Emagazine-Longforms Những “kiến trúc sư” của đời sống mới ở bon, làng Lâm Đồng Không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với Nhân dân, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở Lâm Đồng còn tiên phong phát triển kinh tế, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Chính họ đang trở thành những "kiến trúc sư" góp phần làm thay đổi diện mạo các bon, làng.

Không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với Nhân dân, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín ở Lâm Đồng còn tiên phong phát triển kinh tế, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Chính họ đang trở thành những "kiến trúc sư" góp phần làm thay đổi diện mạo các bon, làng.





7 năm qua, ông K’Lớ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đắk Plao (nay là xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng), luôn là người tiên phong trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân bằng những việc làm cụ thể.

Năm 2019, sau khi về hưu, ông K’Lớ (bên trái) được người dân bon B’Tong bầu làm người uy tín

Không chỉ vận động xóa bỏ hủ tục, ông còn dành nhiều tâm huyết hướng dẫn bà con thay đổi tư duy sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương để phát triển kinh tế.

Theo ông K’Lớ, được người dân bon B’Tong tín nhiệm bầu làm người uy tín, vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm. Chính vì thế, với kinh nghiệm nhiều năm công tác ở cơ sở, ông K’Lớ hiểu rằng, trách nhiệm của mình là giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác, ông K’Lớ đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế

Từ suy nghĩ đó, nhiều năm qua, ông tích cực tuyên truyền, vận động bà con tham gia các lớp tập huấn, mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang những mô hình phù hợp hơn.

Đặc biệt, năm 2023, ông K’Lớ đứng ra tập hợp các hộ dân tham gia mô hình nuôi dê thương phẩm. Mô hình phát huy hiệu quả nhờ tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có, từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương.





Ông K’Lớ chia sẻ: “Điều tôi mong nhất không phải là có thêm vài hộ nuôi dê, mà là bà con thay đổi cách nghĩ, biết tận dụng lợi thế của địa phương để nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững. Khi tư duy sản xuất thay đổi thì cuộc sống của người dân cũng sẽ thay đổi”.

Với vai trò là Tổ trưởng tổ dân phố Tà Nung 2, anh Cil Ha Phước đã mạnh dạn đưa nhiều cây trồng áp dụng tại địa phương

Hiệu quả từ mô hình của ông K'Lớ cho thấy, khi người có uy tín tiên phong bằng hành động, sức lan tỏa sẽ lớn hơn nhiều lời vận động. Tinh thần ấy cũng được anh Cil Ha Phước phát huy tại Tà Nung 2.

Khoảng 6 năm trước, khi nhiều hộ dân vẫn coi cà phê là cây trồng chủ lực thì anh Phước đã mạnh dạn chuyển đổi vườn cà phê kém năng suất sang trồng cây đô la (loại cây cắt lá phục vụ ngành hoa). Từ diện tích ban đầu hơn 1.000 m², vườn cây đô la đã chứng minh hiệu quả kinh tế, tạo động lực để nhiều hộ dân học tập, chuyển đổi sản xuất.

Ngoài cây cắt cành, cây cắt lá, hiện nay nhiều hộ dân tại tổ dân phố Tà Nung 2 đã có thu nhập ổn định nhờ trồng hoa

Từ sự tiên phong của anh Phước, nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương. Không chỉ cà phê, nhiều vườn cây đô la, đồng tiền, cúc, lá mè… đã góp phần mang đến một diện mạo mới cho vùng đất Tà Nung 2.





Đáng chú ý, từ năm 2023 đến nay, tổ dân phố Tà Nung 2 không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Địa phương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới ở địa phương.

Ban điều hành, các chi hội đoàn thể Tổ dân phố Tà Nung 2 ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Nguyễn Luân





Cùng với đi đầu trong phát triển kinh tế, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng nếp sống văn minh. Bằng tiếng nói của mình, người có uy tín đã góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và ý thức tự giác của mỗi người dân.

Những tuyến đường sáng, xanh, sạch là điểm nổi bật của tổ dân phố Tà Nung 6

Điều dễ nhận thấy khi đến tổ dân phố Tà Nung 6, phường Cam Ly - Đà Lạt là những tuyến đường sạch sẽ, hầu như không có rác thải. Kết quả đó có được nhờ sự chung sức của người dân, trong đó có vai trò vận động, nêu gương của ông Lý The (người có uy tín) cùng chính quyền địa phương.

Nhiều năm qua, ông Lý The cùng Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố kiên trì vận động từng hộ dân thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Lý The (áo trắng) dành nhiều thời gian để vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường

Từ sự kiên trì vận động của ông Lý The, việc phân loại, thu gom rác đúng nơi quy định đã trở thành thói quen của hầu hết các hộ dân. Định kỳ mỗi tháng, người dân lại cùng nhau vệ sinh các tuyến đường, tạo nên những con đường sạch đẹp, không còn tình trạng xả rác bừa bãi như trước.





Ông Lý The chia sẻ: "Muốn khu dân cư sạch đẹp thì trước hết mỗi gia đình phải có ý thức giữ gìn vệ sinh từ chính ngôi nhà của mình. Ai cũng có trách nhiệm thì môi trường sẽ ngày càng xanh, sạch, đẹp".

Ông Giàng A Lỳ có hơn 10 năm đảm nhận vai trò người có uy tín tại thôn Đắk Sao 2 và có nhiều đóng góp trong việc phát triển kinh tế của đồng bào Mông, xã Quảng Sơn

Tương tự, hơn 10 năm đảm nhận vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Mông ở thôn Đắk Snao 2, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng), ông Giàng A Lỳ đã bền bỉ, đồng hành với người dân trong hành trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh.

Điển hình, đầu năm 2026, từ sự vận động của ông Giàng A Lỳ, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, xây dựng chợ. Không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên Đắk Snao 2 góp phần xây dựng nếp sống mới khi người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp nơi buôn bán sạch đẹp, văn minh.

Đặc biệt, từ sự vận động của ông Giàng A Lỳ, bà con trên địa bàn xã góp đất, xây dựng chợ phiên cộng đồng Đắk Snao 2

Ông Giàng A Lỳ chia sẻ thêm: “Chợ phiên là nơi giao lưu, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời trở thành điểm hẹn gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, giàu bản sắc”.

Không chỉ góp phần hình thành chợ phiên, ông Giàng A Lỳ còn thường xuyên vận động đồng bào Mông chấp hành chủ trương của Đảng, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh.





Hơn 800 người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng đang ngày ngày lặng thầm phát huy vai trò "cầu nối" giữa Đảng với Nhân dân. Bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm cụ thể, họ không chỉ góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống mà còn truyền cảm hứng đổi mới, dựng xây những bon, làng ngày càng khởi sắc, giữ gìn văn hóa truyền thống và phát triển bền vững.





Nội dung, ảnh: Dương Phong

Trình bày: Phạm Lương

*Trong bài có sử dụng hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp