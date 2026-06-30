Thể thao 360 Nhận định thắng thua Pháp vs Thụy Điển: Mbappe, Dembele đưa Les Bleus vào bài kiểm tra knock-out Pháp vs Thụy Điển lúc 4h ngày 1/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi Les Bleus hướng tới chiến thắng tiếp theo sau vòng bảng toàn thắng.

Xem thêm lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội

Thông tin trận đấu Pháp vs Thụy Điển hôm nay 1/7/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Thụy Điển Giải đấu World Cup 2026 Thời gian 04h00 ngày 1/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân MetLife, New Jersey, Mỹ Vòng đấu Vòng 1/16 Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

Link xem trực tiếp Pháp vs Thụy Điển

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Pháp vs Thụy Điển trên các kênh VTV3, VTV6, VTV10 và nền tảng VTVGo nếu trận đấu được phát sóng theo lịch trong nước.

Người xem nên ưu tiên các nền tảng chính thức để tránh link giả, luồng phát không bản quyền hoặc chất lượng hình ảnh không ổn định trong thời điểm trận đấu diễn ra.

Nhận định thắng thua giữa Pháp vs Thụy Điển

Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ rất ấn tượng. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua, qua đó khẳng định vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Les Bleus lần lượt đánh bại Senegal 3-1, Iraq 3-0 và Na Uy 4-1. Đáng chú ý, chiến thắng trước Na Uy chứng kiến Ousmane Dembele lập hat-trick ngay trong hiệp một, giúp Pháp tạo ra cú hích lớn trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

Sức mạnh của Pháp nằm ở chiều sâu hàng công. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise và Kolo Muani đều có khả năng tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và những pha xử lý trong không gian hẹp. Với nhiều lựa chọn như vậy, Pháp có thể tấn công trực diện, đánh biên hoặc chuyển trạng thái rất nhanh.

Ba trận vòng bảng cũng cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt của Les Bleus. Pháp thường cầm bóng trên 55%, tạo ra số cơ hội vượt trội và duy trì sức ép đều đặn trong suốt 90 phút. Khi tuyến giữa có Tchouameni và Kone hỗ trợ phía sau, nhóm cầu thủ tấn công của Pháp có thêm khoảng trống để phát huy tốc độ.

Ở chiều ngược lại, Thụy Điển đi tiếp theo cách vất vả hơn. Đại diện Bắc Âu mở màn bằng chiến thắng 5-1 trước Tunisia, nhưng sau đó thua Hà Lan 1-5 và hòa Nhật Bản 1-1. Kết quả này đủ giúp họ giành vé vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Vấn đề lớn nhất của Thụy Điển nằm ở hệ thống phòng ngự. Đội bóng của Graham Potter để thủng lưới 7 bàn chỉ sau 3 trận vòng bảng. Khi gặp đối thủ có tốc độ cao và khả năng phối hợp nhanh như Pháp, hàng thủ Thụy Điển sẽ phải chịu sức ép rất lớn.

Tổn thất của Thụy Điển càng đáng lo hơn khi trung vệ Isak Hien dính chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup. Sự vắng mặt này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chống bóng bổng, bọc lót và tranh chấp trong vòng cấm của đại diện Bắc Âu.

Thụy Điển vẫn có những nhân tố đủ sức gây khó khăn cho Pháp. Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Anthony Elanga có thể tạo nguy hiểm nếu đội bóng Bắc Âu tìm được khoảng trống phản công. Tuy nhiên, để tạo bất ngờ trước Les Bleus, Thụy Điển cần một trận đấu gần như hoàn hảo ở cả phòng ngự lẫn tận dụng cơ hội.

So về chất lượng đội hình, phong độ, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh ở các trận knock-out, Pháp đang vượt trội. Nếu thi đấu đúng sức, đội bóng của Didier Deschamps có nhiều cơ sở để kiểm soát trận đấu và giành vé đi tiếp.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Thụy Điển

Pháp ghi 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, đạt hiệu suất 3,33 bàn/trận. Xa hơn, Les Bleus có 27 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 2,7 bàn/trận và chỉ có 1 trận không ghi bàn.

Hàng thủ Pháp cũng duy trì sự ổn định khi chỉ nhận 6 bàn thua trong 10 trận gần đây. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, đội bóng áo lam thường hạn chế được số pha lên bóng nguy hiểm của đối thủ.

Thụy Điển ghi 7 bàn sau 3 trận tại World Cup 2026, nhưng 5 bàn đến từ chiến thắng trước Tunisia. Khi gặp Hà Lan và Nhật Bản, đại diện Bắc Âu chỉ ghi 2 bàn và nhận tới 6 bàn thua.

Với sức ép lớn từ Pháp và những khoảng trống mà Thụy Điển thường để lộ trước các đội bóng mạnh, trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Khả năng cao: Pháp ghi từ 2-3 bàn.

Thông tin lực lượng Pháp vs Thụy Điển

Pháp có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu tại vòng 1/16. HLV Didier Deschamps nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã chơi ổn định ở vòng bảng, với Maignan trong khung gỗ, Saliba và Upamecano án ngữ trước mặt thủ môn.

Trên hàng công, Mbappe, Dembele, Olise và Doue đều có thể được sử dụng tùy cách tiếp cận trận đấu. Sau cú hat-trick trước Na Uy, Dembele là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của Les Bleus.

Thụy Điển không có Isak Hien. Trung vệ này dính chấn thương gân kheo và phải chia tay phần còn lại của World Cup. Đây là tổn thất lớn trong bối cảnh đại diện Bắc Âu phải đối đầu với hàng công rất mạnh của Pháp.

Phong độ gần đây của Pháp vs Thụy Điển

Đội tuyển Phong độ 5 trận gần nhất Ghi chú Pháp Thắng 4, thua 1 Toàn thắng 3 trận vòng bảng World Cup 2026 Thụy Điển Thắng 1, hòa 2, thua 2 Hàng thủ để lộ nhiều vấn đề trước các đối thủ mạnh

Pháp đang có phong độ cao, đặc biệt ở World Cup 2026. Les Bleus thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Thụy Điển thi đấu thất thường hơn. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia giúp họ có lợi thế lớn, nhưng thất bại 1-5 trước Hà Lan cho thấy hàng thủ Bắc Âu có thể gặp nhiều rủi ro khi bị ép liên tục.

Kết quả đối đầu Pháp vs Thụy Điển gần nhất

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Pháp chiếm ưu thế với 4 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. Lịch sử đối đầu vì thế đang nghiêng về Les Bleus.

Hạng mục Dữ liệu 5 lần gặp gần nhất Pháp thắng 4, Thụy Điển thắng 1 Lợi thế đối đầu Pháp nhỉnh hơn Bối cảnh trận này Vòng 1/16 World Cup 2026

Thụy Điển từng có những thời điểm gây khó cho Pháp, nhưng ở cuộc gặp lần này, sự chênh lệch về phong độ và chiều sâu đội hình là khá rõ.

Đội hình xuất phát Pháp vs Thụy Điển dự kiến

Pháp dự kiến: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Phương án khác: Pháp có thể sử dụng Kolo Muani nếu muốn tăng thêm khả năng pressing và di chuyển không bóng trên hàng công. Trong thế trận cần tốc độ, Dembele và Mbappe vẫn là hai mũi khoan quan trọng nhất.

Thụy Điển dự kiến: Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Phương án khác: Thụy Điển có thể kéo thấp đội hình, tăng quân số ở tuyến giữa để hạn chế khoảng trống trước vòng cấm. Elanga và Isak là những phương án phản công quan trọng nếu đại diện Bắc Âu giành lại bóng.

Thống kê đáng chú ý Pháp vs Thụy Điển

Thống kê Dữ liệu Phong độ Pháp Toàn thắng 3 trận vòng bảng World Cup 2026 10 trận gần nhất của Pháp Thắng 8/10 trận Hàng công Pháp Ghi 27 bàn sau 10 trận Hàng thủ Pháp Giữ sạch lưới 5/10 trận gần nhất Thụy Điển tại World Cup 2026 Ghi 7 bàn, thủng lưới 7 bàn sau vòng bảng Đối đầu gần nhất Pháp thắng 4/5 lần gặp Thụy Điển Tổn thất của Thụy Điển Isak Hien vắng mặt vì chấn thương Ngôi sao đáng chú ý Mbappe và Dembele cùng đóng góp 7 bàn sau vòng bảng

Dự đoán tỷ số Pháp vs Thụy Điển

Pháp có lợi thế lớn về phong độ, chất lượng đội hình và chiều sâu tấn công. Nếu Mbappe, Dembele và Doue có không gian tăng tốc, Thụy Điển sẽ rất khó giữ được thế trận an toàn.

Thụy Điển vẫn có cơ hội gây khó bằng các pha phản công của Isak, Gyokeres và Elanga. Tuy nhiên, việc mất Isak Hien khiến hàng thủ của họ chịu áp lực lớn hơn trước một đội bóng đang ghi bàn đều như Pháp.

Trận đấu có thể không quá dễ trong giai đoạn đầu, nhưng Les Bleus đủ bản lĩnh và chất lượng để tạo khác biệt sau khi kiểm soát nhịp chơi.

Dự đoán: Pháp 3-1 Thụy Điển.