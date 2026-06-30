Thể thao 360 Nhận định thắng thua Anh vs CHDC Congo: Kane, Bellingham trước cột mốc lịch sử của đại diện châu Phi Anh vs CHDC Congo lúc 23h ngày 1/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi Tam sư được đánh giá vượt trội trước đội bóng châu Phi vừa tạo nên hành trình lịch sử.

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Thông tin trận đấu Anh vs CHDC Congo hôm nay 1/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Anh vs CHDC Congo Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 23h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ Vòng đấu Vòng 1/16 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Anh vs CHDC Congo

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Anh vs CHDC Congo trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 và nền tảng VTVGo nếu trận đấu được phát sóng theo lịch trong nước.

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Nhận định thắng thua giữa Anh vs CHDC Congo

Anh bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của đội nhất bảng L. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành 7 điểm sau 3 lượt trận, lần lượt thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0.

Tam sư không chỉ đi tiếp bằng kết quả ổn định, mà còn cho thấy sự cân bằng hơn trong cách vận hành. Sau vòng bảng, Anh ghi 6 bàn, chỉ nhận 2 bàn thua và giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất. Đây là nền tảng quan trọng trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Harry Kane tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup, qua đó củng cố vai trò thủ lĩnh trong đội hình. Phía sau Kane, Jude Bellingham duy trì phong độ ổn định và giúp Tam sư có thêm sức sáng tạo ở trung tuyến.

Dưới thời Thomas Tuchel, Anh đang chơi chắc chắn hơn. Elliot Anderson mang lại khả năng cân bằng ở giữa sân, Declan Rice hỗ trợ tranh chấp và thu hồi bóng, còn các mũi tấn công như Saka, Rashford, Madueke hay Gordon giúp đội bóng có nhiều phương án tăng tốc.

Sức mạnh chiều sâu là khác biệt lớn của Anh. Ngay cả khi chưa bung hết khả năng, Tam sư vẫn có thể kiểm soát trận đấu bằng tỷ lệ cầm bóng cao, pressing hợp lý và nhiều lựa chọn chất lượng từ ghế dự bị.

Ở phía đối diện, CHDC Congo vừa viết nên cột mốc đáng nhớ. Đại diện châu Phi giành vé đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, sau khi hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia rồi lội ngược dòng thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối.

Chiến thắng trước Uzbekistan giúp Congo có thêm sự hưng phấn. Yoane Wissa lập cú đúp, còn toàn đội cho thấy tinh thần thi đấu giàu năng lượng. Đây sẽ là điểm tựa lớn nhất của thầy trò Sebastien Desabre khi bước vào trận đấu bị đánh giá thấp hơn.

Dù vậy, khoảng cách về chất lượng đội hình vẫn rất rõ. Phần lớn trụ cột của Congo thi đấu tại Ligue 1, Bundesliga hoặc Championship, còn Anh sở hữu nhiều ngôi sao đang chơi cho các CLB hàng đầu Premier League và Champions League.

Congo nhiều khả năng sẽ không cố đẩy cao đội hình. Đại diện châu Phi có thể chơi thấp, giữ cự ly đội hình chặt, rồi chờ cơ hội phản công bằng tốc độ của Wissa, Meschack Elia hoặc Cedric Bakambu.

Vấn đề là Anh có đủ khả năng kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Khi gặp các đối thủ yếu hơn, Tam sư thường cầm bóng trên 60%, đẩy đối phương lùi sâu và liên tục tạo sức ép bằng các pha phối hợp ở hai biên.

Nếu Anh sớm có bàn mở tỷ số, trận đấu có thể trở nên rất khó cho Congo. Đại diện châu Phi thiếu kinh nghiệm ở các trận knock-out lớn, trong khi Tam sư có nhiều cầu thủ quen với áp lực đỉnh cao.

Congo có tinh thần tốt, nhưng Anh vượt trội về đẳng cấp, chiều sâu lực lượng và khả năng kiểm soát nhịp chơi. Nếu duy trì phong độ như vòng bảng, đội bóng của Thomas Tuchel đủ cơ sở để giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs CHDC Congo

Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt hiệu suất 2,6 bàn/trận. Tam sư chỉ có 1 trận không ghi bàn trong chuỗi này, đồng thời giữ sạch lưới 8/10 trận.

Riêng tại World Cup 2026, Anh ghi 6 bàn sau 3 trận, trung bình 2 bàn/trận. Đội bóng của Thomas Tuchel tạo ra gần 16 cú sút mỗi trận, khoảng 6 cú sút trúng đích và thường duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trên 58%.

CHDC Congo ghi 15 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 1,5 bàn/trận. Đại diện châu Phi có 8/10 trận ghi bàn, nhưng hàng thủ cũng nhận 11 bàn thua, trung bình 1,1 bàn/trận.

Tại World Cup 2026, Congo ghi 4 bàn sau 3 trận, trong đó có 3 bàn ở chiến thắng trước Uzbekistan. Họ có thể tạo nguy hiểm khi phản công, nhưng sẽ gặp thử thách rất lớn trước hàng thủ Anh đang chơi chắc chắn.

Với việc Anh nhiều khả năng kiểm soát hoàn toàn thế trận, trận đấu có cơ sở xuất hiện nhiều bàn thắng. Congo có thể chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh không có Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Dù vậy, HLV Thomas Tuchel vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng cho hàng thủ và hai biên.

CHDC Congo có đội hình mạnh nhất. Yoane Wissa, Cedric Bakambu, Meschack Elia, Chancel Mbemba và Masuaku nhiều khả năng tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong cách vận hành của đại diện châu Phi.

Phong độ gần đây của Anh vs CHDC Congo

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Anh Thắng 4, hòa 1 Bất bại, giữ sạch lưới 2 trận gần nhất ở vòng bảng CHDC Congo Thắng 1, hòa 2, thua 2 Tinh thần lên cao sau trận thắng Uzbekistan

Anh đang có phong độ ổn định với chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tam sư thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, cho thấy sự chắc chắn trước vòng knock-out.

CHDC Congo không có phong độ quá nổi bật, nhưng chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan mang ý nghĩa rất lớn. Đại diện châu Phi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm và tâm lý không còn gì để mất.

Kết quả đối đầu Anh vs CHDC Congo gần nhất

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong lịch sử. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu.

Hạng mục Dữ liệu Tổng số lần đối đầu Chưa từng gặp Trận gần nhất Chưa có Bối cảnh lần gặp đầu tiên Vòng 1/16 World Cup 2026

Việc chưa có dữ liệu đối đầu khiến trận đấu mang thêm màu sắc mới. Tuy nhiên, xét trên chất lượng đội hình và kinh nghiệm knock-out, Anh vẫn là đội nắm lợi thế rõ rệt.

Đội hình xuất phát Anh vs CHDC Congo dự kiến

Anh dự kiến: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

Phương án khác: Anh có thể sử dụng Madueke hoặc Gordon ở hiệp hai nếu cần thêm tốc độ ở hai cánh. Trong thế trận kiểm soát bóng nhiều, Bellingham có thể được đẩy cao để hỗ trợ trực tiếp cho Kane.

CHDC Congo dự kiến: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Phương án khác: Congo có thể kéo thấp đội hình với hàng thủ 5 người để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Wissa và Bakambu sẽ là hai điểm đến quan trọng trong các pha phản công nhanh.

Thống kê đáng chú ý Anh vs CHDC Congo

Thống kê Dữ liệu Phong độ Anh Bất bại 13 trận liên tiếp Hàng thủ Anh Giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất Hàng công Anh Ghi 26 bàn trong 10 trận Hiệu suất ghi bàn của Anh 2,6 bàn/trận Kịch bản bàn thắng 7/10 trận gần đây của Anh có từ 3 bàn trở lên Hàng công Congo Ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất Thẻ phạt Congo Trung bình 2,2 thẻ vàng/trận Phạt góc Anh Trung bình 5,6 quả/trận Phạt góc Congo Trung bình 4,9 quả/trận Đối đầu Hai đội chưa từng gặp nhau

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

Anh có lợi thế lớn ở chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát bóng. Nếu Kane, Bellingham, Saka và Rashford tìm được nhịp phối hợp tốt, Congo sẽ phải chịu sức ép liên tục.

CHDC Congo có thể tạo vài pha phản công đáng chú ý nhờ Wissa và Bakambu. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ trong thời gian dài trước Tam sư sẽ là thử thách rất nặng.

Nếu không có bất ngờ lớn, Anh đủ khả năng thắng cách biệt và giành vé vào vòng 1/8.

Dự đoán: Anh 3-0 CHDC Congo.

BẢN 2 – PHONG CÁCH RIÊNG CHO WEB 2

Nhận định Anh vs CHDC Congo: Tam sư vượt trội, Wissa chờ cơ hội phản đòn

Anh gặp CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ, trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026.

Anh vs CHDC Congo đá khi nào, trực tiếp kênh nào?

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h00 ngày 01/07/2026, theo giờ Việt Nam. Màn đối đầu này thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 và được tổ chức trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ.

Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên VTV3, VTV6 và VTV10 theo lịch phát sóng trong nước.

Nhận định Anh vs CHDC Congo

Anh bước vào vòng 1/16 với vị thế đội cửa trên rõ rệt. Sau 3 trận vòng bảng, Tam sư có 7 điểm, đứng đầu bảng L và vẫn giữ được cảm giác chắc chắn trong lối chơi.

Đội bóng của Thomas Tuchel thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 rồi vượt qua Panama 2-0. Sau trận mở màn có phần cởi mở, Anh nhanh chóng siết lại hệ thống phòng ngự và giữ sạch lưới ở 2 trận tiếp theo.

Điểm đáng chú ý là Tam sư chưa cần sử dụng hết sức mạnh. Harry Kane vẫn giữ vai trò trung tâm, Bellingham tạo ảnh hưởng lớn ở khu vực giữa sân, còn Rice và Anderson đem lại sự cân bằng phía sau.

Anh có nhiều phương án tấn công. Saka có thể khoét biên, Rashford tạo tốc độ ở các pha chuyển trạng thái, còn Madueke và Gordon là những lựa chọn đủ sức thay đổi nhịp trận đấu từ ghế dự bị.

CHDC Congo lại mang đến câu chuyện giàu cảm xúc. Đại diện châu Phi vượt qua vòng bảng sau trận hòa Bồ Đào Nha, thất bại trước Colombia và chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan. Kết quả ở lượt cuối giúp họ giành vé đi tiếp trong nhóm đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Yoane Wissa là nhân vật nổi bật của Congo sau cú đúp vào lưới Uzbekistan. Bên cạnh Wissa, Bakambu và Meschack Elia cũng là những cái tên có thể tạo nguy hiểm nếu Anh để lộ khoảng trống.

Dù vậy, Congo khó có thể chơi đôi công. Khoảng cách về chất lượng đội hình quá rõ, nên đội bóng của Sebastien Desabre nhiều khả năng sẽ chọn cách phòng ngự thấp, tăng quân số ở phần sân nhà và chờ thời cơ phản công.

Anh sẽ muốn kiểm soát bóng nhiều, đẩy cao đội hình và dùng các pha tấn công biên để kéo giãn hàng thủ Congo. Nếu Tam sư mở tỷ số sớm, trận đấu có thể chuyển hẳn sang thế một chiều.

Điểm nóng của trận đấu

Khu vực trước vòng cấm Congo sẽ chịu sức ép lớn. Bellingham có thể di chuyển giữa các tuyến, Kane lùi xuống làm tường, còn Saka và Rashford kéo hàng thủ đối phương ra biên.

Với Congo, nhiệm vụ quan trọng nhất là không để mất bóng ở trung tuyến. Nếu Moutoussamy và Sadiki không giảm được nhịp pressing của Anh, Wissa và Bakambu sẽ rất khó có bóng để phản công.

Dự đoán bàn thắng Anh vs CHDC Congo

Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,6 bàn/trận. Tam sư cũng giữ sạch lưới 8/10 trận, cho thấy họ đang cân bằng tốt giữa tấn công và phòng ngự.

CHDC Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất, nhưng hàng thủ để lọt lưới 11 bàn trong cùng giai đoạn. Trước hàng công Anh, đại diện châu Phi có nguy cơ phải chịu nhiều pha dứt điểm.

7/10 trận gần đây của Anh có từ 3 bàn trở lên. Với thế trận nghiêng về Tam sư, khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng là khá cao.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi 2-3 bàn.

Dự đoán phạt góc

Anh có trung bình 5,6 quả phạt góc/trận trong 10 trận gần nhất. Khi gặp đội bóng phải lùi sâu, số quả góc của Tam sư thường tăng nhờ những pha tấn công liên tục ở hai biên.

CHDC Congo có trung bình 4,9 quả góc/trận, nhưng con số này có thể giảm trước đối thủ kiểm soát bóng vượt trội. Anh nhiều khả năng áp đảo ở chỉ số phạt góc.

Dự đoán tổng phạt góc: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt

Anh chỉ nhận trung bình 0,6 thẻ vàng/trận trong 10 trận gần đây. Tam sư kiểm soát bóng nhiều nên ít phải phạm lỗi ở thế bị động.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận. Nếu phải liên tục ngăn Kane, Bellingham, Saka và Rashford, đại diện châu Phi có thể nhận nhiều thẻ hơn.

Dự đoán tổng thẻ vàng: 3-5 thẻ.

Đội dễ nhận thẻ hơn: CHDC Congo.

Tình hình lực lượng

Anh: Reece James và Valentino Livramento chấn thương.

CHDC Congo: Có đội hình mạnh nhất.

Phong độ và đối đầu

Anh thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Tam sư cũng đang có chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường.

CHDC Congo thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đại diện châu Phi không có phong độ quá ổn định, nhưng vừa có chiến thắng rất quan trọng trước Uzbekistan.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Thống kê trước trận

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tam sư giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Anh ghi 26 bàn trong 10 trận, trung bình 2,6 bàn/trận.

7/10 trận gần đây của Anh xuất hiện từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận.

Anh được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận.

Hai đội chưa từng đối đầu trong lịch sử.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

CHDC Congo có tinh thần tốt và đủ tốc độ để tạo vài pha phản công. Tuy nhiên, đại diện châu Phi khó duy trì sức chống đỡ nếu Anh kiểm soát bóng liên tục.

Tam sư vượt trội về mọi tuyến, đặc biệt ở hàng công và tuyến giữa. Một chiến thắng trong 90 phút là kịch bản dễ xảy ra hơn.

Dự đoán: Anh 3-0 CHDC Congo.

BẢN 3 – PHONG CÁCH RIÊNG CHO WEB 3

Nhận định trận Anh vs CHDC Congo: Bellingham dẫn nhịp, Tam sư hướng tới vé vào vòng 1/8

Anh vs CHDC Congo tại vòng 1/16 World Cup 2026 là màn so tài giữa đội nhất bảng L và đại diện châu Phi vừa giành vé đi tiếp sau chiến thắng giàu cảm xúc trước Uzbekistan.

Tổng quan trận Anh vs CHDC Congo

Anh gặp CHDC Congo lúc 23h00 ngày 01/07/2026, trên sân Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ. Trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10.

Tam sư có lợi thế lớn về đội hình, phong độ và kinh nghiệm. Congo mang tới sự hưng phấn, nhưng sẽ phải đối mặt với một trong những tập thể có chất lượng cao nhất giải.

Nhận định chuyên môn Anh vs CHDC Congo

Anh đã vượt qua vòng bảng bằng sự chắc chắn. Sau 3 trận, đội bóng của Thomas Tuchel có 7 điểm, ghi 6 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Chiến thắng 4-2 trước Croatia giúp Anh có khởi đầu mạnh. Trận hòa Ghana 0-0 cho thấy vẫn còn vài thời điểm bế tắc, nhưng chiến thắng 2-0 trước Panama giúp Tam sư lấy lại nhịp trước vòng knock-out.

Điểm tích cực lớn nhất của Anh là sự cân bằng. Họ không chỉ có Kane để ghi bàn, mà còn sở hữu Bellingham, Saka, Rashford, Rice và Anderson để tạo áp lực ở nhiều khu vực khác nhau.

Bellingham có thể là chìa khóa. Tiền vệ này vừa hỗ trợ kiểm soát nhịp, vừa xâm nhập vòng cấm khi có khoảng trống. Trước hàng thủ Congo nhiều khả năng lùi sâu, khả năng di chuyển giữa các tuyến của Bellingham sẽ rất quan trọng.

Kane vẫn là trung tâm trên hàng công. Anh có thể dùng tiền đạo này để làm tường, kéo trung vệ đối phương khỏi vị trí, rồi mở khoảng trống cho Saka hoặc Rashford băng vào.

CHDC Congo đến vòng 1/16 bằng hành trình nhiều cảm xúc. Họ hòa Bồ Đào Nha, thua Colombia, rồi thắng Uzbekistan 3-1 sau màn ngược dòng ở lượt cuối. Yoane Wissa tỏa sáng với 2 bàn thắng, giúp đội bóng châu Phi có mặt ở vòng knock-out.

Tinh thần là thứ Congo có thể dựa vào. Đại diện châu Phi không chịu quá nhiều áp lực và có thể chơi với tâm thế cửa dưới. Những pha phản công của Wissa, Elia và Bakambu sẽ là phương án chính để tìm kiếm cơ hội.

Tuy nhiên, Anh khác xa Uzbekistan. Tam sư kiểm soát bóng tốt hơn, pressing mạnh hơn và có nhiều cá nhân đủ sức giải quyết tình huống. Nếu Congo để mất bóng gần vòng cấm, họ có thể trả giá rất nhanh.

Chênh lệch đẳng cấp là yếu tố rõ nhất trước trận. Anh có chiều sâu lực lượng, còn Congo phải dựa nhiều vào tinh thần và sự hiệu quả trong số ít cơ hội có được.

Kịch bản có thể xảy ra

Anh nhiều khả năng kiểm soát bóng ngay từ đầu. Họ có thể đẩy Congo về phần sân nhà bằng những pha phối hợp ở biên, sau đó đưa bóng vào khu vực của Kane hoặc tuyến hai.

Congo sẽ ưu tiên phòng ngự số đông. Nếu giữ được tỷ số hòa trong hiệp một, đại diện châu Phi có thể khiến trận đấu căng hơn. Nhưng nếu thủng lưới sớm, họ sẽ rất khó chống đỡ khi Anh tăng tốc.

Dự đoán bàn thắng

Anh ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất và chỉ có 1 trận không ghi bàn. Với hiệu suất 2,6 bàn/trận, Tam sư đủ cơ sở để tạo sức ép lớn trước Congo.

Congo ghi 15 bàn trong 10 trận gần đây, nhưng cũng nhận 11 bàn thua. Trước đối thủ mạnh hơn nhiều, hàng thủ đại diện châu Phi sẽ phải làm việc liên tục.

Các dữ liệu bàn thắng gần đây nghiêng về một trận đấu có từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Dự đoán phạt góc

Anh có nhiều cầu thủ chạy cánh và thường xuyên tạo áp lực ở hành lang biên. Trung bình 5,6 quả góc/trận là cơ sở để kỳ vọng Tam sư áp đảo chỉ số này.

Congo vẫn có thể kiếm góc nếu phản công tốt, nhưng nhiều khả năng họ không có đủ thời lượng kiểm soát bóng để tạo số quả góc lớn.

Dự đoán tổng phạt góc: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt

Anh nhận rất ít thẻ vàng trong 10 trận gần nhất. Congo có xu hướng phạm lỗi nhiều hơn, đặc biệt khi đối đầu các đội kiểm soát bóng tốt.

Trận đấu có thể xuất hiện nhiều pha truy cản từ phía đại diện châu Phi, nhất là khi Saka, Rashford hoặc Bellingham tăng tốc.

Dự đoán tổng thẻ vàng: 3-5 thẻ.

Lực lượng

Anh không có Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Dù vậy, lực lượng còn lại của Tam sư vẫn rất dày và đủ chất lượng cho vòng knock-out.

CHDC Congo có đội hình mạnh nhất. HLV Sebastien Desabre nhiều khả năng giữ bộ khung đã giúp đội bóng vượt qua Uzbekistan.

Phong độ gần đây

Đội 5 trận gần nhất Điểm đáng chú ý Anh Thắng 4, hòa 1 Bất bại, phòng ngự chắc CHDC Congo Thắng 1, hòa 2, thua 2 Vừa thắng Uzbekistan 3-1

Anh đang ổn định hơn hẳn. Congo có tinh thần tốt nhưng chưa cho thấy sự chắc chắn cần thiết để đối đầu với một đội bóng mạnh như Tam sư.

Lịch sử đối đầu

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau. Trận đấu tại sân Mercedes-Benz sẽ là lần đầu hai đội đối đầu trong lịch sử.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Dữ liệu đáng chú ý

Hạng mục Dữ liệu Anh Bất bại 13 trận liên tiếp Hàng thủ Anh Sạch lưới 8/10 trận gần nhất Hàng công Anh 26 bàn trong 10 trận Congo Ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất Thẻ phạt Congo 2,2 thẻ vàng/trận Phạt góc Anh 5,6 quả/trận Đối đầu Chưa từng gặp nhau

Dự đoán kết quả Anh vs CHDC Congo

CHDC Congo có thể gây chú ý bằng tốc độ ở các pha phản công, nhưng họ khó tạo ra đủ áp lực để đẩy Anh vào thế nguy hiểm thường xuyên.

Tam sư có đội hình mạnh hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và nhiều phương án ghi bàn hơn. Nếu chơi đúng nhịp, Anh nhiều khả năng giành chiến thắng cách biệt.

Dự đoán: Anh 3-0 CHDC Congo.

BẢN 4 – PHONG CÁCH RIÊNG CHO WEB 4

Nhận định bóng đá Anh vs CHDC Congo: Tam sư rộng cửa đi tiếp

Anh chạm trán CHDC Congo lúc 23h00 ngày 1/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Với dàn sao vượt trội và phong độ ổn định, đội bóng của Thomas Tuchel được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Thông tin Anh vs CHDC Congo

Mục Nội dung Thời gian 23h00 ngày 01/07/2026 Địa điểm Mercedes-Benz, Atlanta, Mỹ Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Nhận định Anh vs CHDC Congo

Anh kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng L. Tam sư thắng Croatia 4-2, hòa Ghana 0-0 và vượt qua Panama 2-0, qua đó giành 7 điểm để tiến vào vòng 1/16.

Sau 3 trận, Anh ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần. Đội bóng của Thomas Tuchel cũng giữ sạch lưới ở 2 trận gần nhất, cho thấy hàng thủ đang dần đạt trạng thái ổn định hơn.

Harry Kane vẫn là trung tâm trong lối chơi. Khả năng làm tường, dứt điểm và kết nối với tuyến hai của tiền đạo này giúp Anh có nhiều cách tiếp cận vòng cấm. Bellingham là điểm nhấn ở phía sau nhờ khả năng di chuyển rộng và tạo đột biến.

Tam sư còn có nhiều lựa chọn tốc độ như Saka, Rashford, Madueke hoặc Gordon. Đây là lợi thế lớn khi họ cần kéo giãn hàng thủ đối phương hoặc tăng tốc trong hiệp hai.

CHDC Congo đã tạo nên hành trình đáng nhớ. Sau khi hòa Bồ Đào Nha và thua Colombia, đại diện châu Phi thắng Uzbekistan 3-1 để giành quyền đi tiếp. Cú đúp của Yoane Wissa giúp Congo bước vào vòng knock-out với tinh thần rất cao.

Dù vậy, chênh lệch đẳng cấp là rất lớn. Anh có nhiều cầu thủ thi đấu ở Premier League và Champions League, còn Congo chủ yếu dựa vào các gương mặt đang chơi tại Ligue 1, Bundesliga hoặc Championship.

Congo nhiều khả năng sẽ chọn cách đá phòng ngự phản công. Wissa, Bakambu và Elia là những điểm đến quan trọng trong các pha bóng nhanh. Tuy nhiên, để có cơ hội, họ cần giữ được sự tập trung trước sức ép liên tục của Tam sư.

Anh có thể kiểm soát bóng khoảng 60-65% và đẩy Congo lùi sâu. Nếu tạo được bàn thắng trong hiệp một, đội bóng của Tuchel sẽ có nhiều khoảng trống hơn để khai thác sau giờ nghỉ.

Vì sao Anh được đánh giá cao hơn?

Anh hơn Congo ở chất lượng nhân sự, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Tam sư bất bại 13 trận liên tiếp, ghi 26 bàn trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới 8 trận ở cùng giai đoạn.

Congo có tinh thần tốt, nhưng phong độ chưa thật ổn định. Đại diện châu Phi thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Trước một đối thủ mạnh như Anh, chỉ tinh thần là chưa đủ.

Dự đoán số bàn thắng

Anh đang duy trì hiệu suất ghi bàn cao với 2,6 bàn/trận trong 10 trận gần nhất. Tại World Cup 2026, Tam sư có trung bình 2 bàn/trận sau vòng bảng.

Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần đây, nhưng hàng thủ để lọt lưới 11 lần trong cùng giai đoạn. Khi phải chịu sức ép lớn, họ có nguy cơ thủng lưới nhiều hơn một bàn.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Anh ghi 2-3 bàn.

Dự đoán phạt góc

Anh có trung bình 5,6 quả góc/trận trong 10 trận gần nhất. Với các pha tấn công biên từ Saka, Rashford hoặc Madueke, Tam sư nhiều khả năng tạo ra nhiều tình huống phạt góc.

Congo đạt trung bình 4,9 quả góc/trận, nhưng chỉ số này có thể giảm khi họ phải nhường quyền kiểm soát bóng.

Dự đoán tổng phạt góc: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt

Anh nhận rất ít thẻ vàng, chỉ trung bình 0,6 thẻ/trận trong 10 trận gần nhất. Ngược lại, Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận.

Trước sức ép của Kane, Bellingham và Saka, Congo có thể phải phạm lỗi nhiều hơn ở khu vực giữa sân và hai biên.

Dự đoán tổng thẻ vàng: 3-5 thẻ.

Congo nhận 2-4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng Anh vs CHDC Congo

Anh vắng Reece James và Valentino Livramento vì chấn thương. Phần còn lại của đội hình vẫn đủ chiều sâu để Thomas Tuchel xoay chuyển tùy thế trận.

CHDC Congo có lực lượng mạnh nhất. Yoane Wissa, Bakambu, Mbemba và Masuaku vẫn là những nhân tố đáng chú ý của đại diện châu Phi.

Phong độ Anh vs CHDC Congo

Đội Thành tích 5 trận gần nhất Điểm đáng chú ý Anh Thắng 4, hòa 1 Bất bại, giữ sạch lưới tốt CHDC Congo Thắng 1, hòa 2, thua 2 Vừa thắng Uzbekistan để đi tiếp

Anh ổn định hơn rõ rệt trước trận đấu này. Congo có cảm hứng từ chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng, nhưng cần chơi vượt ngưỡng mới có thể tạo bất ngờ.

Đối đầu Anh vs CHDC Congo

Anh và CHDC Congo chưa từng gặp nhau trong lịch sử. Cuộc đối đầu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu hai đội so tài.

Đội hình dự kiến Anh vs CHDC Congo

Anh: Pickford; O'Reilly, Guehi, Konsa, Spence; Anderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Rashford.

CHDC Congo: M’Pasi-Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki; Mbuku, Wissa, Bakambu.

Thống kê nổi bật

Anh bất bại 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Tam sư giữ sạch lưới 8/10 trận gần nhất.

Anh ghi 26 bàn sau 10 trận, trung bình 2,6 bàn/trận.

7/10 trận gần đây của Anh có từ 3 bàn thắng trở lên.

CHDC Congo ghi bàn ở 8/10 trận gần nhất.

Congo nhận trung bình 2,2 thẻ vàng/trận.

Anh được hưởng trung bình 5,6 quả phạt góc/trận.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong lịch sử.

Dự đoán tỷ số Anh vs CHDC Congo

CHDC Congo có thể nhập cuộc với tinh thần cao và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sức ép lớn từ một đội tuyển Anh vượt trội ở nhiều vị trí.

Tam sư có đủ khả năng kiểm soát trận đấu, tạo nhiều cơ hội và giữ sạch lưới nếu hàng thủ duy trì sự tập trung.

Dự đoán: Anh 3-0 CHDC Congo.