lan vs Việt Nam dự kiến

Đội hình Thái Lan dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Chatchai Bootprom; Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, W. Jarunongkran; Sarach Yooyen, P. Autra; K. Khamyok, W. Kanitsribumphen, Yotsakorn Burapha; Teerasak Poeiphimai.

Phương án khác: Patrik Gustavsson có thể được sử dụng nếu Thái Lan cần một tiền đạo có khả năng tranh chấp và hoạt động rộng. HLV Anthony Hudson cũng có thể tăng thêm quân số ở tuyến giữa nhằm hạn chế khả năng chuyển trạng thái của Việt Nam.

Đội hình Việt Nam dự kiến theo sơ đồ 3-4-3

P. Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Geovane, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc.

Phương án khác: Nguyễn Quang Hải hoặc Hêndrio có thể được đưa vào đội hình nếu Việt Nam cần tăng khả năng kiểm soát bóng. Đoàn Văn Hậu là lựa chọn giúp hàng thủ có thêm sức mạnh tranh chấp ở hành lang trái.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Việt Nam

Thống kê Dữ liệu Thành tích vòng bảng của Thái Lan Toàn thắng 4 trận, giành 12 điểm Hiệu số vòng bảng của Thái Lan Ghi 10 bàn, không thủng lưới Thành tích vòng bảng của Việt Nam Thắng 3, hòa 1, giành 10 điểm Hiệu số vòng bảng của Việt Nam Ghi 13 bàn, thủng lưới 1 bàn Kết quả bán kết của Thái Lan Thắng Singapore tổng tỷ số 4-3 Lượt đi bán kết của Việt Nam Thắng Malaysia 2-0 Đối đầu từ năm 2015 Thái Lan thắng 5, hòa 4, Việt Nam thắng 2 Hai lần gặp gần nhất Việt Nam đều giành chiến thắng Chân sút Việt Nam đáng chú ý Đình Bắc 5 bàn trước bán kết lượt về Chân sút Thái Lan đáng chú ý Teerasak Poeiphimai 4 bàn Thể thức chung kết Hai lượt, ngày 22 và 26/8/2026

Số liệu ghi bàn cá nhân cần được cập nhật sau trận Việt Nam vs Malaysia. Danh sách mới nhất có thể lấy trực tiếp tại trang Vua phá lưới AFF Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan có lợi thế sân nhà và nhiều khả năng chủ động kiểm soát bóng. Khamyok, Teerasak và Burapha có thể gây sức ép đáng kể nếu Việt Nam để lộ khoảng trống ở hai biên.

Việt Nam sở hữu hàng phòng ngự ổn định hơn và đủ tốc độ để phản công. Xuân Son có thể giữ bóng ở tuyến trên, còn Đình Bắc là phương án khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan.

Với tính chất của chung kết lượt đi, hai đội khó mạo hiểm quá sớm. Việt Nam có cơ sở giành một kết quả thuận lợi trước khi trở về sân nhà đá trận quyết định ngày 26/8.

Dự đoán: Thái Lan 1-1 Việt Nam.

Lịch thi đấu, kết quả và thông tin mới nhất về hai đội được cập nhật tại chuyên trang Bóng đá Báo Lâm Đồng.