Nhịp cầu nhân ái Nhân lên những suất cơm nghĩa tình Suốt gần 14 năm, những người phụ nữ ở xã Đồng Kho vẫn âm thầm giữ lửa cho những bữa cơm miễn phí dành cho bệnh nhân nghèo. Từ một nhóm thiện nguyện nhỏ, mô hình “Suất cơm nghĩa tình” đã lan tỏa đến nhiều chi hội phụ nữ, góp phần sẻ chia khó khăn với người bệnh và nhân lên những giá trị nhân ái trong cộng đồng.

Những suất cơm nghĩa tình được phụ nữ Đồng Kho duy trì gần 14 năm nay.

14 năm đồng hành

Gần trưa, hành lang Trung tâm Y tế Tánh Linh lại nhộn nhịp hơn. Trong lúc nhiều người nhà tất bật chuẩn bị bữa ăn cho người thân, những thành viên của nhóm từ thiện Thiện Tâm lặng lẽ chuyển từng thùng cơm còn nóng hổi vào khu vực bếp ăn từ thiện. Chỉ trong ít phút, gần 200 suất cơm được trao tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các xã vùng sâu, vùng xa. Những suất cơm nghĩa tình góp phần san sẻ chi phí trong những ngày điều trị, gửi gắm sự quan tâm, động viên đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là việc làm ý nghĩa được phụ nữ xã Đồng Kho bền bỉ duy trì suốt gần 14 năm qua.

Nhiều năm trước, chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo phải dè sẻn từng bữa ăn khi nằm viện, bà Trần Thị Lài - Trưởng nhóm, quyết định tự bỏ tiền túi nấu cơm mang đến hỗ trợ. Ban đầu chỉ vài chục suất, rồi dần dần, việc làm ấy được nhiều người biết đến. Người góp vài ký gạo, người hỗ trợ ít tiền, người đến phụ nấu nướng... nên cứ thế những tấm lòng thơm thảo gặp nhau. Đến năm 2018, nhóm từ thiện Thiện Tâm chính thức được thành lập. Bà Lài cho biết, hiện nhóm có từ 12 đến 15 thành viên trực tiếp tham gia nấu ăn, đóng hộp và phát cơm, cùng hơn 30 nhà hảo tâm thường xuyên hỗ trợ kinh phí. Vào ngày 23 âm lịch hằng tháng, căn bếp của nhóm lại sáng đèn để chuẩn bị hàng trăm suất cơm và những phần bún gửi đến bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tánh Linh.

Xã Đồng Kho có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong khi phần lớn bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Tánh Linh cũng có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, dù việc duy trì bếp ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi, các thành viên vẫn cố gắng giữ đều hoạt động suốt nhiều năm qua. “Tất cả đều xuất phát từ cái tâm. Mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân vui vẻ nhận cơm, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục duy trì công việc này”, bà Lài chia sẻ.

Phụ nữ Đồng Kho tổ chức nhiều hoạt động dân vận, từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Thêm nhiều nhóm sẻ chia

Từ những việc làm ý nghĩa ấy, tinh thần sẻ chia tiếp tục lan tỏa đến nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn. Đầu năm nay, nhóm thiện nguyện Tà Trang được thành lập, góp thêm những suất cơm miễn phí cho người bệnh. Nếu những ngày đầu chỉ chuẩn bị khoảng 120 suất thì đến nay, mỗi đợt nhóm đã nấu hơn 220 suất cơm phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ sau 5 tháng hoạt động, hơn 900 suất cơm đã được trao đến những người đang điều trị tại đây. Theo chị Võ Thị Ngọc Điệp - Trưởng nhóm, điều khiến các thành viên gắn bó không phải là những lời cảm ơn, mà là cảm giác hạnh phúc khi có thể góp một phần nhỏ giúp người bệnh giảm bớt khó khăn trong thời gian điều trị.

Từ một nhóm thiện nguyện ban đầu, mô hình “Suất cơm nghĩa tình” ngày càng được nhân rộng. Bà Hà Thị Hoàng Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Kho cho biết, toàn xã hiện có 9 chi hội phụ nữ thì đã có 4 chi hội triển khai mô hình này. Bên cạnh Thiện Tâm, các nhóm Tà Trang và Đỏ Lửa cũng vừa được thành lập, góp phần mở rộng hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Điều đáng quý là tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện. Người có điều kiện góp kinh phí, người mang gạo, rau củ, người dành thời gian đứng bếp hay trực tiếp đến bệnh viện phát cơm. Mỗi người góp một phần nhỏ để những bữa cơm nghĩa tình được duy trì đều đặn.

Theo bà Phương, công tác dân vận, từ thiện từ lâu đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật của phụ nữ Đồng Kho. Không chỉ góp phần chăm lo cho bệnh nhân nghèo, các mô hình thiện nguyện còn hỗ trợ hiệu quả công tác an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái của chị em. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình “Suất cơm nghĩa tình”, khuyến khích thêm nhiều chi hội tham gia để ngày càng có nhiều bệnh nhân được tiếp thêm động lực trong hành trình điều trị.