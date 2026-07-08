Nhật Bản và Anh thúc đẩy dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới GCAP Nhật Bản và Anh vừa thống nhất gia hạn hợp đồng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới (GCAP) đến năm 2027 với trị giá 6,1 tỷ USD, hướng tới mục tiêu biên chế vào năm 2035.

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Anh Dan Jarvis đã có cuộc hội đàm quan trọng về hợp tác an ninh. Trọng tâm của cuộc gặp là việc tái khẳng định cam kết đẩy nhanh tiến độ Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) – dự án phát triển tiêm kích thế hệ mới với sự tham gia của Nhật Bản, Anh và Italy.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Gia hạn hợp đồng và lộ trình phát triển GCAP

Hai bên đã hoan nghênh quyết định gia hạn hợp đồng giữa Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO) và liên doanh thiết kế Edgewing đến cuối năm 2027. Đây là hợp đồng thứ hai của dự án, có trị giá khoảng 6,1 tỷ USD, được ký kết sau khi thỏa thuận đầu tiên kết thúc vào tháng 6 vừa qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhận định việc gia hạn hợp đồng là bước đi mang tính chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu quả và rút ngắn thời gian nghiên cứu. Ông nhấn mạnh Nhật Bản sẽ duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân của cả ba quốc gia để đảm bảo tiến độ triển khai dự án một cách hiệu quả nhất.

Thông số kỹ thuật và khả năng tác chiến kỳ vọng

Dự án GCAP đặt mục tiêu chế tạo một dòng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ mới, sở hữu những tính năng vượt trội so với các mẫu tiêm kích hiện đại nhất đang vận hành. Các đặc điểm kỹ thuật trọng tâm bao gồm:

Khả năng phối hợp tác chiến: Máy bay được thiết kế để hoạt động đồng bộ với các thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống cảm biến tiên tiến.

Máy bay được thiết kế để hoạt động đồng bộ với các thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống cảm biến tiên tiến. Hệ thống điện tử hàng không: Tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu tốc độ cao và khả năng tàng hình thế hệ mới.

Tích hợp công nghệ xử lý dữ liệu tốc độ cao và khả năng tàng hình thế hệ mới. Thời điểm triển khai: Ba quốc gia đặt mục tiêu đưa dòng máy bay này vào trực chiến từ năm 2035.

Đảm bảo nguồn lực tài chính

Trước đó, đã có những lo ngại về việc khó khăn ngân sách của Vương quốc Anh có thể làm chậm tiến độ chương trình. Tuy nhiên, Chính phủ Anh sau đó đã chính thức xác nhận việc cấp ngân sách theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng đã định, xóa bỏ những nghi ngại về tính khả thi tài chính của dự án.

Sau cuộc gặp với phía Anh, Bộ trưởng Koizumi dự kiến sẽ tiếp tục hội đàm với người đồng cấp Italy, Guido Crosetto, nhằm củng cố sự đồng thuận giữa ba bên, đảm bảo dự án GCAP đạt được các cột mốc kỹ thuật đúng thời hạn đề ra.