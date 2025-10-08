Dòng chảy thông tin Những điều cần lưu ý để sẵn sàng hòa nhịp "Tổ quốc trong tim" Vào 20h tối nay (10/8) tại sân Mỹ Đình, "concert quốc gia" được háo hức, chờ đợi suốt thời gian qua sẽ chính thức diễn ra. Để sẵn sàng hòa nhịp "Tổ quốc trong tim", Ban Tổ chức gửi tới khán giả những điều cần lưu ý cho chương trình được diễn ra trọn vẹn và bùng nổ cảm xúc.

Màn tái hiện hình ảnh duyệt binh trên Quảng trường Đỏ dự kiến diễn ra tại chương trình "Tổ quốc trong tim" nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức như một món quà gửi tới khán giả trong không khí tưng bừng của mùa thu cách mạng.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 10/8/2025 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được truyền hình trực tiếp trên trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (kênh Hanoi2) và tiếp sóng trên các đài phát thanh và truyền hình ở các địa phương; Livestream trên fanpage Báo Nhân Dân, Hanoi International Light Festival và các kênh mạng xã hội khác.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Chương trình dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả trực tiếp tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình cùng hàng triệu người theo dõi qua sóng truyền hình và các nền tảng mạng xã hội.

Sân khấu được thiết kế với quy mô quốc gia và quốc tế, chia thành 4 khu vực (zone) mang thông điệp ý nghĩa: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ Sao Vàng. Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Theo đó, khán giả theo dõi trực tiếp "Tổ quốc trong tim" tại sân Mỹ Đình cần lưu ý những điều sau: