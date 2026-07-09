Nhật ký World Cup 2026: Na Uy bùng dịch trước đại chiến, Kỷ nguyên Zlatko Dalic khép lại World Cup 2026 rung chuyển khi tuyển Na Uy đối mặt khủng hoảng dịch bệnh trước tứ kết, trong khi di sản 9 năm của HLV Zlatko Dalic tại Croatia chính thức kết thúc.

Vòng tứ kết World Cup 2026 đang đến gần với những biến số khó lường ngoài sân cỏ. Từ cuộc khủng hoảng y tế trong nội bộ tuyển Na Uy đến sự chia tay đầy tiếc nuối của một tượng đài trên băng ghế huấn luyện, giải đấu đang chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trước khi xác định 4 cái tên mạnh nhất thế giới.

Cơn bão dịch bệnh bủa vây tuyển Na Uy

Trước thềm trận tứ kết lịch sử với tuyển Anh, tuyển Na Uy đang phải đối mặt với kẻ thù vô hình: một đợt dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong đội hình. Thủ môn Orjan Nyland xác nhận bộ phận y tế đang phải hoạt động hết công suất để kiểm soát tình hình khi nhiều trụ cột có dấu hiệu suy giảm thể lực nghiêm trọng.

Tiền đạo chủ lực Jorgen Strand Larsen và hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen đã phải bỏ lỡ các buổi tập gần nhất do sốt cao. Ngay cả HLV trưởng Solbakken cũng không đứng ngoài vòng xoáy khi xuất hiện những cơn ho kéo dài. Lịch trình di chuyển dày đặc giữa các địa điểm thi đấu được cho là nguyên nhân khiến hệ miễn dịch của các cầu thủ bị bào mòn.

Tuyển Na Uy đối mặt với cơn bão dịch bệnh tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Zlatko Dalic và lời chia tay sau gần một thập kỷ

Sau thất bại cay đắng trước Bồ Đào Nha tại vòng 32 đội, HLV Zlatko Dalic đã chính thức đệ đơn từ chức, khép lại hành trình 9 năm đầy vinh quang cùng bóng đá Croatia. Chiến lược gia 59 tuổi rời đi, để lại một khoảng trống lớn lao trong lòng người hâm mộ quốc gia vùng Balkan.

Dalic không chỉ là một huấn luyện viên; ông là kiến trúc sư trưởng đưa thế hệ vàng của Luka Modric vươn tầm thế giới. Di sản của ông được khắc ghi bằng ngôi Á quân World Cup 2018 và vị trí thứ ba tại kỳ đại hội năm 2022. Liên đoàn Bóng đá Croatia đã gửi lời tri ân sâu sắc, khẳng định Dalic đã đưa đội tuyển tới những đỉnh cao chói lọi nhất trong lịch sử.

HLV Dalic chia tay đội tuyển Croatia. (Ảnh: Getty Images)

Pháp và bài toán nhân sự trước thử thách Morocco

HLV Didier Deschamps đang thể hiện sự tập trung tuyệt đối trước trận tứ kết gặp Morocco. Chiến lược gia người Pháp thẳng thừng bác bỏ những hoài nghi về công tác trọng tài sau những cáo buộc "dàn xếp" từ phía dư luận. Ông nhấn mạnh rằng sai lầm là một phần của bóng đá và các học trò cần tập trung vào hiệu quả lối chơi thay vì các yếu tố ngoại cảnh.

Tuy nhiên, Les Bleus cũng nhận tin không vui khi FIFA bác đơn kháng cáo thẻ vàng của Michael Olise. Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ này sẽ phải thi đấu trong trạng thái "treo giò lơ lửng" nếu nhận thêm thẻ ở trận tới. Đáng chú ý, trận đấu này còn là màn tái ngộ với Ayyoub Bouaddi - thần đồng 18 tuổi từng là thủ quân U21 Pháp nhưng nay lại chọn khoác áo Morocco để tìm kiếm cơ hội đá chính.

Tam Sư và nỗi lo từ phòng y tế

Đối thủ của Na Uy, tuyển Anh, cũng không hoàn toàn thảnh thơi. HLV Thomas Tuchel đang đau đầu khi bộ ba Reece James, Declan Rice và Marc Guehi vẫn phải tập riêng theo giáo án phục hồi. Việc thiếu vắng Jordan Henderson do chấn thương gãy cổ tay hy hữu càng khiến chiều sâu đội hình của Tam Sư bị đặt dấu hỏi lớn trước trận cầu sinh tử.

Kỷ lục truyền hình tại Mỹ: Nỗi buồn xen lẫn niềm tự hào

Dù đội tuyển Mỹ đã phải dừng bước sau thất bại 1-4 trước Bỉ, sức nóng của World Cup 2026 tại xứ cờ hoa vẫn chưa hề giảm nhiệt. Trận đấu này đã thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 30 triệu người xem, đạt đỉnh điểm 36,8 triệu vào cuối trận. Con số này vượt xa mọi kỷ lục trước đó, minh chứng cho sự bùng nổ của môn thể thao vua tại quốc gia đồng chủ nhà, dù hiện tại cả ba nước chủ nhà đều đã sạch bóng tại giải đấu.