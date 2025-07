Pháp luật - Đời sống Nhiều người dân gửi thư cảm ơn Công an phường Phú Thủy Những ngày qua, Công an phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng nhận được nhiều thư viết tay của người dân bày tỏ tình cảm sâu sắc về tinh thần phục vụ Nhân dân của Công an phường.

Người dân hài lòng tinh thần, thái độ phục vụ

Hiện nay, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện là điều mà các cơ quan hành chính đang hướng tới. Tại phường Phú Thủy, điều đó đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực của từng cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở.

Những lá thư cảm ơn của người dân gửi đến Công an phường Phú Thủy

Một trong những bức thư gây xúc động là của bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1955), ngụ khu phố 1, phường Phú Thủy gửi đến công an phường sau khi được hỗ trợ đăng ký tạm trú cho người cháu từ quê vào ở cùng.

Trong bức thư ngày 23/7, bà Thúy viết: “Tôi có lời cảm ơn gửi đến quý cơ quan, chân thành bày tỏ lòng biết ơn và lời tri ân đến Công an phường Phú Thủy”. Bà Thúy cho biết bản thân lớn tuổi, không nắm rõ thủ tục và có khó khăn về giấy tờ, nhưng nhờ sự kiên nhẫn, hướng dẫn tỉ mỉ của cán bộ tiếp dân mà thủ tục được hoàn thành nhanh chóng.

“Khi tôi lúng túng, các anh không phiền hà mà còn hỗ trợ viết giúp bản khai, chỉ dẫn tận tình từng bước một”, bà Thúy xúc động kể lại.

Tương tự, trong lá thư đề ngày 25/7, ông Nguyễn Vất Nguyên (SN 1973), quê Thanh Hóa vào phường Phú Thủy sinh sống đã 10 năm cũng bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Công an phường. Gia đình ông vì hoàn cảnh nên chưa có chỗ ở hợp pháp, dẫn đến việc chưa thể đăng ký thường trú. Nhờ sự tận tình của cán bộ tiếp dân và cảnh sát khu vực, gia đình ông đã được hướng dẫn đăng ký tạm trú tại khu phố, từ đó tạo điều kiện để các thành viên trong gia đình đi làm căn cước, ổn định cuộc sống. “Tôi rất cảm kích tấm lòng của các chiến sĩ Công an phường Phú Thủy. Không có gì hơn, tôi xin cảm ơn đến các cô chú, chúc các cô chú có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Nguyên viết trong thư.

Không dừng lại ở đó, nhiều người dân cũng ghi nhận việc cán bộ Công an sẵn sàng làm thêm giờ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ ngoài giờ hành chính để kịp thời giúp người dân hoàn tất thủ tục.

Trong một bức thư khác, chị Nguyễn Thị Ngọc Hải, sinh năm 1996, trú tại tổ 17, khu phố 2, phường Phú Thủy bày tỏ: “Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành nhất tới cán bộ tiếp dân Công an phường Phú Thủy đã nhiệt tình, trách nhiệm, nhanh chóng và kịp thời hướng dẫn tôi làm thủ tục đăng ký thường trú cho gia đình, để có thể làm giấy tờ đất đai nhanh chóng”.

Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân

Điểm chung trong các lá thư là sự hài lòng về thái độ phục vụ, sự linh hoạt trong xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thủy. Mỗi người dân, khi đến làm thủ tục tại trụ sở Công an phường, đều nhận được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo.

"Mỗi lá thư cảm ơn là một phần thưởng tinh thần lớn đối với toàn thể đơn vị. Chúng tôi xem đó là sự ghi nhận quý giá nhất cho nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi lời khen, góp ý đều giúp chúng tôi nhìn lại và tiếp tục hoàn thiện”, Thượng tá Bùi Quốc Nam, Trưởng Công an phường Phú Thủy, nhấn mạnh.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Công an phường Phú Thủy

Thượng tá Bùi Quốc Nam cho biết thêm, nhiều năm qua, Công an phường đã không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đồng thời thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng ứng xử, văn hóa tiếp dân cho cán bộ, chiến sĩ. Phương châm làm việc “Làm hết việc, không hết giờ” và “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Trong thời gian tới, Công an phường Phú Thủy sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những mô hình phục vụ tốt cho dân, tạo môi trường hành chính thân thiện, gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân, đúng như lời dạy của Bác Hồ: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc”.