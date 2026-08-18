Thể thao 360 Nhận định Việt Nam vs Malaysia: Xuân Son mở lối vào chung kết Việt Nam vs Malaysia lúc 20h ngày 19/8 tại Mỹ Đình, lượt về bán kết AFF Cup 2026. Xuân Son cùng đồng đội đang nắm lợi thế 2-0.

Thông tin trận đấu Việt Nam vs Malaysia hôm nay 19/8/2026

Nội dung Thông tin Trận đấu Việt Nam vs Malaysia Giải đấu AFF Cup 2026 Vòng đấu Bán kết lượt về Thời gian 20h00 ngày 19/8/2026 Địa điểm Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội Kết quả lượt đi Malaysia 0-2 Việt Nam Trực tiếp VTV6, VTVgo

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Tỷ số, đội hình chính thức và diễn biến theo phút được cập nhật tại trang trực tiếp Việt Nam vs Malaysia.

Nhận định thắng thua Việt Nam vs Malaysia: Mỹ Đình chờ vé chung kết

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 với lợi thế lớn sau chiến thắng 2-0 tại Kuala Lumpur. Malaysia phải thắng cách biệt ít nhất hai bàn trong 90 phút mới có thể đưa cặp đấu vào hiệp phụ. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn đi tiếp nếu chỉ thua với cách biệt một bàn.

Phong độ hiện tại tiếp tục ủng hộ đội chủ nhà. Việt Nam bất bại năm trận gần nhất với bốn chiến thắng và một trận hòa, ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Hàng phòng ngự giữ sạch lưới ở bốn trận, còn hàng công đạt hiệu suất trung bình ba bàn mỗi trận.

Chiến thắng ở lượt đi không đến từ một thế trận hoàn toàn dễ dàng. Malaysia nhập cuộc quyết liệt, tranh chấp mạnh và có thời điểm kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Việt Nam kiên nhẫn giữ đội hình, hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa rồi chờ cơ hội đưa bóng lên phía trên.

Khác biệt xuất hiện ở phút bù giờ hiệp một. Xuân Son đón đường chuyền của Tiến Anh và thực hiện pha đánh đầu mở tỷ số. Bàn thắng giúp Việt Nam chuyển sang cách chơi chủ động hơn, buộc Malaysia phải tăng tốc trong hiệp hai.

Xuân Son vẫn là điểm tựa quan trọng nhất trên hàng công. Tiền đạo này có khả năng tranh chấp, làm tường và chiếm lĩnh khoảng trống giữa hai trung vệ. Sự hiện diện của Xuân Son còn tạo thêm khoảng trống để Đình Bắc, Quang Hải hoặc Hoàng Hên xâm nhập từ tuyến sau.

Đình Bắc cũng là mũi tấn công Malaysia phải đặc biệt đề phòng. Tiền đạo trẻ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2026 với năm bàn thắng. Tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và những pha bứt phá từ biên giúp Đình Bắc phù hợp với thế trận phản công được dự báo tại Mỹ Đình.

Tuyến giữa mang đến cho HLV Kim Sang Sik nhiều lựa chọn. Hoàng Đức có thể đảm nhiệm vai trò giữ nhịp, Quang Hải tạo đột biến bằng những đường chuyền vào khoảng trống, còn Hoàng Hên hỗ trợ luân chuyển bóng và xâm nhập khu vực cấm địa. Việt Nam vì thế không cần dồn toàn bộ bóng cho Xuân Son.

Lợi thế hai bàn cho phép đội chủ nhà lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Việt Nam có thể giữ đội hình ở khu vực giữa sân, bảo vệ hành lang trung lộ và tránh những pha tranh chấp không cần thiết. Mục tiêu quan trọng nhất là không để Malaysia ghi bàn sớm.

Nếu giữ sạch lưới trong khoảng 25-30 phút đầu, sức ép sẽ chuyển hoàn toàn sang phía đội khách. Malaysia khi ấy phải đưa thêm cầu thủ sang phần sân Việt Nam, qua đó để lại khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hai biên.

Đây là kịch bản thuận lợi cho tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng giữ bóng của Xuân Son. Những đường chuyền nhanh từ Quang Hải hoặc Hoàng Đức có thể đặt hàng thủ Malaysia vào thế phải xoay trở trong phạm vi rộng. Chỉ một bàn thắng của Việt Nam cũng đủ khiến nhiệm vụ của đội khách trở nên đặc biệt khó khăn.

Malaysia bước vào trận lượt về với nhiều vấn đề. “Hổ Mã Lai” ghi bảy bàn và nhận năm bàn thua trong năm trận gần nhất. Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, họ lần lượt thua Thái Lan và Việt Nam với cùng tỷ số 0-2.

Khả năng tạo cơ hội trước các đội phòng ngự có tổ chức đang là hạn chế của Malaysia. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe có thể đưa bóng lên hai biên nhưng thiếu sự chính xác ở đường chuyền cuối. Paulo Josué và các cầu thủ tấn công cũng chưa tận dụng tốt số cơ hội có được ở trận lượt đi.

Lực lượng sứt mẻ khiến nhiệm vụ của Malaysia thêm nặng nề. Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain không thể hội quân ở lượt đi. Trung vệ Rodney Celvin còn phải rời sân sớm vì chấn thương, khiến hàng phòng ngự tiếp tục đối mặt nguy cơ thiếu nhân sự tại Mỹ Đình.

Đội khách không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình. Malaysia có thể tăng cường tạt bóng, tận dụng các tình huống cố định và tranh chấp bóng hai. Cách chơi này có thể tạo sức ép trong một số thời điểm nhưng cũng làm giảm khả năng phòng ngự từ xa.

Việt Nam cần tránh tâm lý chủ quan. HLV Kim Sang Sik đã yêu cầu các học trò tiếp tục chơi chủ động thay vì chỉ tập trung bảo vệ cách biệt. Nếu lùi đội hình quá thấp, đội chủ nhà có thể tự đặt mình dưới sức ép từ bóng bổng và những pha cố định của Malaysia.

Patrik Lê Giang vẫn đủ điều kiện thi đấu sau khi chiếc thẻ đỏ ở lượt đi được hủy qua VAR. Khả năng làm chủ khu vực cấm địa của thủ môn này là điểm tựa quan trọng nếu Malaysia sử dụng nhiều đường bóng bổng. Bộ ba trung vệ phía trước cũng cần hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm.

Lịch sử đối đầu mang đến thêm sự tự tin cho đội tuyển Việt Nam. Theo dữ liệu đối đầu Malaysia vs Việt Nam, hai đội gặp nhau 13 lần từ năm 2014, Việt Nam thắng 10, hòa một và thua hai trận. Riêng tại Mỹ Đình, Việt Nam thắng bốn trong năm lần tiếp đón đối thủ.

Với lợi thế hai bàn, phong độ ổn định và điểm tựa sân nhà, Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vào chung kết. Malaysia có thể tạo ra một số thời điểm khó khăn, nhưng đội chủ nhà sở hữu nhiều phương án hơn để kiểm soát cục diện và bảo vệ thành quả từ lượt đi.

Dự đoán số bàn thắng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam không cần đẩy cao đội hình, còn Malaysia buộc phải tấn công để tìm kiếm cơ hội ngược dòng. Khoảng trống có thể xuất hiện nhiều hơn trong hiệp hai khi đội khách tăng quân số sang phần sân Việt Nam.

Dự đoán: Trận đấu có từ 2-3 bàn thắng.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam không có cầu thủ bị treo giò. Đình Bắc và Xuân Mạnh cần thận trọng vì có thể vắng mặt ở lượt đi chung kết nếu nhận thêm thẻ vàng.

Malaysia thiếu Endrick dos Santos, Jimmy Raymond, Aliff Haiqal, Fazrul Amir và Wan Kuzain. Khả năng thi đấu của Rodney Celvin còn bỏ ngỏ sau chấn thương ở lượt đi.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Xuân Mạnh, Việt Anh, Thành Chung; Tiến Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Vĩ; Đình Bắc, Hoàng Hên, Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Faris Danish, Aysar Hadi; Pavithran Gunalan, Sergio Aguero, Paulo Josué, Syafiq Ahmad; các vị trí còn lại phụ thuộc tình trạng lực lượng trước trận.

Phong độ Việt Nam vs Malaysia

Đội tuyển Năm trận gần nhất Bàn thắng Bàn thua Việt Nam Thắng 4, hòa 1 15 1 Malaysia Thắng 3, thua 2 7 5

Việt Nam đang có phong độ tốt hơn và giữ sạch lưới ở bốn trong năm trận gần nhất. Malaysia nhận hai thất bại liên tiếp trước Thái Lan và Việt Nam.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Malaysia

Malaysia phải chơi tấn công nhưng khó duy trì sức ép liên tục trước hàng phòng ngự mới thủng lưới một lần của Việt Nam. Đội chủ nhà có thể thi đấu thực dụng và bảo vệ lợi thế hai bàn.

Dự đoán: Việt Nam 1-1 Malaysia.