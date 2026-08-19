Đời sống Những “cầu nối” chính sách ở bon, làng Lâm Đồng Để chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng đi vào đời sống, già làng, trưởng bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đóng vai trò là “cầu nối”, giúp người dân hiểu đúng, nắm rõ và chủ động tham gia thực hiện.

Ông K’Long Ha Som (bên trái), người có uy tín tại Tổ dân phố Tà Nung 6, phường Cam Ly - Đà Lạt tích cực phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân

Vừa tuyên truyền, vừa thực hiện

Những năm qua, hệ thống chính sách dân tộc ngày càng được hoàn thiện, bao phủ rộng khắp. Điều đó tác động trực tiếp và hiệu quả tới đời sống đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, việc đưa chủ trương, chính sách đến đúng đối tượng, giúp người dân hiểu, tin tưởng và mạnh dạn thụ hưởng có ý nghĩa quan trọng. Trong đó, già làng, trưởng bản, người có uy tín trở thành “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Nhiều hộ đồng bào tại Tổ dân phố Tà Nung 6, phường Cam Ly - Đà Lạt tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống

Ông K’Long Ha Som, người có uy tín Tổ dân phố Tà Nung 6, phường Cam Ly - Đà Lạt là một điển hình. Từ nhiều năm qua, ông đã tích cực đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia đến với người dân địa phương.

Với ông, muốn bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm trước hết phải giúp bà con hiểu rõ chính sách. Bà con phải thấy được lợi ích thiết thực và hiệu quả khi áp dụng vào sản xuất.

“ Chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ bà con rất nhiều trong phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, tạo việc làm đến hỗ trợ sinh kế. Tôi thường xuyên phổ biến để bà con mình hiểu được những chính sách thụ hưởng và thực hiện chính sách đó một cách hiệu quả. Ông K’Long Ha Som, người có uy tín Tổ dân phố Tà Nung 6, phường Cam Ly - Đà Lạt

Không dừng lại ở việc tuyên truyền chính sách, ông K’Long còn vận động bà con thay đổi tập quán canh tác. Từ sản xuất nhỏ lẻ, theo kinh nghiệm, hiện nay, người dân tại địa bàn đã chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng hiệu quả kinh tế và tính bền vững.

Theo ông K’Long, từ sự tuyên truyền, vận động, một số hộ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư sản xuất theo hướng mới, trong đó có hộ chuyển sang trồng hoa trong nhà kính.

Ông K’Long Ha Som thường xuyên tuyên truyền người dân về nguồn vốn chính sách và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Đây không chỉ là sự thay đổi về cây trồng, mà còn thay đổi tích cực về tư duy sản xuất của người dân. Tất cả đang hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng kỹ thuật và phát triển bền vững để nâng cao đời sống, thu nhập.

“Bà con mình muốn làm kinh tế hiệu quả, phải mạnh dạn thay đổi. Có vốn, có kỹ thuật mà vẫn làm theo cách cũ thì khó nâng cao thu nhập. Tôi mong bà con tiếp tục học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, bảo đảm đầu ra để phát triển lâu dài”, ông K’Long Ha Som nói.

“Nhân tố” tạo nên sự đồng thuận

Trong thực tế, một chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân hiểu đúng, đồng thuận và chủ động tham gia. Sự đồng thuận ấy được vun đắp từ vai trò nêu gương, vận động của những người gần dân, hiểu dân và có uy tín trong cộng đồng.

Tại bon Sar Pa, xã Thuận An, trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những người uy tín đóng vai trò quan trọng.

Người uy tín bon Sar Pa, xã Thuận An (Lâm Đồng) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào

Từ bí thư chi bộ, trưởng bon đến những người có uy tín đã phát huy vai trò “đầu tàu”, gương mẫu đi trước, tuyên truyền, vận động bà con cùng chung sức xây dựng bon làng ngày càng phát triển.

Ông Y Xê La, Bí thư Chi bộ bon Sar Pa nhớ lại, trước đây, nhiều tuyến đường nội bon đi lại khó khăn, thiếu hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, từng tuyến đường được nâng cấp, cải tạo, góp phần thay đổi diện mạo bon làng.

Những người uy tín tại bon Sar Pa, xã Thuận An luôn là cầu nối đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân

Điều đáng ghi nhận, trong quá trình triển khai, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân địa phương đã tích cực đóng góp công sức, kinh phí để hoàn thiện công trình. Khi đường hoàn thành, bà con tiếp tục chung tay trồng hoa, cây xanh và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

“ Nhà nước hỗ trợ một phần, bà con nâng cao ý thức hưởng ứng chủ trương, tham gia tích cực. Vì đây là những công trình phục vụ chính cuộc sống của bà con nên khi được tuyên truyền, giải thích rõ, mọi người đều đồng tình. Ông Y Xê La, Bí thư Chi bộ bon Sar Pa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Y Xê La, để tạo được sự đồng thuận, những người đứng đầu ở bon phải tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Cùng với đó, mọi chủ trương, công việc đều phải được đưa ra bàn bạc, thống nhất với người dân. Khi người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia, sự đồng thuận sẽ được chuyển hóa thành nhận thức và hành động cụ thể.

Người dân bon Sar Pa, xã Thuận An tích cực vệ sinh đường làng xanh, sạch, đẹp

Từ thực tế tại phường Cam Ly - Đà Lạt hay xã Thuận An, có thể thấy, với khả năng “nói dân tin, làm dân theo”, già làng, trưởng bon, người có uy tín đóng vai trò "cầu nối" đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với cuộc sống thực tế của người dân.

Họ chính là thành phần không thể thiếu trong quá trình tạo đồng thuận, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực và biến chính sách thành những kết quả cụ thể trong đời sống tại cơ sở.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các chính sách dân tộc phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng vùng đồng bào DTTS Lâm Đồng ngày càng phát triển, ấm no và bền vững.