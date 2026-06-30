Thể thao 360 Nhận định thắng thua Bờ Biển Ngà vs Na Uy: Haaland thách thức giấc mơ lịch sử của Voi chiến Bờ Biển Ngà vs Na Uy lúc 0h ngày 1/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi hai đội cùng lần đầu góp mặt ở vòng knock-out sau nhiều năm chờ đợi.

Xem thêm lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội

Thông tin trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy hôm nay 1/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Bờ Biển Ngà vs Na Uy Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 00h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân AT&T, Mỹ Vòng đấu Vòng 1/16

Nhận định thắng thua giữa Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với cột mốc rất đáng nhớ. Đại diện châu Phi lần đầu giành quyền góp mặt ở vòng knock-out, sau khi khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng E bằng những kết quả ấn tượng.

Đội bóng của HLV Emerse Faé thắng Ecuador 1-0, vượt qua Curaçao 2-0 và chỉ thua sát nút Đức 1-2. Cách Bờ Biển Ngà đi tiếp cho thấy họ không chỉ dựa vào cảm hứng, mà còn có sự cân bằng tốt giữa khả năng tấn công và tổ chức phòng ngự.

Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bờ Biển Ngà thắng 4 và thua 1. Hàng công ghi 8 bàn, còn hàng thủ chỉ nhận 3 bàn thua. Amad Diallo, Nicolas Pépé, Franck Kessié hay Diomande giúp đại diện châu Phi có nhiều hướng lên bóng khác nhau, đặc biệt ở các pha chuyển trạng thái nhanh.

Ở phía đối diện, Na Uy cũng đang viết nên hành trình đáng chú ý tại World Cup 2026. Đội bóng Bắc Âu thắng Iraq 4-1, vượt qua Senegal 3-2, rồi thua Pháp 1-4 ở lượt cuối trong bối cảnh có nhiều điều chỉnh về nhân sự.

Sức mạnh lớn nhất của Na Uy nằm ở hàng công. Erling Haaland đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục là điểm tựa lớn nhất trong các pha tấn công. Bên cạnh Haaland, Ødegaard, Nusa và Sørloth giúp Na Uy có thêm khả năng sáng tạo, kéo giãn hàng thủ đối phương và khai thác bóng bổng.

Trong 5 trận gần nhất, Na Uy ghi 12 bàn, đạt hiệu suất 2,4 bàn/trận. Đây là con số đủ để khiến Bờ Biển Ngà phải dè chừng, nhất là khi đội bóng Bắc Âu có khả năng tận dụng rất tốt các pha cố định, tạt bóng và tình huống tranh chấp trong vòng cấm.

Dù vậy, hàng thủ Na Uy vẫn để lại nhiều nỗi lo. Việc thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần đây cho thấy đội bóng này chưa thật sự chắc chắn khi đối phương tăng tốc ở hai biên hoặc đánh thẳng vào khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ.

Điểm nóng của trận đấu có thể nằm ở hai hành lang cánh. Bờ Biển Ngà sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật, đủ khả năng gây áp lực lên hàng thủ Na Uy. Ngược lại, Na Uy có thể dùng thể hình, bóng bổng và khả năng làm tường của Haaland để tạo khác biệt.

Về thế trận, Bờ Biển Ngà nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ rồi tìm cơ hội phản công. Na Uy có thể chủ động hơn trong việc đưa bóng lên phía trước, nhưng đội bóng Bắc Âu sẽ phải tránh để mất bóng ở khu vực giữa sân.

Na Uy nhỉnh hơn nhờ sự hiện diện của Haaland và chất lượng ở tuyến trên. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà có đủ nền tảng thể lực, tốc độ và tinh thần để tạo ra một trận đấu khó lường. Đây hứa hẹn là cặp đấu giàu tốc độ và có nhiều tình huống ăn miếng trả miếng.

Dự đoán số bàn thắng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà ghi 8 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,6 bàn/trận. Đại diện châu Phi cũng ghi bàn ở cả 5 trận gần đây, cho thấy khả năng duy trì áp lực tấn công khá ổn định.

Na Uy còn nổi bật hơn ở mặt trận ghi bàn với 12 pha lập công sau 5 trận, trung bình 2,4 bàn/trận. Khi Haaland, Ødegaard, Nusa và Sørloth cùng góp mặt, đội bóng Bắc Âu có nhiều cách để tiếp cận vòng cấm.

Hàng thủ Bờ Biển Ngà đang chơi chắc chắn hơn, nhưng sức ép từ Na Uy có thể khiến họ khó giữ sạch lưới. Ở chiều ngược lại, việc Na Uy nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần nhất mở ra cơ hội cho các mũi tấn công của Bờ Biển Ngà.

Dự đoán: Trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên.

Thông tin lực lượng Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà chưa chắc có sự phục vụ của Wilfried Singo do vấn đề chấn thương. Nếu hậu vệ này không thể đá chính, HLV Emerse Faé sẽ phải điều chỉnh ở hàng thủ để bảo đảm sự cân bằng trước sức ép từ Na Uy.

Na Uy cũng có nỗi lo với Julian Ryerson. Hậu vệ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đùi, nên khả năng ra sân vẫn bỏ ngỏ. Đây là vị trí quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng Bắc Âu.

Phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Bờ Biển Ngà Thắng 4, thua 1 Ghi bàn đều, phòng ngự ổn định Na Uy Thắng 3, hòa 1, thua 1 Hàng công mạnh, hàng thủ còn nhiều rủi ro

Bờ Biển Ngà đang có phong độ tốt với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đại diện châu Phi ghi bàn đều đặn và không để thủng lưới quá nhiều, tạo nền tảng tốt cho vòng knock-out.

Na Uy cũng cho thấy sức bật lớn trên hàng công. Dù vậy, việc nhận 9 bàn thua trong 5 trận gần đây là vấn đề HLV Na Uy cần khắc phục nếu muốn tiến sâu hơn.

Kết quả đối đầu Bờ Biển Ngà vs Na Uy gần nhất

Bờ Biển Ngà và Na Uy chưa từng chạm trán nhau trong lịch sử. Vì vậy, trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần đầu tiên hai đội đối đầu ở một giải đấu chính thức.

Ngày Trận đấu Kết quả Tính chất Chưa từng gặp Bờ Biển Ngà vs Na Uy Chưa có Lịch sử đối đầu

Việc chưa có dữ liệu đối đầu khiến trận đấu thêm khó lường. Hai đội sẽ phải dựa vào khả năng thích nghi, cách nhập cuộc và hiệu quả trong các khoảnh khắc quyết định.

Đội hình xuất phát Bờ Biển Ngà vs Na Uy dự kiến

Bờ Biển Ngà dự kiến: Fofana; Doué, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangaré, Kessié, Fofana; Amad Diallo, Pépé, Diomande.

Phương án khác: Bờ Biển Ngà có thể tăng thêm quân số ở tuyến giữa nếu muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Ødegaard. Trong thế trận cần bàn thắng, Amad Diallo và Pépé nhiều khả năng được đẩy cao để gây sức ép trực diện.

Na Uy dự kiến: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe; Berge, Aursnes, Ødegaard; Nusa, Haaland, Sørloth.

Phương án khác: Nếu Ryerson chưa đủ thể trạng, Na Uy có thể thay đổi nhân sự ở hàng thủ. Trên hàng công, Haaland vẫn là trung tâm trong hầu hết pha lên bóng, với Sørloth hỗ trợ tranh chấp và Nusa tạo tốc độ ở biên.

Thống kê đáng chú ý Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Thống kê Dữ liệu Phong độ Bờ Biển Ngà Thắng 4/5 trận gần nhất Phong độ Na Uy Thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất Hàng công Bờ Biển Ngà Ghi bàn trong cả 5 trận gần đây Hàng công Na Uy Ghi 12 bàn sau 5 trận gần nhất Ngôi sao đáng chú ý Erling Haaland đã ghi 4 bàn tại World Cup 2026 Hàng thủ Na Uy Thủng lưới 9 bàn trong 5 trận gần nhất Phạt góc Hai đội có tổng phạt góc trung bình khoảng 9-10 quả/trận Bối cảnh Cả hai cùng lần đầu góp mặt ở vòng knock-out World Cup 2026

Dự đoán tỷ số Bờ Biển Ngà vs Na Uy

Bờ Biển Ngà có tinh thần tốt, hàng thủ khá chắc và nhiều cầu thủ đủ tốc độ để khiến Na Uy gặp khó. Đại diện châu Phi hoàn toàn có cơ sở để ghi bàn nếu khai thác tốt khoảng trống ở hai cánh.

Na Uy vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng hàng công. Haaland là khác biệt lớn, đặc biệt trong vòng cấm, còn Ødegaard có thể tạo ra những đường chuyền mở khóa trận đấu.

Trận đấu có thể diễn ra căng trong hiệp một, nhưng Na Uy sở hữu nhiều phương án kết thúc hơn ở giai đoạn quyết định.

Dự đoán: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy.