Thể thao 360 Nhận định thắng thua giữa Hà Lan vs Morocco: Gakpo đối đầu bức tường phòng ngự Bắc Phi Hà Lan vs Morocco lúc 8h ngày 30/6 tại vòng 32 đội World Cup 2026, nơi Oranje phải vượt qua hàng thủ kỷ luật của đại diện Bắc Phi.

Thông tin trận đấu Hà Lan vs Morocco hôm nay 30/6/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Hà Lan vs Morocco Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 8h00 ngày 30/6/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Guadalupe Vòng đấu Vòng 32 đội Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

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Nhận định thắng thua giữa Hà Lan vs Morocco

Hà Lan bước vào vòng 32 đội World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau vòng bảng giàu sức tấn công. Đội bóng của HLV Ronald Koeman gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia, qua đó tạo đà tâm lý tốt trước trận knock-out.

Điểm mạnh rõ nhất của Oranje nằm ở hàng công. Trong 12 trận gần nhất, Hà Lan ghi tới 38 bàn, trung bình 3,17 bàn/trận. Đội bóng áo cam cũng nổ súng ở cả 12 trận, cho thấy khả năng duy trì sức ép tấn công rất ổn định.

Gakpo, Malen và Brobbey mang đến nhiều phương án tiếp cận khung thành. Gakpo có khả năng di chuyển rộng và dứt điểm tốt, Malen giàu tốc độ, còn Brobbey tạo sức mạnh trong vòng cấm. Phía sau họ, Frenkie de Jong và Reijnders giúp Hà Lan giữ nhịp, luân chuyển bóng và mở ra các hướng tấn công khác nhau.

Tuy nhiên, Morocco không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Đại diện châu Phi bất bại tại vòng bảng, giành 7 điểm sau 3 trận và chỉ xếp sau Brazil do kém chỉ số phụ. Thành tích này cho thấy Morocco đủ bản lĩnh để đối đầu những đội bóng mạnh.

Điểm tựa lớn nhất của Morocco nằm ở hàng thủ. Trong 27 trận gần nhất, đội bóng Bắc Phi chỉ nhận trung bình 0,44 bàn thua/trận và giữ sạch lưới 17 trận. Đây là nền tảng rất chắc chắn trước một Hà Lan đang có hiệu suất ghi bàn cao.

Morocco không chỉ biết phòng ngự. Đại diện châu Phi ghi 46 bàn sau 27 trận, trung bình 1,70 bàn/trận và nổ súng ở 23/27 trận gần đây. Với Hakimi, Diaz, Ounahi, El Khannouss và Saibari, Morocco có đủ tốc độ lẫn kỹ thuật để tạo nguy hiểm khi chuyển trạng thái.

Khu vực hai biên sẽ là điểm nóng đáng chú ý. Hà Lan có Dumfries, Gakpo và Malen, còn Morocco sở hữu Hakimi, Mazraoui cùng các tiền vệ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Nếu một trong hai đội chiếm ưu thế ở hành lang cánh, thế trận có thể nghiêng rõ về phía đó.

Về kiểm soát bóng, Hà Lan nhỉnh hơn nhờ tỷ lệ chuyền chính xác 89% và khả năng giữ bóng trung bình 58%. Tuy nhiên, Morocco cũng duy trì mức kiểm soát 57%, nên đại diện Bắc Phi khó bị đẩy lùi hoàn toàn trong thời gian dài.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra cân bằng hơn so với chênh lệch tên tuổi. Hà Lan có hàng công bùng nổ và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, nhưng Morocco đủ chắc chắn để kéo trận đấu vào thế giằng co.

Xét tổng thể, Oranje vẫn nhỉnh hơn nhờ chất lượng tấn công và khả năng tạo đột biến của Gakpo, De Jong, Malen. Morocco có thể gây nhiều khó khăn, nhưng Hà Lan là đội có nhiều phương án hơn ở các khoảnh khắc quyết định.

Dự đoán số bàn thắng Hà Lan vs Morocco

Hà Lan đang sở hữu hàng công có hiệu suất rất cao với 38 bàn sau 12 trận gần nhất, trung bình 3,17 bàn/trận. Oranje ghi bàn ở cả 12 trận trong giai đoạn này, cho thấy sự ổn định rất lớn.

Morocco không bùng nổ bằng đối thủ nhưng vẫn ghi 46 bàn sau 27 trận, trung bình 1,70 bàn/trận. Đại diện châu Phi nổ súng ở 23/27 trận gần nhất, đủ để tạo áp lực ngược lên hàng thủ Hà Lan.

Dù vậy, Morocco có hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn khi chỉ nhận 12 bàn thua trong 27 trận gần đây. Với tính chất loại trực tiếp, hai đội có thể nhập cuộc thận trọng hơn vòng bảng.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Hà Lan vs Morocco

Hà Lan có lực lượng mạnh nhất. HLV Ronald Koeman nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung tấn công gồm Malen, Brobbey và Gakpo, phía sau là De Jong, Gravenberch và Reijnders.

Morocco cũng có lực lượng mạnh nhất. Bounou, Hakimi, Mazraoui, Ounahi, Diaz và Saibari là những nhân tố quan trọng trong cách vận hành của đại diện Bắc Phi.

Phong độ gần đây của Hà Lan vs Morocco

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Hà Lan Thắng 4, hòa 1 Ghi 15 bàn, thủng lưới 2 lần Morocco Thắng 5 Ghi 13 bàn, thủng lưới 4 lần

Hà Lan đang có phong độ cao với 4 chiến thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Hàng công Oranje duy trì hiệu suất tốt, đặc biệt sau 2 trận cuối vòng bảng ghi tới 9 bàn.

Morocco toàn thắng 5 trận gần đây. Đại diện châu Phi không chỉ chắc chắn ở hàng thủ mà còn có khả năng ghi bàn ổn định nhờ các pha tấn công biên và chuyển trạng thái nhanh.

Kết quả đối đầu Hà Lan vs Morocco gần nhất

Hai đội gặp nhau 3 lần gần nhất. Hà Lan thắng 2 trận, Morocco thắng 1 trận.

Thành tích đối đầu Dữ liệu Số lần gặp gần nhất 3 Hà Lan thắng 2 Morocco thắng 1 Hòa 0

Lịch sử đối đầu đang nghiêng nhẹ về Hà Lan. Tuy nhiên, Morocco hiện tại là tập thể có tổ chức tốt hơn nhiều so với quá khứ, đặc biệt sau những màn trình diễn ổn định ở các giải đấu lớn.

Đội hình xuất phát Hà Lan vs Morocco dự kiến

Hà Lan dự kiến theo sơ đồ 4-3-3

Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo.

Phương án khác: Hà Lan có thể kéo Gakpo vào trung lộ nhiều hơn nếu Morocco phòng ngự số đông. Dumfries sẽ là hướng tấn công quan trọng khi Oranje cần tăng sức ép từ biên phải.

Morocco dự kiến theo sơ đồ 4-2-3-1

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Phương án khác: Morocco có thể hạ thấp đội hình khi cần bảo vệ tỷ số. Hakimi và Mazraoui vẫn là hai mũi hỗ trợ phản công quan trọng ở hành lang biên.

Thống kê đáng chú ý Hà Lan vs Morocco

Thống kê Dữ liệu Hàng công Hà Lan Ghi bàn ở cả 12 trận gần nhất Hiệu suất Hà Lan Trung bình 3,17 bàn/trận trong 12 trận Phong độ Morocco Bất bại tại vòng bảng World Cup 2026 Phòng ngự Morocco Giữ sạch lưới 17/27 trận gần nhất Bàn thua Morocco Trung bình 0,44 bàn/trận Kiểm soát bóng Hà Lan Trung bình 58% Kiểm soát bóng Morocco Trung bình 57% Chuyền bóng Hà Lan Tỷ lệ chính xác 89% Phạt góc Morocco Trung bình 5,93 quả/trận Hàng công Morocco Ghi bàn ở 23/27 trận gần nhất World Cup Hà Lan chưa thua trong 15 trận gần nhất tại World Cup theo chuỗi thống kê Hiệp một Morocco Chưa thua hiệp một trong 24 trận gần nhất Phong độ dài hạn Morocco Bất bại 35/36 trận gần đây

Dự đoán tỷ số Hà Lan vs Morocco

Hà Lan có lợi thế về sức mạnh tấn công, khả năng tạo cơ hội và kinh nghiệm tại vòng knock-out. Nếu Gakpo, Malen và Brobbey duy trì được tốc độ như vòng bảng, hàng thủ Morocco sẽ chịu áp lực lớn.

Morocco lại có sự chắc chắn, tính kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái tốt. Đại diện Bắc Phi hoàn toàn có thể tìm được bàn thắng nếu tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ Hà Lan.

Trận đấu hứa hẹn căng thẳng, nhưng Oranje vẫn nhỉnh hơn nhờ nhiều phương án tấn công và khả năng tạo đột biến ở các vị trí chủ chốt.

Dự đoán: Hà Lan 2-1 Morocco.