Kinh tế Nhôm Đắk Nông lấy chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu sản xuất và từng bước xây dựng mô hình doanh nghiệp khai khoáng hiện đại.

Hệ thống điều hành sản xuất tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và giám sát vận hành



Đồng bộ dữ liệu, đổi mới điều hành

Chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp khai khoáng, nhất là khi quy mô sản xuất ngày càng lớn, yêu cầu quản trị ngày càng cao và áp lực tối ưu chi phí ngày càng rõ nét.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, tin học hóa, tự động hóa trong quản lý, điều hành và sản xuất.

Một trong những kết quả nổi bật là hoàn thành kết nối liên thông dữ liệu với kho dữ liệu tập trung và hệ thống báo cáo thông minh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), góp phần đồng bộ dữ liệu phục vụ công tác quản trị và điều hành sản xuất theo thời gian thực.

Song song với đó, doanh nghiệp tiếp tục duy trì vận hành ổn định hệ thống quản lý sản xuất (MES), từng bước hoàn thiện các bảng điều khiển trực quan, báo cáo phân tích dữ liệu và các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin.

Việc số hóa dữ liệu sản xuất giúp các bộ phận theo dõi sát tình hình vận hành của từng dây chuyền, kịp thời phát hiện những bất thường để đưa ra phương án xử lý, hạn chế thời gian gián đoạn sản xuất.

Kỹ sư Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV theo dõi dữ liệu và giám sát hoạt động sản xuất trên hệ thống điều hành tập trung

Trong công tác quản trị nội bộ, công ty cũng rà soát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai bổ sung phòng họp trực tuyến; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ 4 cho hệ thống điều khiển công nghiệp của Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Đây là nền tảng quan trọng nhằm nâng cao mức độ an toàn, bảo mật cho hệ thống điều hành sản xuất trong bối cảnh nguy cơ mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng.

Theo lãnh đạo công ty, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản trị mà còn tạo điều kiện để các quyết định điều hành được đưa ra nhanh hơn, chính xác hơn trên cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục.

Hướng tới mô hình quản trị hiện đại

Không dừng lại ở việc số hóa công tác quản lý, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đang tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, bảo trì thiết bị và giám sát hiện trường.

Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để triển khai giải pháp camera AI phục vụ tuần kiểm, giám sát thiết bị và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường tại những khu vực trọng yếu của nhà máy.

Nếu được triển khai đồng bộ, hệ thống này sẽ hỗ trợ giảm đáng kể việc kiểm tra thủ công, nâng cao khả năng cảnh báo sớm, góp phần bảo đảm an toàn vận hành.

Người lao động Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV thực hiện kiểm tra, quản lý sản phẩm trên nền tảng số

Cùng với đó, công ty sẽ nâng cấp phần mềm quản lý duy tu, bảo trì thiết bị sản xuất; chuẩn hóa, làm sạch và quản trị cơ sở dữ liệu tập trung; tăng cường kết nối dữ liệu từ các hệ thống MES, Hexagon EAM, tiêu thụ - vận chuyển, kế toán và các phần mềm nghiệp vụ khác nhằm xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất phục vụ công tác điều hành.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là chuẩn hóa dữ liệu và quy trình nghiệp vụ để sẵn sàng triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) theo lộ trình của TKV. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ kết nối các lĩnh vực tài chính, vật tư, nhân sự, sản xuất, bảo trì và tiêu thụ trên cùng một nền tảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Chuyển đổi số và tự động hóa đang được Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV ứng dụng trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ quản lý vận hành đến xuất kho sản phẩm

Bên cạnh đầu tư công nghệ, công ty cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực số thông qua việc xây dựng tiêu chuẩn năng lực đối với đội ngũ công nghệ thông tin và an toàn thông tin; tổ chức đào tạo, tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị có mô hình chuyển đổi số hiệu quả nhằm nâng cao kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, người lao động.

Từ những nền tảng số đang được xây dựng, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV từng bước đổi mới phương thức quản trị và vận hành theo hướng hiện đại. Chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm an toàn mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn tới.