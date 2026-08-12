Bảo vệ nền tảng tư tưởng Những “cột mốc sống” giữ bình yên nơi biên giới Bằng sự gần gũi, gương mẫu và uy tín trong cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo tại các địa bàn biên giới đất liền của tỉnh Lâm Đồng đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần Nhân dân, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và giữ bình yên nơi phên giậu của Tổ quốc.

Khi có sự việc xảy ra tại địa bàn, Điểm nhóm Tin lành Yôk Mpăt, xã Quảng Trực sẽ báo cho cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý

Điểm tựa nơi biên cương

Ở buôn Knă, xã Đắk Wil, bà La Thị Công - Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn và là người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên đến từng gia đình gặp gỡ, thăm hỏi, nắm bắt tình hình Nhân dân. Từ chuyện sức khỏe, làm ăn đến những vấn đề trong gia đình, bà đều cố gắng tìm hiểu để kịp thời chia sẻ, động viên và có cách vận động phù hợp.

Sau sáp nhập, buôn Knă có 364 hộ, hơn 1.700 nhân khẩu với nhiều dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư đông hơn đòi hỏi công tác tuyên truyền, vận động cũng phải đổi khác theo hướng đa dạng, linh hoạt, mọi lúc, mọi nơi, phù hợp với từng đối tượng. “Mỗi khi ra đường gặp bà con ở đâu thì tôi đều dừng lại trò chuyện, hỏi thăm đôi ba câu về công việc làm ăn, sức khỏe. Thỉnh thoảng, tôi còn tranh thủ đi từng nhà để động viên bà con giữ gìn an ninh, trật tự, không vi phạm pháp luật, chăm lo làm ăn. Mình có gần gũi, tiếp xúc, lắng nghe thì bà con mới tin tưởng để chia sẻ, đó cũng là cách nắm bắt tình hình, dư luận trong buôn hiệu quả nhất”, bà Công chia sẻ. Điều đáng quý, để nói dân nghe, làm dân tin, bà Công luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực phát triển kinh tế, nhiệt tình, trách nhiệm với việc buôn làng.

Bà La Thị Công - Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Knă, xã Đắk Wil (bên trái) luôn quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng của người dân

Gần 8 năm gắn bó với bà con giáo dân ở biên giới Quảng Trực, Linh mục Trần Thanh Trực - Giáo xứ Quảng Trực xác định vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một phần trách nhiệm trong công tác mục vụ. Qua các buổi lễ, sinh hoạt tại nhà thờ, ông đều nhắc nhở giáo dân giữ gìn đoàn kết, nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin và không làm theo những lời xúi giục, lôi kéo.

Khi địa phương triển khai các hoạt động như làm căn cước, định danh điện tử, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, bảo vệ rừng..., ông đều phối hợp tuyên truyền, vận động để giáo dân hiểu và thực hiện. Linh mục Trần Thanh Trực cho biết: “Mình là giáo dân nhưng đồng thời cũng là công dân, cho nên để làm giáo dân tốt thì phải làm tròn bổn phận của người công dân đối với địa phương. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các tín đồ Công giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân, giữ gìn đoàn kết, cùng chung tay xây dựng địa phương phát triển, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Bà Công và Linh mục Trần Thanh Trực là những minh chứng cho vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần Nhân dân, củng cố niềm tin và sự đồng thuận từ cơ sở.

Linh mục Trần Thanh Trực - Giáo xứ Quảng Trực (bên phải) luôn nhắc nhở các tín đồ giữ gìn đoàn kết, nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin và không làm theo những lời xúi giục, lôi kéo.

Giữ vững “thế trận lòng dân”

Đối với khu vực biên giới đất liền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, mà còn bắt đầu từ việc xây dựng niềm tin, định hướng dư luận trước những thông tin sai lệch.

Theo ông Hoàng Văn Tám - Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, xã luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giữ vững an ninh khu vực biên giới. Là “lực lượng quần chúng đặc biệt” ở khu dân cư, đội ngũ này có lợi thế về uy tín, sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có sức thuyết phục trong cộng đồng. “Lợi thế lớn nhất của đội ngũ này chính là niềm tin đã được tạo dựng trong cộng đồng. Một chủ trương, chính sách khi được già làng, người có uy tín giải thích bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán thì người dân sẽ dễ tiếp nhận, hiểu đúng và thực hiện tốt hơn”, ông Tám khẳng định.

“ Một chủ trương, chính sách khi được già làng, người có uy tín giải thích bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán thì người dân sẽ dễ tiếp nhận, hiểu đúng và thực hiện tốt hơn.

Ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thông tin ngày càng nhanh và đa chiều, vai trò của những “cầu nối” ở cơ sở càng trở nên quan trọng. Tại xã Quảng Trực, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp với già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo trong nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội ngay từ cơ sở. Thiếu tá Thị Hương - Tổ An ninh Công an xã Quảng Trực cho biết: “Khi có sự việc xảy ra tại địa bàn, các tín đồ tôn giáo thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình cho chính quyền địa phương cũng như Công an xã để xử lý kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng” liên quan đến an ninh, trật tự”.

Linh mục Trần Thanh Trực nhắc nhở các tín đồ để làm giáo dân tốt thì phải làm tròn bổn phận của người công dân đối với địa phương

Là địa bàn biên giới, Quảng Trực có những đặc thù về an ninh, trật tự. Vì vậy, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo không chỉ góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân mà còn mở thêm kênh nắm bắt thông tin từ Nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Theo ông Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Trực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở trước hết phải chủ động nắm bắt, định hướng thông tin và giải quyết những vấn đề phát sinh từ Nhân dân. “Nếu không gian mạng giúp thông tin lan truyền nhanh thì già làng, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo lại có lợi thế đưa thông tin đi sâu vào cộng đồng. Khi cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với đội ngũ này để tuyên truyền, định hướng và kịp thời giải quyết những vấn đề từ sớm từ xa thì sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Người dân cũng có thêm khả năng nhận diện, sàng lọc những thông tin chưa chính thống, sai lệch”, ông Tuấn cho biết.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cơ sở, nhất là địa bàn biên giới được bắt đầu từ việc nói để dân hiểu, lắng nghe để dân tin, kịp thời giải quyết những vấn đề dân quan tâm, qua đó bồi đắp “thế trận lòng dân”, góp phần giữ vững ổn định và bình yên nơi biên giới.